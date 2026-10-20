Phillips saat ini bermain di level tersebut setelah kembali ke Bramall Lane. Ia menjalani masa sulit bersama Sheffield United musim lalu, dengan hanya mencatatkan tiga penampilan serta mengalami nasib buruk akibat kartu merah dan cedera lutut.

Chris Wilder membawa pemain berusia 30 tahun itu kembali ke Yorkshire pada musim panas, sementara peluangnya menembus tim utama di Manchester masih tertutup. Tampaknya tidak ada jalan kembali bagi lulusan akademi Leeds itu di City.

Phillips dicap sebagai pembelian gagal senilai £42 juta ($56 juta) setelah transfernya pada 2022. Pemain yang pernah bersinar bersama timnas Inggris di Euro 2020 itu meredup drastis dalam beberapa musim terakhir.

Phillips memang memiliki medali juara Liga Primer dan Liga Champions, tetapi ia dengan cepat tersingkir dari pilihan Pep Guardiola di Etihad. Kepindahannya ke Sheffield diharapkan dapat membuatnya kembali tersenyum setelah melewati masa yang sangat berat.