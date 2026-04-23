Man City berada di posisi terdepan dalam perebutan transfer Elliot Anderson, mengungguli Man Utd
Petinggi Etihad menargetkan perkuatan lini tengah
Menurut Sky Sports, Manchester City menjadi kandidat terdepan untuk merekrut gelandang Nottingham Forest, Elliot Anderson, pada bursa transfer musim panas ini. The Citizens termasuk di antara sejumlah klub besar yang memburu pemain berusia 23 tahun tersebut; Manchester United dan Arsenal juga dikabarkan sangat tertarik untuk mendapatkan jasanya.
Namun, pendapat umum menyebutkan bahwa pemain internasional Inggris ini tampaknya akan bergabung dengan Etihad Stadium. Nilai pasar Anderson telah meningkat secara signifikan sejak kepindahannya senilai £35 juta dari Newcastle United ke City Ground pada Juli 2024, menjadikannya salah satu pemain paling konsisten di kasta tertinggi.
Evolusi lini tengah di bawah asuhan Pep Guardiola
Minat terhadap Anderson muncul di tengah masa transisi lini tengah City. Telah dipastikan bahwa Bernardo Silva akan hengkang saat kontraknya berakhir pada bulan Juni, sementara ketidakpastian masih menyelimuti masa depan jangka panjang Mateo Kovacic dan Nico Gonzalez. Selain itu, Real Madrid tetap tertarik pada Rodri, meskipun City sangat ingin pemain asal Spanyol itu menandatangani kontrak baru.
Dari segi gaya bermain, Anderson menawarkan kualitas yang dapat melengkapi atau bergantian dengan Rodri. Sementara pemain asal Spanyol itu terkenal karena kemampuannya mendistribusikan bola di bawah tekanan, Anderson telah terbukti sebagai pemain yang rajin melakukan tekel dan membawa bola. Musim lalu, ia mencatat 270 duel yang dimenangkan, tertinggi di liga, lebih dari dua kali lipat dari pemain asal Spanyol itu (106), yang menunjukkan profil fisik yang sering dicari Guardiola di lini tengahnya.
Memperluas pencarian bakat
Meskipun Anderson menjadi prioritas, City juga aktif di lini lain, seperti dilaporkan oleh Sky Sports. Klub ini terus memantau sayap muda RB Leipzig, Yan Diomande, yang kabarnya juga menjadi incaran Liverpool dan Bayern Munich. Selain itu, striker Bournemouth, Eli Junior Kroupi, juga sedang dipantau setelah mencetak 11 gol dalam 31 penampilan musim ini.
Upaya perekrutan ini juga diperkirakan akan menargetkan lini belakang, dengan bek muda Feyenoord, Givairo Read, diidentifikasi sebagai calon tambahan di posisi bek kanan.
Prospek dan nilai pasar Inggris
Waktu pelaksanaan kesepakatan potensial tersebut masih belum pasti, khususnya apakah transfer tersebut dapat diselesaikan sebelum atau sesudah Piala Dunia mendatang. Anderson diperkirakan akan memainkan peran penting bagi tim Inggris asuhan Thomas Tuchel selama turnamen tersebut, yang berpotensi menaikkan harganya lebih tinggi lagi.
Kontrak Anderson saat ini di Nottingham Forest berlaku hingga Juni 2029, dan klub diperkirakan akan meminta biaya transfer yang cukup besar. Ia dianggap sebagai bagian dari kelompok gelandang tengah elit yang berpotensi pindah musim panas ini, yang mencakup nama-nama seperti Adam Wharton, Sandro Tonali, dan Carlos Baleba.