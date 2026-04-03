Mampu mengungguli Cristiano Ronaldo, tapi bagaimana dengan Thierry Henry? Legenda Liverpool, John Barnes, mengulas warisan Mohamed Salah di Liga Premier
Berapa banyak gol yang telah dicetak Salah di Liga Premier?
Salah, yang sebelumnya pernah mengalami masa-masa sulit di Chelsea, kembali ke Liga Premier pada 2017 saat bergabung dengan klub di Merseyside. Tak banyak yang tahu apa yang akan terjadi saat itu, namun ia telah memberikan kontribusi luar biasa selama sembilan musim bersama The Reds.
Kini berusia 33 tahun, Salah telah dua kali menjuarai Liga Premier, serta meraih gelar FA Cup, Carabao Cup, dan Liga Champions. Ia telah mengoleksi empat Golden Boot dan tiga penghargaan PFA Player of the Year, dengan total mencetak lebih dari 250 gol dan 189 gol di liga utama Inggris.
Bintang Portugal Ronaldo juga menikmati kesuksesan domestik dan kontinental selama waktunya di Old Trafford, menjadi pencetak 100 gol untuk Setan Merah. Ia kemudian menjadi salah satu legenda sepanjang masa, namun status tersebut ia perkuat di luar Manchester.
Apakah Salah telah mengungguli Ronaldo di Liga Premier?
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Jamie Carragher termasuk di antara mereka yang berpendapat bahwa Salah lebih unggul daripada CR7 dalam konteks Liga Premier. Seorang mantan bintang Anfield lainnya sependapat dengan hal itu. Saat berbicara dalam wawancara dengan OLBG, Barnes mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah ia setuju dengan penilaian Carragher: “Ya, karena masa-masa terbaik Cristiano Ronaldo adalah saat ia bermain di Real Madrid. Secara keseluruhan sebagai pemain, saya tidak berpikir Anda bisa mengatakan karier Mo Salah telah melampaui seluruh karier Cristiano Ronaldo. Namun, hanya dalam konteks Liga Premier, karena Ronaldo pindah ke Real Madrid dan di situlah ia mencapai masa jayanya, saya pikir karier Mo di Liga Premier telah melampaui karier Cristiano Ronaldo di Liga Premier. Bukan secara keseluruhan, tapi hanya di Liga Premier, ya.”
Apakah legenda Liverpool lebih unggul daripada ikon Arsenal, Henry?
Jika Salah mengungguli Ronaldo, berapa banyak ikon Liga Premier lainnya yang berada di bawahnya? Pemenang Piala Dunia Henry menempati posisi teratas dalam daftar tersebut — sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Arsenal dan bagian dari tim legendaris ‘The Invincibles’.
Ketika ditanya apakah Raja Mesir dari Merseyside memiliki warisan yang lebih besar daripada Pangeran Prancis dari utara London, Barnes menjawab: “Tidak, saya akan menempatkan mereka sejajar. Ketika Thierry Henry datang, Wenger membawanya dan Anda bisa melihat apa yang harus dia lalui. Dia memenangkan Liga Premier, mereka memenangkan Piala FA, dia meraih banyak trofi, menjadi Pemain Terbaik Tahun Ini, dan mencetak gol.
“Mo melakukan hal serupa, bergabung dengan Liverpool bersama Jurgen Klopp dan melakukan apa yang mereka lakukan bersama. Jadi sekali lagi, ini adalah perdebatan yang kontroversial mengenai siapa yang lebih baik. Penggemar Arsenal akan mengatakan satu hal, penggemar Liverpool akan mengatakan hal lain.
“Seperti yang saya katakan, saya tidak ikut campur dalam perdebatan seperti itu. Meskipun Mo adalah bagian dari Liverpool dan dia adalah tim saya, Anda juga harus menghormati Thierry Henry dan apa yang telah dia lakukan. Jadi, menurut saya, itu adalah perdebatan yang jauh lebih valid daripada perbandingan dengan Cristiano Ronaldo.”
Liga Profesional Saudi atau MLS: Ke mana selanjutnya bagi Salah?
Meskipun Salah bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola Inggris, kariernya belum berakhir. Liverpool masih berpeluang meraih gelar Piala FA dan Liga Champions, dengan Arne Slot berharap para pemain kunci dapat menemukan kembali semangat mereka sebelum musim 2025-26 berakhir.
Pindah ke Liga Pro Arab Saudi atau MLS telah dibicarakan untuk Salah - saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya - namun di mana pun ia berakhir, kisah-kisah tentang apa yang ia raih selama hampir satu dekade di Anfield akan abadi sepanjang masa.