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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Man City 'berusaha keras' untuk mendatangkan bintang Piala Dunia asal Maroko, Ayyoub Bouaddi, sementara Lille bersedia melepasnya

Transfers
A. Bouaddi
Manchester City
Premier League
Ligue 1
Lille
World Cup
Morocco

Manchester City dilaporkan "berusaha keras" untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Lille yang sangat diunggulkan, Ayyoub Bouaddi, menyusul penampilannya yang gemilang di Piala Dunia. Klub raksasa Liga Premier itu sangat ingin mendatangkan pemain muda berbakat asal Maroko tersebut langsung ke Stadion Etihad, seiring upaya mereka memperkuat lini tengah menjelang musim mendatang.

  • Klub tersebut memburu pemain muda berbakat asal Maroko

    Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, City sedang "berusaha keras" untuk merekrut gelandang muda Lille, Bouaddi, menyusul penampilannya yang gemilang bersama Maroko di Piala Dunia. Penampilannya yang memukau di panggung internasional telah memicu lonjakan minat yang signifikan dari beberapa klub raksasa Eropa yang berminat untuk merebut talenta berusia 18 tahun tersebut. Pihak manajemen Lille dikabarkan bersedia melepas aset andalan mereka tersebut, asalkan ada klub yang bersedia memenuhi harga yang mereka tetapkan dalam waktu dekat.



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    Lille menuntut biaya transfer yang sangat besar

    Klub Prancis tersebut dilaporkan sedang menunggu sang pemain kembali dari liburannya pasca-Piala Dunia sebelum mengadakan pembicaraan dengan perwakilannya untuk mengevaluasi semua opsi, termasuk kemungkinan ia tetap bertahan. Meskipun Lille tetap terbuka untuk negosiasi, mereka diyakini telah menetapkan harga yang sangat tinggi, yakni €100 juta (£85 juta), untuk pemain muda tersebut—sebuah angka yang diperkirakan akan secara alami menyaring berbagai pihak yang tertarik. Berbeda dengan klub-klub pesaing yang bersedia meminjamkannya kembali, City lebih memilih untuk langsung memasukkan gelandang tersebut ke dalam skuad tim utama mereka musim panas ini.

  • Penguatan lini tengah menjadi prioritas

    Minat City terhadap Bouaddi didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperbarui lini tengah mereka menyusul hengkangnya Bernardo Silva baru-baru ini. Klub raksasa Liga Premier tersebut telah menghabiskan £116 juta untuk mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest, sehingga memperkuat opsi-opsi di lini tengah mereka. Dengan kontrak Rodri yang saat ini akan berakhir pada Juni 2027 dan ketidakpastian yang menyelimuti masa depan beberapa pilar kunci lainnya, kedatangan Bouaddi dipandang sebagai investasi jangka panjang.

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    Waktu pengambilan keputusan semakin mendekat

    Bouaddi diperkirakan akan segera mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya seiring dengan semakin gencarnya minat dari sejumlah klub papan atas. Meskipun Arsenal dan Manchester United telah menjalin komunikasi dengan pihak sang gelandang selama setahun terakhir, saat ini Manchester City berada di posisi terdepan dalam perburuan untuk mendapatkan jasanya. Ujian sesungguhnya bagi bintang muda ini adalah memutuskan apakah ia sudah siap untuk langsung bersaing memperebutkan posisi starter di Etihad Stadium atau memilih untuk melanjutkan perkembangannya di Ligue 1.