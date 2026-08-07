AFP
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Man City bereaksi saat Chelsea mematok harga mencengangkan £75 juta untuk Malo Gusto ketika Enzo Maresca mengincar reuni
City mengincar reuni, tetapi keberatan dengan valuasi
City dilaporkan tertarik membawa Gusto ke Stadion Etihad, tetapi klub Etihad itu dibuat terkejut oleh tuntutan finansial Chelsea, menurut RMC Sport. Chelsea mematok harga tinggi untuk pemain berusia 23 tahun itu, dengan laporan yang menyebutkan bahwa menuntut £75 juta untuk mantan bintang Lyon tersebut. Untuk saat ini, City tidak bersedia memenuhi tuntutan itu.
Ketertarikan itu sebagian besar berasal dari bos baru City, Enzo Maresca, yang sangat ingin memperkuat opsi lini belakangnya dengan bek kanan alami. Selama masa kerjanya di Stamford Bridge, Maresca sangat mengandalkan atletisme dan kemampuan taktis Gusto, dan ia yakin pemain Prancis itu akan menjadi sosok yang sangat cocok untuk sistemnya di Manchester.
- Getty
Alonso membentuk ulang proyek Chelsea
Sementara saga Gusto terus bergulir, Xabi Alonso tidak membuang waktu untuk mulai memberi sentuhan khasnya pada skuad Chelsea. Pelatih asal Spanyol itu mengawasi perombakan besar pada tim yang gagal tampil di kompetisi Eropa musim lalu, dengan target kembali ke level elite Liga Champions. Kedatangan Morgan Rogers dalam kesepakatan senilai £117 juta dari Aston Villa sudah menegaskan ambisi klub dan kesediaan mereka berinvestasi besar pada talenta domestik papan atas. Namun, menyeimbangkan skuad untuk mengakomodasi perubahan besar ini berarti kepergian sejumlah pemain penting tak terhindarkan.
Gusto bukan satu-satunya nama besar yang bisa menuju pintu keluar sebagai bagian dari transisi ini. Alonso juga siap melepas pemain reguler tim utama lainnya untuk memberi ruang bagi target-target pilihannya.
Neto dan Fernandez juga masuk radar Manchester City
Operasi Maresca terhadap mantan klubnya itu mungkin tidak akan berhenti pada Gusto. Taktikus asal Italia itu juga sangat dikaitkan dengan kepindahan winger Portugal Pedro Neto, yang dinilai Chelsea berada dalam kisaran harga yang mirip dengan Gusto. Dengan Savinho berpotensi pindah ke Tottenham, Neto muncul sebagai kandidat utama untuk menambah kreativitas dan kecepatan dalam serangan City.
Selain itu, City dilaporkan terus memantau Enzo Fernandez sebagai suksesor 'impian' untuk Rodri, jika pemain Spanyol itu memutuskan kembali ke La Liga bersama Barcelona. Chelsea diyakini menginginkan lebih dari £120 juta untuk pemenang Piala Dunia asal Argentina tersebut.
- Getty Images Sport
Perombakan bek sayap di Stamford Bridge
Potensi kepergian Gusto bertepatan dengan perombakan total di posisi bek sayap di bawah pengawasan Alonso. Di sisi kiri, Marc Cucurella sudah mengamankan kepindahan ke Real Madrid, dengan Pep Chavarria datang sebagai pengganti langsungnya. Di sisi kanan, Chelsea telah berinvestasi besar untuk masa depan dengan merekrut Bek Terbaik Serie A Marco Palestra dari Bologna.
Investasi besar untuk Palestra ini menjadi indikasi jelas bahwa Gusto kini bisa dilepas jika harga yang tepat terpenuhi. Dengan kapten Reece James tetap menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan saat fit, Gusto menghadapi prospek menit bermain yang berkurang jika ia bertahan di London barat.
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