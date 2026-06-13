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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Mampu membalasnya" - Folarin Balogun membalas kepercayaan USMNT dengan debut impian di Piala Dunia, menandai penutupan lingkaran misi perekrutan

Analysis
F. Balogun
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup

Kisah Folarin Balogun bersama Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) dimulai dengan sorak-sorai, penyelidikan di Instagram, dan sebuah jamuan makan malam perekrutan di Orlando. Saat menghadapi Paraguay, kisahnya pun mencapai puncaknya ketika sang penyerang menorehkan debut Piala Dunia yang luar biasa.

INGLEWOOD, California -- Tak lama setelah Tim Nasional Sepak Bola Pria AS menang 4-1 atas Paraguay, Weston McKennie ditanya tentang sebuah makan malam. Itu bukan makan malam sebelum pertandingan. Bahkan bukan tahun ini. Tidak, makan malam yang dimaksud itu terjadi di awal siklus ini, jauh sebelum semua ini benar-benar dimulai.

Alasan mengapa makan malam itu ditanyakan pada saat itu? Ya, karena makan malam itulah yang mengubah jalannya sejarah USMNT. Itulah hari ketika Folarin Balogun pertama kali berbagi makan malam dengan rekan-rekan setimnya di USMNT, sebelum, bertahun-tahun kemudian, menghancurkan pertahanan Paraguay dengan penampilan yang belum pernah dilihat dunia dari seorang striker Amerika.

"Sial, itu seperti empat tahun kemudian," kata McKennie sambil tertawa ketika ditanya apakah makan malam itu sepadan. "Itu datang pada waktu yang tepat. Saya sangat senang untuknya."

Ada banyak alasan untuk bersuka cita pada Jumat malam. AS menghancurkan Paraguay di bawah sorotan lampu yang terang benderang, mencetak gol demi gol untuk memenangkan laga pembuka Piala Dunia mereka. Dengan cara AS bermain, hasilnya sebenarnya bisa saja lebih timpang. Dari awal hingga akhir, AS menguasai permainan sepenuhnya, dan pada akhirnya menampilkan penampilan tim terbaik dalam sejarah USMNT di Piala Dunia.

Siapa pria di tengah semua itu? Balogun - jelas Pemain Terbaik Pertandingan dan, mungkin, Pemain Saat Ini. Bertahun-tahun lalu, saat makan malam di Orlando, dia dan rekan setim USMNT masa depannya membicarakan malam-malam seperti ini. Mereka membicarakan apa yang bisa dia bawa, apa yang bisa dia jadi, dan apakah dia mungkin menjadi potongan yang hilang - penyerang yang mampu mengubah tim bagus menjadi tim hebat tepat waktu untuk Piala Dunia di kandang.

Pada Jumat, momen itu tiba - dan Balogun tidak hanya menanggapi momen itu. Ia menguasainya. Bertahun-tahun penantian telah mengarah ke momen ini: setiap pertandingan, setiap sesi latihan, dan, ya, setiap makan bersama tim. Dalam debutnya di Piala Dunia, setelah bertahun-tahun membayangkan malam-malam seperti ini, Balogun membuat satu hal sangat jelas: semuanya telah sepadan.

"Saya membayangkan debut saya di Piala Dunia," katanya, "Mencetak gol, tapi kenyataannya melampaui itu dengan mencetak dua gol. Gol kedua juga fantastis. Itu adalah malam yang sangat mimpi, sangat mimpi."

Perjalanan menuju malam yang indah itu tidak sepenuhnya dimulai dengan makan malam di Orlando. Perjalanan itu dimulai beberapa jam sebelumnya, dengan kesan pertama Balogun: percaya diri, lucu, dan langsung merasa nyaman di antara sekelompok pemain yang sudah bertanya-tanya seperti apa dirinya nantinya bagi mereka.

  • Folarin Balogun USMNT 2023Getty Images

    "Mereka membuatku merasa disambut dengan hangat"

    Para detektif media sosial mampu melakukan hal-hal luar biasa, dan justru kemampuan tim sepak bola Amerika Serikat dalam mengungkap informasi itulah yang memicu karier seorang pemain di timnas AS (USMNT) yang, pada hari Jumat, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia.

    Pada musim semi 2023, USMNT membutuhkan seorang striker yang mampu mengisi posisi No. 9, dan saat ia terus menonjol selama masa peminjamannya di klub Prancis, Reims, Balogun tampak seperti orang yang tepat untuk posisi itu. Lahir di New York, striker ini dibesarkan di London, bermain di akademi Arsenal sambil juga mewakili AS dan Inggris di tingkat internasional. Beberapa bulan sebelumnya, ia sempat mempertimbangkan untuk membela Nigeria juga.

