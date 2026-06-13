Para detektif media sosial mampu melakukan hal-hal luar biasa, dan justru kemampuan tim sepak bola Amerika Serikat dalam mengungkap informasi itulah yang memicu karier seorang pemain di timnas AS (USMNT) yang, pada hari Jumat, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia.

Pada musim semi 2023, USMNT membutuhkan seorang striker yang mampu mengisi posisi No. 9, dan saat ia terus menonjol selama masa peminjamannya di klub Prancis, Reims, Balogun tampak seperti orang yang tepat untuk posisi itu. Lahir di New York, striker ini dibesarkan di London, bermain di akademi Arsenal sambil juga mewakili AS dan Inggris di tingkat internasional. Beberapa bulan sebelumnya, ia sempat mempertimbangkan untuk membela Nigeria juga.

Namun, pada musim semi itu, media sosial mengambil alih. Para penggemar membanjiri kolom komentar Instagram Balogun dengan emoji elang dan bendera. Setiap postingan menjadi ajakan untuk bergabung, yang dirancang untuk menunjukkan betapa besarnya perhatian sepak bola Amerika padanya. Lalu, tiba-tiba, semua emoji itu membuahkan hasil. Setelah Balogun menolak undangan ke kamp pemuda Inggris, ia mengunggah foto dari “liburannya,” dan penggemar yang jeli segera menemukan petunjuk tersembunyi di latar belakang. Pencarian itu membawa mereka ke sebuah bar di Orlando, di mana, kebetulan sekali, tim AS sedang berlatih saat itu.

Meskipun operasi rahasia itu terungkap, para bintang utama USMNT berhasil mengajak Balogun keluar untuk makan malam yang juga berfungsi sebagai ajakan rekrutmen. Ia mengingatnya dengan baik.

"Itu adalah pertama kalinya saya benar-benar bertemu Weston, CP, dan banyak pemain lain yang ada di sana," kata Balogun di Atlanta bulan lalu. "Menurut saya, karakter Weston sangat intens. Itu keren. Mereka membuat saya merasa disambut dengan baik. [Weston] memang intens dalam arti yang positif. Saya hanya lebih pendiam."

Beberapa minggu kemudian, Balogun mengejutkan semua orang. Dalam pertemuan rutin dengan Asosiasi Sepak Bola AS, Balogun dan agennya memberitahu pimpinan bahwa dia siap berkomitmen segera. Dia tidak perlu melakukannya, dan tentu saja ada alasan kuat bagi Balogun untuk menunda dan menunggu panggilan dari Inggris. Dia tidak menginginkannya; dia ingin segera menjadi bagian dari USMNT dan berada di sana untuk setiap momen yang bisa dia dapatkan

"Saya pikir, dalam hidup, hal terpenting adalah memiliki kendali atas lingkungan sekitar, atas keputusan, dan atas cara hidup Anda," katanya kepada GOAL musim gugur lalu. "Saya selalu lebih memilih berada dalam posisi di mana saya membuat pilihan daripada pilihan dibuat untuk saya. Pada saat itu dalam hidup saya, saya ingin membuat pilihan, dan saya ingin membuat pilihan yang definitif karena itu juga menenangkan pikiran saya. Saya tidak ingin ada drama. Saya tidak ingin ada pertanyaan 'Akankah dia melakukannya atau tidak?'"

Pada Jumat malam, Balogun diminta untuk merenungkan keputusan tersebut. Dia ditanya apakah dia pernah memikirkannya atau tentang perjalanan yang membawanya ke Los Angeles untuk debutnya di Piala Dunia. Dia memang memikirkannya, katanya. Dia juga mengingat kembali perasaan yang dia rasakan saat pertama kali tiba di Orlando untuk perjalanan itu, mengakui bahwa dia berharap bisa meneruskan sebagian dari perasaan itu.

"Ketika saya berkomitmen, dan sepanjang siklus serta perjalanan ini hingga saya berada di titik ini, saya selalu mengatakan bahwa para penggemar memberi saya begitu banyak motivasi," katanya. "Mereka menunjukkan begitu banyak dukungan. Bagi saya, hal terpenting selalu adalah bisa membalasnya. Saya merasa hari ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan saya hanya ingin terus menunjukkan kepada para penggemar bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat. Saya sangat bangga, dan saya ingin terus membuat para penggemar bangga juga."

Dia melakukannya dan bahkan lebih dari itu saat melawan Paraguay dengan debut Piala Dunia yang sempurna.