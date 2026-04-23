Man City berada di posisi terdepan dalam perebutan transfer Elliot Anderson, mengungguli Man Utd

Minat terhadap Anderson muncul di tengah masa transisi lini tengah City. Telah dipastikan bahwa Bernardo Silva akan hengkang saat kontraknya berakhir pada bulan Juni, sementara ketidakpastian masih menyelimuti masa depan jangka panjang Mateo Kovacic dan Nico Gonzalez. Selain itu, Real Madrid tetap tertarik pada Rodri, meskipun City sangat ingin pemain asal Spanyol itu menandatangani kontrak baru.

Dari segi gaya bermain, Anderson menawarkan kualitas yang dapat melengkapi atau bergantian dengan Rodri. Sementara pemain asal Spanyol itu terkenal karena kemampuannya mendistribusikan bola di bawah tekanan, Anderson telah terbukti sebagai pemain yang rajin melakukan tekel dan membawa bola. Musim lalu, ia mencatat 270 duel yang dimenangkan, tertinggi di liga, lebih dari dua kali lipat dari pemain asal Spanyol itu (106), yang menunjukkan profil fisik yang sering dicari Guardiola di lini tengahnya.