    Namun, pada musim semi itu, media sosial mengambil alih. Para penggemar membanjiri kolom komentar Instagram Balogun dengan emoji elang dan bendera. Setiap postingan menjadi ajakan untuk bergabung, yang dirancang untuk menunjukkan betapa besarnya perhatian sepak bola Amerika padanya. Lalu, tiba-tiba, semua emoji itu membuahkan hasil. Setelah Balogun menolak undangan ke kamp pemuda Inggris, ia mengunggah foto dari “liburannya,” dan penggemar yang jeli segera menemukan petunjuk tersembunyi di latar belakang. Pencarian itu membawa mereka ke sebuah bar di Orlando, di mana, kebetulan sekali, tim AS sedang berlatih saat itu.

    Meskipun operasi rahasia itu terungkap, para bintang utama USMNT berhasil mengajak Balogun keluar untuk makan malam yang juga berfungsi sebagai ajakan rekrutmen. Ia mengingatnya dengan baik.

    "Itu adalah pertama kalinya saya benar-benar bertemu Weston, CP, dan banyak pemain lain yang ada di sana," kata Balogun di Atlanta bulan lalu. "Menurut saya, karakter Weston sangat intens. Itu keren. Mereka membuat saya merasa disambut dengan baik. [Weston] memang intens dalam arti yang positif. Saya hanya lebih pendiam."

    Beberapa minggu kemudian, Balogun mengejutkan semua orang. Dalam pertemuan rutin dengan Asosiasi Sepak Bola AS, Balogun dan agennya memberitahu pimpinan bahwa dia siap berkomitmen segera. Dia tidak perlu melakukannya, dan tentu saja ada alasan kuat bagi Balogun untuk menunda dan menunggu panggilan dari Inggris. Dia tidak menginginkannya; dia ingin segera menjadi bagian dari USMNT dan berada di sana untuk setiap momen yang bisa dia dapatkan

    "Saya pikir, dalam hidup, hal terpenting adalah memiliki kendali atas lingkungan sekitar, atas keputusan, dan atas cara hidup Anda," katanya kepada GOAL musim gugur lalu. "Saya selalu lebih memilih berada dalam posisi di mana saya membuat pilihan daripada pilihan dibuat untuk saya. Pada saat itu dalam hidup saya, saya ingin membuat pilihan, dan saya ingin membuat pilihan yang definitif karena itu juga menenangkan pikiran saya. Saya tidak ingin ada drama. Saya tidak ingin ada pertanyaan 'Akankah dia melakukannya atau tidak?'"

    Pada Jumat malam, Balogun diminta untuk merenungkan keputusan tersebut. Dia ditanya apakah dia pernah memikirkannya atau tentang perjalanan yang membawanya ke Los Angeles untuk debutnya di Piala Dunia. Dia memang memikirkannya, katanya. Dia juga mengingat kembali perasaan yang dia rasakan saat pertama kali tiba di Orlando untuk perjalanan itu, mengakui bahwa dia berharap bisa meneruskan sebagian dari perasaan itu.

    "Ketika saya berkomitmen, dan sepanjang siklus serta perjalanan ini hingga saya berada di titik ini, saya selalu mengatakan bahwa para penggemar memberi saya begitu banyak motivasi," katanya. "Mereka menunjukkan begitu banyak dukungan. Bagi saya, hal terpenting selalu adalah bisa membalasnya. Saya merasa hari ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan saya hanya ingin terus menunjukkan kepada para penggemar bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat. Saya sangat bangga, dan saya ingin terus membuat para penggemar bangga juga."

    Dia melakukannya dan bahkan lebih dari itu saat melawan Paraguay dengan debut Piala Dunia yang sempurna.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Pertandingan besar

    Sejak menit-menit awal pertandingan antara USMNT dan Paraguay, dominasi tim tuan rumah terasa tak terelakkan. Tim AS menguasai permainan sepenuhnya dan seolah-olah menyadarinya, bermain dengan kebebasan yang hanya muncul ketika sebuah tim menyadari bahwa pertandingan sepenuhnya berada dalam kendalinya.

    Balogun mewujudkan hal itu. Gol pertamanya sangat rapi dan klinis, sebuah penyelesaian satu sentuhan dari umpan Christian Pulisic. Gol keduanya benar-benar berbeda: menerima umpan dari Malik Tillman, ia melesat ke sisi kanan, memotong ke dalam, melewati kontak, menunggu momennya, dan melengkungkan tendangannya ke sudut atas gawang. Itu adalah penyelesaian yang benar-benar layak disebut “Selamat Datang di Piala Dunia” bagi seorang striker yang memanfaatkan peluang pertamanya di panggung terbesar.

    “Rasanya seperti sebuah pernyataan yang nyata,” katanya tentang penampilan USMNT, “dan itulah yang ingin kami lakukan. Saya sangat, sangat senang dengan penampilan secara keseluruhan, tapi terutama di babak pertama.”

    Sementara Balogun lebih tenang, rekan-rekannya penuh pujian. Mereka tahu dia mampu tampil seperti ini dan, bagi mereka yang telah mengenalnya selama beberapa tahun terakhir, tidak terlalu mengejutkan melihatnya memaksimalkan kesempatan ini.

    "Anak ini gila," kata Pulisic. "Dia sangat mematikan di depan gawang saat ini. Kami sangat beruntung memilikinya. Kami hanya berharap performa seperti ini terus berlanjut."

    Sergino Dest menambahkan: "Dia ada di mana-mana... Menutup pertandingan dengan dua gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik adalah hal yang luar biasa."



  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Hari ini kami melihat sisi lain dari Flo,

    Sementara semua orang begitu fokus pada gol-golnya, Pulisic dengan cepat menyoroti hal-hal lain yang dilakukan Balogun.

    “Semua orang akan melihat gol-golnya,” kata bintang USMNT itu, “tapi yang penting adalah cara dia berjuang melawan para bek tengah, mempertahankan bola, dan memancing pelanggaran.”

    Pulisic benar: Balogun telah berkembang menjadi striker yang lengkap, dan hal itu terlihat jelas selama dua pertandingan perpisahan. Melawan Senegal, dia menciptakan peluang demi peluang dalam 45 menit penampilannya dan akhirnya mencetak gol sendiri. Tidak ada gol melawan Jerman, melainkan banyak pekerjaan kotor yang terabaikan dan tak pernah dihargai. Kecepatan dan timing Balogun membuatnya sulit dihadapi, bahkan saat dia tidak menyentuh bola.

    Tentu saja, ia banyak mendapat bola saat melawan Paraguay. Ia memiliki sentuhan terbanyak, 10 kali, di kotak penalti Paraguay. Ia melepaskan lima tembakan, dua di antaranya masuk gawang, dan satu lagi yang juga mengenai jaring sebelum dianulir karena wasit meniup peluit offside. Selain itu, ia menarik tiga pelanggaran sambil memicu tekanan Amerika yang membuat Paraguay tidak nyaman sepanjang malam.

    "Saya pikir kita melihat sisi lain dari Flo hari ini," kata McKennie. "Orang yang bisa melakukan pekerjaan kotor. Orang yang bisa terjun langsung dan mempertaruhkan tubuhnya untuk tim serta menjadi penuntas yang klinis."

    Dest menambahkan, "Tugasnya tidak mudah. Dia harus banyak menekan, kami harus mengikuti, jadi dia harus memimpin."

    Dengan Balogun memimpin, AS bisa menjadi tim yang jauh lebih baik. Namun, pemikiran itu untuk masa depan. Akhir pekan ini adalah tentang menikmati momen ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Malam yang indah

    Balogun memiliki banyak anggota keluarga di antara penonton pada hari Jumat, seperti yang bisa diduga dari seorang pemain yang baru pertama kali tampil di Piala Dunia. Setelah mencetak gol, ia mencoba mencari mereka, katanya. Ia tahu kira-kira di mana mereka berada, tetapi sejujurnya, penonton di Los Angeles bagaikan lautan garis-garis merah dan putih yang membuatnya agak sulit untuk menemukan seseorang secara spesifik.

    "Saya harus membagikan banyak tiket," candanya, "tapi saya senang melakukannya karena ini adalah momen sekali seumur hidup. Saya ingin semua orang merasakannya. Saya punya keluarga di seluruh Amerika Serikat yang menonton, dan juga di London. Ini malam yang fantastis."

    Tidak ada perayaan besar yang direncanakan. Balogun sudah memikirkan ke depan, mengatakan bahwa jelas masih ada pertandingan lain yang harus dimainkan. Akhir pekan ini, kata dia, akan fokus pada pemulihan, bukan perayaan. Setelah pertandingan, katanya, dia akan pulang dan menghabiskan sisa malamnya di Netflix. Tidak akan ada sampanye yang dibuka untuk kemenangan fase grup, sebagus apa pun itu.

    Namun, pada suatu saat selama malam filmnya, Balogun mengatakan ia akan mencoba merenungkan semuanya: gol-gol, kemenangan, perjalanan ke Los Angeles, dan mungkin bahkan awal dari sebuah perjalanan yang dimulai dengan makan malam yang mengubah hidupnya menjadi lebih baik.

    "Ini seperti mimpi," katanya. "Saya belum bisa sepenuhnya merasakannya, tapi saat kembali ke hotel, saya yakin akan benar-benar bisa menikmati momen ini dan merasakan betapa luar biasanya malam ini."

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