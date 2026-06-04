Man City ditolak! Tawaran untuk Elliot Anderson ditolak karena Nottingham Forest bersikeras meminta biaya transfer yang sangat besar

Man City dilaporkan telah mengidentifikasi Anderson sebagai target utama dalam upaya mereka untuk memperbarui opsi di lini tengah. The Cityzens diyakini menghargai keserbagunaan, energi, dan kemampuan pemain berusia 23 tahun itu untuk beradaptasi dengan sistem taktis klub yang menuntut.

Klub asal Manchester ini melihat Anderson sebagai pemain yang berpotensi berkembang menjadi aset jangka panjang. Namun, menurut The Athletic, pendekatan awal mereka ditolak oleh Forest, yang bertekad untuk mempertahankan salah satu anggota terpenting dalam skuad Vitor Pereira. Klub tersebut tidak berada di bawah tekanan untuk menjual dan telah menegaskan bahwa Anderson tidak akan dilepas dengan harga diskon.