Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Kalvin Phillips Manchester CityGetty
Chris Burton
Diterjemahkan oleh

Man City di Championship! Akankah Kalvin Phillips mendapat kesempatan lagi saat mantan pemain timnas Inggris senilai £42 juta yang terlupakan itu berusaha menemukan kembali “senyum” selama dipinjamkan ke Sheffield United?

K. Phillips
Manchester City
Premier League
Sheffield United
Championship

Manchester City tengah diterpa spekulasi bakal terdegradasi ke Championship seiring kasus Financial Fair Play (FFP) mereka yang telah berlangsung lama perlahan mendekati penyelesaian. Situasi itu bisa menguntungkan Kalvin Phillips. Gelandang timnas Inggris tersebut seolah terlupakan di Etihad Stadium dan kini menjalani masa peminjaman lagi di Sheffield United. Namun, Matt Kilgallon mengatakan kepada GOAL bahwa Phillips bisa mendapat kesempatan untuk memulai lembaran baru di kasta kedua.

  • Philipps meraih sejumlah medali bersama Manchester City, tetapi minim menit bermain

    Phillips saat ini bermain di level tersebut setelah kembali ke Bramall Lane. Ia menjalani masa sulit bersama Sheffield United musim lalu, dengan hanya mencatatkan tiga penampilan serta mengalami nasib buruk akibat kartu merah dan cedera lutut.

    Chris Wilder membawa pemain berusia 30 tahun itu kembali ke Yorkshire pada musim panas, sementara peluangnya menembus tim utama di Manchester masih tertutup. Tampaknya tidak ada jalan kembali bagi lulusan akademi Leeds itu di City.

    Phillips dicap sebagai pembelian gagal senilai £42 juta ($56 juta) setelah transfernya pada 2022. Pemain yang pernah bersinar bersama timnas Inggris di Euro 2020 itu meredup drastis dalam beberapa musim terakhir.

    Phillips memang memiliki medali juara Liga Primer dan Liga Champions, tetapi ia dengan cepat tersingkir dari pilihan Pep Guardiola di Etihad. Kepindahannya ke Sheffield diharapkan dapat membuatnya kembali tersenyum setelah melewati masa yang sangat berat.

  • Kalvin Phillips Sheffield United 2026-27Getty

    Peminjaman ke Sheffield United bertujuan membantu sang gelandang kembali menemukan performa terbaiknya

    Kilgallon, yang pernah membela Leeds dan Sheffield United semasa menjadi pemain dan berbicara dalam kerja sama dengan koin FC 27, mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang upaya terbaru Phillips untuk bangkit: “Dia sangat dicintai di Leeds United. Apakah kepindahannya ke Man City merupakan keputusan yang tepat baginya?

    “Mungkin dia bisa meraih trofi dan mendapat banyak uang, tetapi ketika hendak pindah ke sana, dia seharusnya melihat gelandang-gelandang lain yang ada di skuad saat itu dan berpikir, seberapa sering saya akan bermain di sini? Ada [Kevin] De Bruyne, Rodri, dan [Bernardo] Silva yang harus dia lewati.

    “Itu keputusan yang salah baginya. Memang, dia menghasilkan banyak uang dan mungkin meraih beberapa medali, tetapi dia tidak banyak dilibatkan. Ini mungkin periode terburuk sepanjang kariernya, sementara dia menghasilkan banyak uang!

    “Terlihat dari wajahnya bahwa dia tidak bahagia. Saya berharap, di Sheffield United, sosok seperti Chris Wilder bisa membuatnya kembali bermain. Wilder punya karakter dan mungkin memandang upaya mengembalikan Kalvin Phillips ke performanya saat bermain untuk Leeds United sebagai sebuah eksperimen atau tantangan.

    “Sheffield United juga klub besar. Dia bermain di hadapan 24.000 hingga 25.000 pendukung setiap pekan. Semoga dia bisa kembali tersenyum dan kembali bermain dalam 25 hingga 30 pertandingan semusim. Sudah lama itu tidak terjadi.”

  • Wacana degradasi Man City dari Liga Primer Inggris mengemuka

    Phillips mungkin masih bisa mendapat kesempatan yang tak terduga di Manchester City, sementara klub itu menghadapi 114 dakwaan pelanggaran aturan Financial Fair Play (FFP). Ada dugaan bahwa pengurangan poin akan dijatuhkan dan membuat tim asuhan Enzo Maresca tersingkir dari Liga Primer Inggris.

    Jika itu terjadi, mungkinkah Phillips, yang masih terikat kontrak di Manchester hingga musim panas 2028, mendapat peran di klub pemiliknya? Saat pertanyaan itu diajukan kepadanya, Kilgallon berkata: “Siapa tahu? Saya dengar ketika dia pergi ke Sheffield United tahun lalu, gajinya 120 ribu pound per pekan. Saya bilang, sekarang gajinya pasti tidak akan mendekati angka itu. Lalu Anda bilang kepada saya bahwa kontraknya di Man City masih tersisa dua tahun. Saya sampai bertanya, ‘Apa?’ Saya tidak percaya.

    “Saya tahu persoalan Man City itu bencana, bukan? Situasinya sudah benar-benar kacau. Ada begitu banyak pendapat tentang hal itu. Namun, ini jelas bukan kabar baik bagi liga dan klub-klub. Ada begitu banyak hal lain yang kini bermunculan, semua dakwaan itu, dan ini bencana.”

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Kalvin Phillips England 2020-21Getty Images

    Bagaimana masa depan Phillips, mantan bintang timnas Inggris?

    Phillips, yang juga pernah bermain untuk West Ham dan Ipswich setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan di Manchester City, rutin tampil untuk Sheffield United pada awal musim 2026-27.

    Ia mungkin akan bertahan di sana, mengingat ada kemungkinan kontraknya di Manchester diputus dan ia menjadi pemain bebas transfer. Namun, untuk saat ini pertanyaan tentang masa depannya terus bermunculan, sementara pembahasan itu telah berlangsung jauh lebih lama daripada yang pernah dibayangkan gelandang dengan 31 penampilan bersama tim nasional tersebut.

Pertandingan berikutnya
MCI

MCI

Champions League

20 Okt 2026

AEK

AEK

SHU

SHU

Championship

24 Okt 2026

DER

DER