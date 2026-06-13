INGLEWOOD, California -- Tak lama setelah Tim Nasional Sepak Bola Pria AS menang 4-1 atas Paraguay, Weston McKennie ditanya tentang sebuah makan malam. Itu bukan makan malam sebelum pertandingan. Bahkan bukan tahun ini. Tidak, makan malam yang dimaksud itu terjadi di awal siklus ini, jauh sebelum semua ini benar-benar dimulai.
Alasan mengapa makan malam itu ditanyakan pada saat itu? Ya, karena makan malam itulah yang mengubah jalannya sejarah USMNT. Itulah hari ketika Folarin Balogun pertama kali berbagi makan malam dengan rekan-rekan setimnya di USMNT, sebelum, bertahun-tahun kemudian, menghancurkan pertahanan Paraguay dengan penampilan yang belum pernah dilihat dunia dari seorang striker Amerika.
"Sial, itu seperti empat tahun kemudian," kata McKennie sambil tertawa ketika ditanya apakah makan malam itu sepadan. "Itu datang pada waktu yang tepat. Saya sangat senang untuknya."
Ada banyak alasan untuk bersuka cita pada Jumat malam. AS menghancurkan Paraguay di bawah sorotan lampu yang terang benderang, mencetak gol demi gol untuk memenangkan laga pembuka Piala Dunia mereka. Dengan cara AS bermain, hasilnya sebenarnya bisa saja lebih timpang. Dari awal hingga akhir, AS menguasai permainan sepenuhnya, dan pada akhirnya menampilkan penampilan tim terbaik dalam sejarah USMNT di Piala Dunia.
Siapa pria di tengah semua itu? Balogun - jelas Pemain Terbaik Pertandingan dan, mungkin, Pemain Saat Ini. Bertahun-tahun lalu, saat makan malam di Orlando, dia dan rekan setim USMNT masa depannya membicarakan malam-malam seperti ini. Mereka membicarakan apa yang bisa dia bawa, apa yang bisa dia jadi, dan apakah dia mungkin menjadi potongan yang hilang - penyerang yang mampu mengubah tim bagus menjadi tim hebat tepat waktu untuk Piala Dunia di kandang.
Pada Jumat, momen itu tiba - dan Balogun tidak hanya menanggapi momen itu. Ia menguasainya. Bertahun-tahun penantian telah mengarah ke momen ini: setiap pertandingan, setiap sesi latihan, dan, ya, setiap makan bersama tim. Dalam debutnya di Piala Dunia, setelah bertahun-tahun membayangkan malam-malam seperti ini, Balogun membuat satu hal sangat jelas: semuanya telah sepadan.
"Saya membayangkan debut saya di Piala Dunia," katanya, "Mencetak gol, tapi kenyataannya melampaui itu dengan mencetak dua gol. Gol kedua juga fantastis. Itu adalah malam yang sangat mimpi, sangat mimpi."
Perjalanan menuju malam yang indah itu tidak sepenuhnya dimulai dengan makan malam di Orlando. Perjalanan itu dimulai beberapa jam sebelumnya, dengan kesan pertama Balogun: percaya diri, lucu, dan langsung merasa nyaman di antara sekelompok pemain yang sudah bertanya-tanya seperti apa dirinya nantinya bagi mereka.