Man City berencana melakukan perburuan pemain yang mengejutkan ke Tottenham untuk mendatangkan wajah lama — pemain yang sebelumnya didatangkan seharga £11 juta itu diperkirakan akan memakan biaya jauh lebih besar kali ini
Man City membidik sosok yang sudah tak asing lagi
Manchester City bersiap untuk mengajukan tawaran pada bursa transfer musim panas ini untuk bek Tottenham Hotspur, Porro. Juara Liga Premier tersebut tengah gencar mencari bek kanan khusus baru menjelang musim yang akan datang, menurut Football Insider.
City belum sepenuhnya menggantikan peran penting Kyle Walker sejak kepergiannya musim panas lalu. Akibatnya, Porro muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut, setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap paling produktif di liga meskipun Tottenham mengalami musim yang sulit.
Performa Porro yang mengesankan
Pemain asal Spanyol itu telah mencetak satu gol dan lima assist dalam 37 penampilan musim ini. Ia tetap menjadi motor kreativitas utama bagi tim asal London Utara tersebut, meski mereka tengah terpuruk di papan bawah klasemen dan menghadapi ancaman nyata untuk terdegradasi ke Championship.
Kepindahan sang bek akan menjadi kembalinya yang sensasional ke Manchester. City awalnya merekrutnya dari Girona dengan biaya sekitar £11 juta pada 2019, namun ia tak pernah tampil dalam pertandingan resmi, dan menghabiskan waktunya dengan status pinjaman di Real Valladolid dan Sporting CP sebelum pindah ke Lisbon secara permanen pada 2022.
Gelombang hengkangnya pemain Spurs semakin mendekat
Dalam podcastTransfer Insider, jurnalis Pete O'Rourke menjelaskan situasi tersebut. "Man City sudah lama tertarik pada Porro," katanya. "Mereka sangat mengenal pemain timnas Spanyol itu, karena pernah merekrutnya dari Girona pada 2019. Dia tidak pernah bermain untuk Man City selama berada di klub tersebut."
O'Rourke menambahkan bahwa kepergian sang pemain mungkin tak terhindarkan jika Spurs terdegradasi. "Porro telah menjadi pemain andalan Spurs sejak kedatangannya. Mereka tentu tidak ingin kehilangan dia, tetapi hal itu mungkin di luar kendali mereka jika mereka mengalami nasib buruk terdegradasi musim ini, yang merupakan kemungkinan nyata."
Bergvall juga menarik perhatian
Porro bukanlah satu-satunya nama terkenal yang dikabarkan akan hengkang dari ibu kota musim panas ini. Bintang muda Swedia, Lucas Bergvall, juga menarik minat yang cukup besar, dengan Chelsea dilaporkan memantau situasi gelandang tersebut secara ketat dalam upaya memperkuat skuad mereka.
Meskipun Bergvall saat ini absen karena cedera, 71 penampilannya sejak bergabung dari Djurgarden pada 2024 telah menandainya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di liga. Meskipun ia tidak secara aktif mendesak untuk pindah, realitas finansial akibat degradasi kemungkinan besar akan memaksa Tottenham untuk melepas aset-aset terbaiknya dengan harga murah.
