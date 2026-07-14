Man City 'berusaha keras' untuk mendatangkan bintang Piala Dunia asal Maroko, Ayyoub Bouaddi, sementara Lille bersedia melepasnya

Klub Prancis tersebut dilaporkan sedang menunggu sang pemain kembali dari liburannya pasca-Piala Dunia sebelum mengadakan pembicaraan dengan perwakilannya untuk mengevaluasi semua opsi, termasuk kemungkinan ia tetap bertahan. Meskipun Lille tetap terbuka untuk negosiasi, mereka diyakini telah menetapkan harga yang sangat tinggi, yakni €100 juta (£85 juta), untuk pemain muda tersebut—sebuah angka yang diperkirakan akan secara alami menyaring berbagai pihak yang tertarik. Berbeda dengan klub-klub pesaing yang bersedia meminjamkannya kembali, City lebih memilih untuk langsung memasukkan gelandang tersebut ke dalam skuad tim utama mereka musim panas ini.