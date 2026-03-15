Man City berencana melakukan perburuan pemain yang mengejutkan ke Tottenham untuk mendatangkan wajah lama — pemain yang sebelumnya didatangkan seharga £11 juta itu diperkirakan akan memakan biaya jauh lebih besar kali ini

Manchester City bersiap untuk mengajukan tawaran pada bursa transfer musim panas ini untuk bek Tottenham Hotspur, Porro. Juara Liga Premier tersebut tengah gencar mencari bek kanan khusus baru menjelang musim yang akan datang, menurut Football Insider.

City belum sepenuhnya menggantikan peran penting Kyle Walker sejak kepergiannya musim panas lalu. Akibatnya, Porro muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut, setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap paling produktif di liga meskipun Tottenham mengalami musim yang sulit.