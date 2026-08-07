City dilaporkan tertarik membawa Gusto ke Stadion Etihad, tetapi klub Etihad itu dibuat terkejut oleh tuntutan finansial Chelsea, menurut RMC Sport. Chelsea mematok harga tinggi untuk pemain berusia 23 tahun itu, dengan laporan yang menyebutkan bahwa menuntut £75 juta untuk mantan bintang Lyon tersebut. Untuk saat ini, City tidak bersedia memenuhi tuntutan itu.

Ketertarikan itu sebagian besar berasal dari bos baru City, Enzo Maresca, yang sangat ingin memperkuat opsi lini belakangnya dengan bek kanan alami. Selama masa kerjanya di Stamford Bridge, Maresca sangat mengandalkan atletisme dan kemampuan taktis Gusto, dan ia yakin pemain Prancis itu akan menjadi sosok yang sangat cocok untuk sistemnya di Manchester.



