City telah menyepakati kesepakatan senilai £51 juta untuk menjual Reijnders ke klub Arab Saudi Al Qadsiah, menurut The Independent. Gelandang Belanda itu akan meninggalkan Etihad Stadium setelah hanya menghabiskan satu musim di sepakbola Inggris.

Reijnders juga sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Timur Tengah tersebut untuk merampungkan transfer yang menguntungkan ini. City akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari pemain internasional itu, yang awalnya menelan biaya £46,5 juta saat didatangkan dari AC Milan pada musim panas lalu. Kesepakatan ini membuat total penjualan transfer mereka pada jendela ini mencapai sekitar £100 juta.