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Man City ditolak! Tawaran untuk Elliot Anderson ditolak karena Nottingham Forest bersikeras meminta biaya transfer yang sangat besar
Langkah awal City menemui perlawanan
Man City dilaporkan telah mengidentifikasi Anderson sebagai target utama dalam upaya mereka untuk memperbarui opsi di lini tengah. The Cityzens diyakini menghargai keserbagunaan, energi, dan kemampuan pemain berusia 23 tahun itu untuk beradaptasi dengan sistem taktis klub yang menuntut.
Klub asal Manchester ini melihat Anderson sebagai pemain yang berpotensi berkembang menjadi aset jangka panjang. Namun, menurut The Athletic, pendekatan awal mereka ditolak oleh Forest, yang bertekad untuk mempertahankan salah satu anggota terpenting dalam skuad Vitor Pereira. Klub tersebut tidak berada di bawah tekanan untuk menjual dan telah menegaskan bahwa Anderson tidak akan dilepas dengan harga diskon.
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Hutan menimbulkan biaya yang sangat besar
Forest dilaporkan telah memberi tahu City bahwa dibutuhkan tawaran yang sangat besar untuk membuat mereka bersedia duduk di meja perundingan. Setelah berinvestasi besar-besaran pada Anderson, klub tersebut memandangnya sebagai sosok kunci dalam rencana jangka panjang mereka. Pihak manajemen klub dikabarkan siap menahan godaan dari rival-rival yang lebih kaya kecuali jika nilai yang mereka tetapkan dipenuhi sepenuhnya. Sikap yang dilaporkan ini juga berfungsi sebagai pesan kepada klub-klub lain bahwa Anderson hanya akan hengkang dengan biaya transfer yang sangat tinggi.
Mengapa Anderson menjadi sosok yang begitu diminati
Nilai Anderson telah melonjak pesat sejak kepindahannya dari Newcastle. Gelandang ini telah memantapkan posisinya sebagai pemain inti di Forest dan mendapat pujian atas kemampuannya untuk melakukan serangan dari posisi yang dalam serta intensitas permainannya saat tidak menguasai bola. Pada musim 2025-26, pemain berusia 23 tahun ini tampil dalam 38 pertandingan Liga Premier, dengan 37 di antaranya sebagai starter.
Perkembangannya dilaporkan telah menarik perhatian yang semakin besar, dengan dirinya juga masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Bagi City, ia lebih dari sekadar tambahan jangka pendek, dengan klub memandangnya sebagai calon pemimpin lini tengah di masa depan.
- Getty Images Sport
Saatnya mengambil keputusan bagi City
City kini harus memutuskan apakah akan mengajukan tawaran yang lebih baik atau mengalihkan fokus ke target gelandang alternatif. Meskipun Anderson sesuai dengan kriteria yang dilaporkan dicari klub, harga yang diminta Forest bisa menguji kesediaan City untuk melanjutkan kesepakatan ini.
Bagi Forest, prioritasnya tetap menjaga stabilitas dan mempertahankan pemain kunci. Anderson tetap berada di City Ground untuk saat ini, namun minat dari salah satu klub terbesar di Eropa berarti situasi ini bisa terus berkembang seiring berjalannya jendela transfer.