Permainan Doku bertumpu pada aksi menggiring bola ke arah bek sayap lawan dan membuat mereka terdesak. Kecepatannya memungkinkan dia melesat langsung ke sepertiga akhir lapangan, sementara kemampuan tekniknya bisa membuat para bek kewalahan.

Kualitas itu pertama kali terlihat ketika Doku menembus tim senior Anderlecht di negara asalnya. Potensinya tak butuh waktu lama untuk menarik perhatian, dan Rennes menjadi klub yang membawanya ke Prancis pada 2020.

Selama tiga musim di sana, kontribusinya terhadap gol terus meningkat. Klub-klub papan atas di seluruh Eropa pun mencermati gelandang kreatif berbakat dengan pusat gravitasi rendah itu.

City akhirnya memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan klub papan atas Liga Primer Inggris itu membayar biaya transfer £55 juta ($74 juta). Doku harus membuktikan kemampuannya kepada pelatih asal Catalunya yang menuntut standar tinggi, Pep Guardiola.

Pada awal kiprahnya di Inggris, dia tidak selalu mendapat tempat di tim inti, tetapi akhirnya memperoleh kesempatan bermain yang lebih rutin. Bersama Manchester City, dia telah menikmati keberhasilan menjuarai Liga Primer Inggris, Piala FA, Carabao Cup, Community Shield, dan Piala Dunia Antarklub FIFA.