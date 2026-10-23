Getty/GOAL
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Mampukah Jeremy Doku menyamai level Vinicius Jr dan Luis Diaz? Bintang Manchester City diberi tahu aspek yang harus ditingkatkan agar masuk jajaran pemain sayap kiri elite dunia
Doku bergabung dengan Manchester City melalui transfer senilai £55 juta.
Permainan Doku bertumpu pada aksi menggiring bola ke arah bek sayap lawan dan membuat mereka terdesak. Kecepatannya memungkinkan dia melesat langsung ke sepertiga akhir lapangan, sementara kemampuan tekniknya bisa membuat para bek kewalahan.
Kualitas itu pertama kali terlihat ketika Doku menembus tim senior Anderlecht di negara asalnya. Potensinya tak butuh waktu lama untuk menarik perhatian, dan Rennes menjadi klub yang membawanya ke Prancis pada 2020.
Selama tiga musim di sana, kontribusinya terhadap gol terus meningkat. Klub-klub papan atas di seluruh Eropa pun mencermati gelandang kreatif berbakat dengan pusat gravitasi rendah itu.
City akhirnya memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan klub papan atas Liga Primer Inggris itu membayar biaya transfer £55 juta ($74 juta). Doku harus membuktikan kemampuannya kepada pelatih asal Catalunya yang menuntut standar tinggi, Pep Guardiola.
Pada awal kiprahnya di Inggris, dia tidak selalu mendapat tempat di tim inti, tetapi akhirnya memperoleh kesempatan bermain yang lebih rutin. Bersama Manchester City, dia telah menikmati keberhasilan menjuarai Liga Primer Inggris, Piala FA, Carabao Cup, Community Shield, dan Piala Dunia Antarklub FIFA.
- Getty
Bisakah Doku menyamai produktivitas Vini Jr dan Diaz?
Doku masih berpotensi menunjukkan lebih banyak lagi. Pandangan umum menyebut ia bisa mencetak lebih banyak gol, mengingat ia belum pernah mencapai dua digit gol dalam satu musim.
Itulah jumlah gol yang perlu ia catatkan agar bisa sejajar dengan pemain 'Galactico' Real Madrid, Vinicius, dan bintang Bayern Munich, Diaz, di jajaran teratas sepakbola dunia. Kedua penyerang asal Amerika Selatan itu kerap mencetak lebih dari 20 gol, di samping mencatatkan jumlah assist yang mengesankan.
Ketika ditanya apakah Doku bisa mencapai level tersebut, mantan pemain timnas Belgia Albert, yang berbicara dalam kerja sama dengan Haypp, mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja. Doku punya banyak kualitas.
“Saya melihatnya ketika ia memulai karier di sini, di Belgia, bersama Anderlecht. Begitu ia menyentuh bola, begitu ia bermain, semua orang di Belgia tahu bahwa ia akan menjadi pemain yang luar biasa.
“Masalahnya, Jeremy masih muda. Terkadang ia melakukan hal-hal hebat, tetapi terkadang ia terlalu banyak menyentuh bola. Bersama Guardiola, ia naik ke level lain.
“Di Piala Dunia, ia sangat tidak beruntung bersama Belgia karena ia harus pulang untuk kelahiran anaknya dan penampilannya di Piala Dunia tidak terlalu bagus. Sejak itu, satu atau dua pemain masuk ke tim nasional dan Jeremy akan menghadapi kesulitan untuk kembali ke starting XI Belgia.
“Namun, jika ia bermain untuk Man City dan dalam kondisi bagus, namanya akan selalu masuk daftar pemain.”
Pria Belgia itu yakin bisa menjadi salah satu yang terbaik
Doku yakin bisa menjadi salah satu pemain terbaik saat ini. Kepada The Guardian pada April, ia menceritakan upayanya untuk menyamai Vini dan pemain lainnya: “Saya merasa kalau saya mencetak gol, pembicaraannya akan berbeda. Soal assist, saya tidak bermasalah.
“Saya harus lebih sering berada di area yang memungkinkan saya mencetak gol mudah, gol sontekan. Kalau saya melihat gol-gol saya, semuanya selalu diawali aksi menggiring bola. Saya ingin mencetak lima gol sontekan saja dalam semusim. Itu akan membuat perbedaan besar.
“Seorang pemain sayap harus mencetak gol. Kalau saya mencetak gol-gol itu, saya yakin bisa menjadi pemain sayap terbaik di dunia, tentu saja, 100%.”
- Getty/GOAL
Saga FFP memicu perbincangan soal transfer
Ambisi Doku patut dikagumi, dan setiap pemain harus selalu berupaya untuk terus berkembang. Namun, gangguan juga mulai muncul di City, dengan 114 dakwaan Financial Fair Player (FFP) serta ancaman hukuman berat yang membayangi Stadion Etihad.
City disebut-sebut bisa dijatuhi pengurangan poin yang membuat klub tersebut terdegradasi ke Championship. Doku tentu tidak ingin bermain di divisi kedua pada tahap kariernya saat ini, sementara potensi tujuan transfernya pada 2027 sudah mulai menjadi bahan spekulasi.
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