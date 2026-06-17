Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man City akan bersaing dengan Tottenham untuk merekrut Sandro Tonali, meski telah berupaya mendatangkan Elliot Anderson
City ikut bersaing untuk mendapatkan Tonali
City benar-benar mempertimbangkan untuk merekrut Tonali saat mereka bersiap menghadapi era baru di bawah Enzo Maresca. Meskipun Tottenham telah melakukan pembicaraan yang produktif dengan pihak sang pemain asal Italia tersebut dan ingin menjadikannya rekrutan andalan mereka musim panas ini, menurut laporan dari The Athletic, mereka kini menghadapi persaingan ketat dari Etihad. City terus memantau pemain berusia 26 tahun itu dan tidak gentar dengan tawaran finansial besar yang diperlukan untuk memboyongnya dari St James' Park.
Minat dari kubu biru Manchester ini mengisyaratkan bahwa perombakan besar-besaran akan segera terjadi. Pelatih kepala Spurs, Roberto De Zerbi, dikenal sebagai pengagum Tonali, dan klub asal London utara tersebut telah melakukan langkah terkuat sejauh ini pada musim panas ini. Namun, City tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk mendapatkan pemain yang juga pernah melakukan pembicaraan dengan Arsenal pada bulan Februari lalu. Dengan harga yang diperkirakan mencapai lebih dari £80 juta, Tonali telah menjadi salah satu nama yang paling diburu di bursa transfer Liga Premier.
- Getty Images Sport
Direncanakan dua rekrutan baru di lini tengah
Upaya City untuk mendatangkan Tonali tidak berarti minat mereka terhadap Elliot Anderson dari Nottingham Forest telah berakhir. Klub tersebut masih terus melakukan pembicaraan intensif dengan Forest terkait kemungkinan transfer pemain berusia 23 tahun itu, yang berpotensi melibatkan biaya transfer tertinggi dalam sejarah sepak bola Inggris. Visi klub adalah mendatangkan kedua pemain tersebut guna memastikan skuad tetap mampu bersaing memperebutkan gelar Liga Premier segera setelah kepergian Guardiola. Langkah ganda ini berpotensi membuat City menghabiskan total lebih dari £200 juta hanya untuk memperkuat lini tengah.
Upaya perekrutan yang agresif ini terjadi di tengah ketidakpastian dalam skuad yang ada. Dengan Bernardo Silva yang telah hengkang ke Real Madrid melalui transfer bebas, kebutuhan akan darah segar di lini tengah telah menjadi prioritas. Klub ini juga menghadapi pertanyaan mengenai masa depan Nico Gonzalez dan Tijjani Reijnders, sehingga upaya mendatangkan Tonali dan Anderson menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar kemewahan.
Ketidakpastian seputar Rodri
Masalah yang paling mendesak bagi jajaran petinggi City berkisar pada masa depan Rodri. Mantan peraih Ballon d’Or ini saat ini sedang menjalani tahun terakhir kontraknya dan sedang membela Spanyol di Piala Dunia. Ia telah menanggapi spekulasi seputar masa depannya dengan menyatakan: "Saya akan menunggu hingga turnamen ini berakhir sebelum mengumumkan keputusan saya." Meskipun City telah menawarkan kontrak baru kepada pemain berusia 29 tahun itu dan sangat ingin mempertahankannya, kekhawatiran semakin meningkat bahwa ia tidak akan mengikat masa depannya dalam jangka panjang dengan klub tersebut.
Jika Rodri memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, transfer pada musim panas ini mungkin menjadi opsi yang paling masuk akal dari sudut pandang finansial. Real Madrid disebut-sebut sebagai tujuan yang mungkin bagi pemain asal Spanyol tersebut, meskipun mereka belum menunjukkan minat konkret terhadap kesepakatan tersebut selama jendela transfer ini.
- AFP
Musim panas penuh evolusi di Etihad
Kemungkinan kedatangan Tonali dan Anderson menunjukkan bahwa musim panas ini akan menjadi musim perubahan yang menentukan bagi City. Setelah musim di mana mereka meraih gelar ganda piala domestik dengan memenangkan FA Cup dan Carabao Cup, klub ini bertekad untuk melakukan perombakan secara agresif.
City sangat ingin merebut kembali dominasi mereka di kancah domestik setelah kehilangan gelar Liga Premier dari Arsenal pada musim 2025-26, yang terjadi setelah sebelumnya mereka juga kehilangan gelar tersebut dari Liverpool pada musim 2024-25. Selain itu, mereka juga bertekad untuk kembali menegaskan diri sebagai kekuatan besar di Eropa setelah tersingkir secara mengecewakan di babak 16 besar Liga Champions oleh Real Madrid.