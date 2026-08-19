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AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Man City alihkan perhatian ke gelandang Roma Manu Kone setelah United menghentikan perburuan

Transfers
Manchester City
Manchester United
M. Kone
Premier League
Roma

Manchester City dilaporkan telah mengidentifikasi gelandang Roma, Manu Kone, sebagai target transfer utama untuk dua pekan terakhir bursa transfer musim panas. Enzo Maresca ingin memperkuat opsi di lini tengahnya setelah beberapa kepergian pemain penting, dan pemain timnas Prancis yang tampil impresif itu muncul sebagai kandidat ideal untuk membawa dinamisme yang sangat dibutuhkan kepada juara Premier League tersebut.

  • Manchester City mencari tambahan kekuatan di lini tengah

    Manchester City telah menambahkan Kone ke dalam daftar pendek calon rekrutan mereka menjelang tenggat transfer yang kian dekat, menurut The Guardian. Di bawah arahan manajer baru Enzo Maresca dan direktur olahraga Hugo Viana, klub saat ini sedang menjalani restrukturisasi besar di lini tengah.

    City sudah melihat kepergian besar Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders pada musim panas ini, yang meninggalkan kekosongan signifikan di tengah lapangan.

    Meski baru-baru ini mereka mengamankan Elliot Anderson dalam kesepakatan besar senilai £116 juta dari Nottingham Forest, klub asal Manchester itu tetap aktif di bursa transfer untuk mencari kualitas tambahan demi memastikan mereka sepenuhnya siap mempertahankan mahkota domestik mereka musim ini.

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  • Bintang Piala Dunia menarik minat

    Kone meningkatkan reputasinya di level global setelah serangkaian penampilan menonjol bersama Prancis di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 25 tahun itu tampil dalam lima dari delapan pertandingan negaranya sepanjang turnamen di Amerika Utara, dengan Prancis memenangi keempat laga yang ia mulai sebagai starter.

    Penampilan luar biasanya di panggung internasional mendorong Roma menaikkan harga yang diminta menjadi sekitar £51 juta, sebuah valuasi yang tampaknya membuat Manchester United mengurungkan langkah lebih lanjut dari ketertarikan awal mereka.

    Namun, City kini berada dalam posisi yang sangat baik untuk memenuhi tuntutan finansial tersebut, terutama setelah menghasilkan dana besar dari penjualan terbaru Reijnders ke Al-Qadsiah dan Rodri ke Barcelona.

  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    Bouaddi dan Fernandez masuk daftar pendek gelandang

    Bersamaan dengan upaya mereka mengejar Kone, City semakin dekat untuk menuntaskan perekrutan gelandang Lille Ayyoub Bouaddi senilai £85 juta. Pemain berusia 18 tahun itu dipandang sebagai prospek cerah, tetapi Maresca menginginkan pengalaman level elite yang bisa langsung diberikan Kone. City juga tetap meminati gelandang Chelsea Enzo Fernandez, tetapi tenggat internal terkait klausul pelepasannya telah lewat tanpa ada tawaran resmi.

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  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Apa selanjutnya untuk Manchester City?

    Maresca dan skuadnya sedang bersiap untuk memulai kampanye Premier League yang baru melawan Bournemouth di Stadion Etihad. Di luar lapangan, Viana menghadapi dua pekan terakhir bursa transfer yang sangat sibuk. City harus segera menuntaskan kesepakatan pemain keluar yang masih tertunda dan mengajukan proposal resmi kepada Roma jika mereka ingin mengintegrasikan Kone ke dalam skuad sebelum tenggat September.