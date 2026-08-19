Manchester City telah menambahkan Kone ke dalam daftar pendek calon rekrutan mereka menjelang tenggat transfer yang kian dekat, menurut The Guardian. Di bawah arahan manajer baru Enzo Maresca dan direktur olahraga Hugo Viana, klub saat ini sedang menjalani restrukturisasi besar di lini tengah.

City sudah melihat kepergian besar Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders pada musim panas ini, yang meninggalkan kekosongan signifikan di tengah lapangan.

Meski baru-baru ini mereka mengamankan Elliot Anderson dalam kesepakatan besar senilai £116 juta dari Nottingham Forest, klub asal Manchester itu tetap aktif di bursa transfer untuk mencari kualitas tambahan demi memastikan mereka sepenuhnya siap mempertahankan mahkota domestik mereka musim ini.