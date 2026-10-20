Getty
Diterjemahkan oleh
Man City di Championship! Akankah Kalvin Phillips mendapat kesempatan lagi saat mantan pemain timnas Inggris senilai £42 juta yang terlupakan itu berusaha menemukan kembali “senyum” selama dipinjamkan ke Sheffield United?
Philipps meraih sejumlah medali bersama Manchester City, tetapi minim menit bermain
Phillips saat ini bermain di level tersebut setelah kembali ke Bramall Lane. Ia menjalani masa sulit bersama Sheffield United musim lalu, dengan hanya mencatatkan tiga penampilan serta mengalami nasib buruk akibat kartu merah dan cedera lutut.
Chris Wilder membawa pemain berusia 30 tahun itu kembali ke Yorkshire pada musim panas, sementara peluangnya menembus tim utama di Manchester masih tertutup. Tampaknya tidak ada jalan kembali bagi lulusan akademi Leeds itu di City.
Phillips dicap sebagai pembelian gagal senilai £42 juta ($56 juta) setelah transfernya pada 2022. Pemain yang pernah bersinar bersama timnas Inggris di Euro 2020 itu meredup drastis dalam beberapa musim terakhir.
Phillips memang memiliki medali juara Liga Primer dan Liga Champions, tetapi ia dengan cepat tersingkir dari pilihan Pep Guardiola di Etihad. Kepindahannya ke Sheffield diharapkan dapat membuatnya kembali tersenyum setelah melewati masa yang sangat berat.
- Getty
Peminjaman ke Sheffield United bertujuan membantu sang gelandang kembali menemukan performa terbaiknya
Kilgallon, yang pernah membela Leeds dan Sheffield United semasa menjadi pemain dan berbicara dalam kerja sama dengan koin FC 27, mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang upaya terbaru Phillips untuk bangkit: “Dia sangat dicintai di Leeds United. Apakah kepindahannya ke Man City merupakan keputusan yang tepat baginya?
“Mungkin dia bisa meraih trofi dan mendapat banyak uang, tetapi ketika hendak pindah ke sana, dia seharusnya melihat gelandang-gelandang lain yang ada di skuad saat itu dan berpikir, seberapa sering saya akan bermain di sini? Ada [Kevin] De Bruyne, Rodri, dan [Bernardo] Silva yang harus dia lewati.
“Itu keputusan yang salah baginya. Memang, dia menghasilkan banyak uang dan mungkin meraih beberapa medali, tetapi dia tidak banyak dilibatkan. Ini mungkin periode terburuk sepanjang kariernya, sementara dia menghasilkan banyak uang!
“Terlihat dari wajahnya bahwa dia tidak bahagia. Saya berharap, di Sheffield United, sosok seperti Chris Wilder bisa membuatnya kembali bermain. Wilder punya karakter dan mungkin memandang upaya mengembalikan Kalvin Phillips ke performanya saat bermain untuk Leeds United sebagai sebuah eksperimen atau tantangan.
“Sheffield United juga klub besar. Dia bermain di hadapan 24.000 hingga 25.000 pendukung setiap pekan. Semoga dia bisa kembali tersenyum dan kembali bermain dalam 25 hingga 30 pertandingan semusim. Sudah lama itu tidak terjadi.”
Wacana degradasi Man City dari Liga Primer Inggris mengemuka
Phillips mungkin masih bisa mendapat kesempatan yang tak terduga di Manchester City, sementara klub itu menghadapi 114 dakwaan pelanggaran aturan Financial Fair Play (FFP). Ada dugaan bahwa pengurangan poin akan dijatuhkan dan membuat tim asuhan Enzo Maresca tersingkir dari Liga Primer Inggris.
Jika itu terjadi, mungkinkah Phillips, yang masih terikat kontrak di Manchester hingga musim panas 2028, mendapat peran di klub pemiliknya? Saat pertanyaan itu diajukan kepadanya, Kilgallon berkata: “Siapa tahu? Saya dengar ketika dia pergi ke Sheffield United tahun lalu, gajinya 120 ribu pound per pekan. Saya bilang, sekarang gajinya pasti tidak akan mendekati angka itu. Lalu Anda bilang kepada saya bahwa kontraknya di Man City masih tersisa dua tahun. Saya sampai bertanya, ‘Apa?’ Saya tidak percaya.
“Saya tahu persoalan Man City itu bencana, bukan? Situasinya sudah benar-benar kacau. Ada begitu banyak pendapat tentang hal itu. Namun, ini jelas bukan kabar baik bagi liga dan klub-klub. Ada begitu banyak hal lain yang kini bermunculan, semua dakwaan itu, dan ini bencana.”
- Getty Images
Bagaimana masa depan Phillips, mantan bintang timnas Inggris?
Phillips, yang juga pernah bermain untuk West Ham dan Ipswich setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan di Manchester City, rutin tampil untuk Sheffield United pada awal musim 2026-27.
Ia mungkin akan bertahan di sana, mengingat ada kemungkinan kontraknya di Manchester diputus dan ia menjadi pemain bebas transfer. Namun, untuk saat ini pertanyaan tentang masa depannya terus bermunculan, sementara pembahasan itu telah berlangsung jauh lebih lama daripada yang pernah dibayangkan gelandang dengan 31 penampilan bersama tim nasional tersebut.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami