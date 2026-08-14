AFP
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Man City bersiap kehilangan bintang senilai £51 juta secara mengejutkan setelah hanya SATU tahun!
Reijnders menuju Arab Saudi
City telah menyepakati kesepakatan senilai £51 juta untuk menjual Reijnders ke klub Arab Saudi Al Qadsiah, menurut The Independent. Gelandang Belanda itu akan meninggalkan Etihad Stadium setelah hanya menghabiskan satu musim di sepakbola Inggris.
Reijnders juga sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Timur Tengah tersebut untuk merampungkan transfer yang menguntungkan ini. City akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari pemain internasional itu, yang awalnya menelan biaya £46,5 juta saat didatangkan dari AC Milan pada musim panas lalu. Kesepakatan ini membuat total penjualan transfer mereka pada jendela ini mencapai sekitar £100 juta.
- Getty
Periode singkat di Manchester
Reijnders mampu mencetak tujuh gol dalam 47 penampilan di semua kompetisi selama periode singkatnya bersama City. Ia juga sempat menarik minat dari Forest sebelum akhirnya memilih Saudi Pro League. Meski sempat mengawali dengan cerah, gelandang itu perlahan kehilangan tempatnya di tim inti musim lalu.
Mantan manajer Pep Guardiola sangat memilih memasangkan kapten Bernardo Silva bersama poros asal Spanyol, Rodri, di lini tengah. Dengan Silva kini sudah pergi dan Rodri dilaporkan menjadi target utama Barcelona, lini tengah klub kini terlihat benar-benar berbeda. Dana £100 juta yang didapat dari penjualan pemain, yang juga mencakup Nathan Ake dan James Trafford, memberi City fleksibilitas finansial yang sangat besar.
Investasi besar pada Anderson
Untuk mengimbangi kepergian signifikan di lini tengah mereka, City baru-baru ini menuntaskan transfer mengejutkan senilai £116 juta untuk talenta Nottingham Forest, Elliot Anderson. Pengeluaran besar ini menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat kekuatan tim demi mengejar kesuksesan.
Penjualan Ake ke Fenerbahce dan kepindahan permanen Trafford ke Leeds United semakin menyoroti strategi klub untuk mengamankan dana besar guna menambah kedalaman skuad pada musim panas ini. Petinggi klub bertekad merombak tim setelah terlalu bergantung pada para pemain veteran mapan dalam beberapa musim terakhir.
Pada akhirnya, Reijnders menjadi korban dari transisi tanpa ampun ini. Kepergiannya yang cepat memungkinkan klub mengantongi dana besar sambil mendatangkan pemain-pemain baru agar selaras dengan visi taktik baru mereka.
- Getty Images
Mengincar tambahan amunisi lebih lanjut di lini tengah
Biaya besar yang didapat dari penjualan Reijnders akan langsung dialokasikan untuk mencari pengganti yang sesuai. City sudah menunjukkan minat besar terhadap sejumlah opsi gelandang papan atas di seluruh Eropa.
Bintang Chelsea Enzo Fernandez muncul sebagai target potensial yang mengejutkan bagi klub Manchester itu. Pemain internasional Maroko Ayyoub Bouaddi juga masuk dalam radar mereka saat mereka dengan cermat menilai situasi pasar transfer saat ini. Sementara Reijnders bersiap memulai babak baru di Arab Saudi, City akan berupaya menuntaskan sisa aktivitas mereka pada bursa transfer musim panas.
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