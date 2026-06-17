Man City akan bersaing dengan Tottenham untuk merekrut Sandro Tonali, meski telah berupaya mendatangkan Elliot Anderson

City benar-benar mempertimbangkan untuk merekrut Tonali saat mereka bersiap menghadapi era baru di bawah Enzo Maresca. Meskipun Tottenham telah melakukan pembicaraan yang produktif dengan pihak sang pemain asal Italia tersebut dan ingin menjadikannya rekrutan andalan mereka musim panas ini, menurut laporan dari The Athletic, mereka kini menghadapi persaingan ketat dari Etihad. City terus memantau pemain berusia 26 tahun itu dan tidak gentar dengan tawaran finansial besar yang diperlukan untuk memboyongnya dari St James' Park.

Minat dari kubu biru Manchester ini mengisyaratkan bahwa perombakan besar-besaran akan segera terjadi. Pelatih kepala Spurs, Roberto De Zerbi, dikenal sebagai pengagum Tonali, dan klub asal London utara tersebut telah melakukan langkah terkuat sejauh ini pada musim panas ini. Namun, City tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk mendapatkan pemain yang juga pernah melakukan pembicaraan dengan Arsenal pada bulan Februari lalu. Dengan harga yang diperkirakan mencapai lebih dari £80 juta, Tonali telah menjadi salah satu nama yang paling diburu di bursa transfer Liga Premier.



