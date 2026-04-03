Mampu mengungguli Cristiano Ronaldo, tapi bagaimana dengan Thierry Henry? Legenda Liverpool, John Barnes, mengulas warisan Mohamed Salah di Liga Premier

Jika Salah mengungguli Ronaldo, berapa banyak ikon Liga Premier lainnya yang berada di bawahnya? Pemenang Piala Dunia Henry menempati posisi teratas dalam daftar tersebut — sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Arsenal dan bagian dari tim legendaris ‘The Invincibles’.

Ketika ditanya apakah Raja Mesir dari Merseyside memiliki warisan yang lebih besar daripada Pangeran Prancis dari utara London, Barnes menjawab: “Tidak, saya akan menempatkan mereka sejajar. Ketika Thierry Henry datang, Wenger membawanya dan Anda bisa melihat apa yang harus dia lalui. Dia memenangkan Liga Premier, mereka memenangkan Piala FA, dia meraih banyak trofi, menjadi Pemain Terbaik Tahun Ini, dan mencetak gol.

“Mo melakukan hal serupa, bergabung dengan Liverpool bersama Jurgen Klopp dan melakukan apa yang mereka lakukan bersama. Jadi sekali lagi, ini adalah perdebatan yang kontroversial mengenai siapa yang lebih baik. Penggemar Arsenal akan mengatakan satu hal, penggemar Liverpool akan mengatakan hal lain.

“Seperti yang saya katakan, saya tidak ikut campur dalam perdebatan seperti itu. Meskipun Mo adalah bagian dari Liverpool dan dia adalah tim saya, Anda juga harus menghormati Thierry Henry dan apa yang telah dia lakukan. Jadi, menurut saya, itu adalah perdebatan yang jauh lebih valid daripada perbandingan dengan Cristiano Ronaldo.”