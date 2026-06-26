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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Malik Tillman, Sebastian Berhalter, dan Folarin Balogun tampil gemilang di tengah kekhawatiran yang masih membayangi lini pertahanan - Peringkat Pemain Timnas AS: Naik dan Turun

Analysis
USA
FEATURES
Turkiye vs USA
Turkiye
World Cup
S. Berhalter
M. Tillman
F. Balogun

GOAL menganalisis pemain mana saja yang membantu dan justru merugikan peluang mereka untuk berkontribusi di babak gugur

IRVINE, California -- Babak penyisihan grup Tim Nasional Putra AS nyaris menyajikan segalanya: dua kemenangan meyakinkan, satu kekalahan yang mengecewakan, dan perdebatan nasional yang tak terduga sengit mengenai makna lagu "Country Roads." Dari segi statistik, ini merupakan penampilan terbaik di babak penyisihan grup sepanjang sejarah tim. Namun, pada Jumat pagi, semua itu tak lagi berarti.

Begitulah cara turnamen ini berjalan. USMNT telah melakukan apa yang harus dilakukan, memenangkan grup, dan memastikan tempatnya di Babak 32 Besar. Kini giliran Bosnia dan Herzegovina, dan inilah bagian yang sebenarnya akan menentukan perjalanan ini. Penampilan selama beberapa minggu terakhir memang penting, tetapi hanya karena hal itu membantu mempersiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Lalu, siapa saja yang telah membuktikan diri mampu membantu USMNT melanjutkan laju ini? Siapa yang berhasil menembus skema Mauricio Pochettino? Siapa yang memperkuat perannya, dan siapa yang melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sesungguhnya selama fase grup? GOAL meninjau siapa saja yang nilainya sedang naik, dan siapa yang nilainya justru merosot...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Persediaan: Malik Tillman

    Setelah dua pertandingan pertama Piala Dunia, Gradient Sports memberikan nilai kepada setiap pemain di turnamen tersebut. Nilai Tillman adalah yang tertinggi di antara semua pemain. Meskipun itu mungkin bukan tolok ukur yang sempurna, hal itu membantu menunjukkan betapa bagusnya penampilannya.

    Saat melawan Paraguay, Tillman menciptakan peluang terbanyak bersama pemain lain, melepaskan tembakan terbanyak bersama pemain lain, memberikan satu assist, dan memancing empat pelanggaran. Saat melawan Australia, ia menambahkan tiga tekel, tiga intersepsi, dan menciptakan tiga peluang lagi. Ini merupakan penampilan yang sangat lengkap dari gelandang Amerika Serikat tersebut, yang tampil gemilang dalam peran yang lebih ke belakang daripada yang diperkirakan banyak orang dengan memberikan pengaruh pada permainan baik dalam menyerang maupun bertahan.

    Itulah mengapa Tillman merasa perannya sebagai gelandang nomor 8 kini lebih penting dari sebelumnya, bahkan setelah menghabiskan sebagian besar kariernya dengan label sebagai gelandang nomor 10.

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  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harga saham turun: Mark McKenzie/Miles Robinson

    Kami akan menggabungkan keduanya karena mereka kemungkinan besar berada dalam situasi yang sama. Dengan Tim Ream dan Chris Richards yang sudah cukup mapan sebagai duo bek tengah inti, McKenzie dan Robinson diberi kesempatan sebagai starter melawan Turkiye—yang, harus diakui, merupakan tantangan berat. Turkiye menunjukkan alasannya.

    Dua kali di babak pertama, serangan berbakat Turkiye berhasil menembus barisan pertahanan USMNT. McKenzie terlambat bereaksi pada gol pertama, sementara Robinson lambat bereaksi pada gol kedua. Momen-momen seperti itu sangat menentukan. Kedua bek tengah tersebut memiliki kesempatan untuk memberikan tekanan nyata kepada pemain inti, namun tak satu pun dari mereka yang cukup berbuat banyak untuk mengubah persepsi. Justru, kekalahan tersebut semakin memperkuat alasan mengapa Ream dan Richards tetap menjadi pasangan yang lebih diutamakan menjelang babak gugur.

    Sementara itu, Auston Trusty tampaknya mengukuhkan posisinya sebagai bek pertama yang masuk dari bangku cadangan berkat golnya pada Kamis lalu. Selain itu, ia juga tampil cukup baik sebagai bek kiri darurat setelah sebelumnya mengisi peran yang sama saat melawan Australia. Jika ia adalah orang yang akan menggantikan Ream atau Richards, itu berarti McKenzie dan Robinson kemungkinan besar tidak akan mendapat menit bermain yang berarti di babak gugur.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Persediaan: Folarin Balogun

    Menjelang musim panas, tampak jelas bahwa Balogun adalah penyerang terbaik di skuad USMNT. Jika ia terus bermain seperti yang dilakukannya dalam dua pertandingan pertama, ia bisa mendekati status sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia.

    Memang ini tugas yang berat, tapi Balogun telah menunjukkan performa sekelas itu dalam dua pertandingan pertama. Ia tampil luar biasa saat melawan Paraguay, mencetak dua gol dalam kemenangan tersebut. Kemudian, saat melawan Australia, ia memulai pertandingan dengan gemilang dengan memicu gol bunuh diri lawan. Dalam dua pertandingan tersebut, ia menunjukkan semua yang dibutuhkan untuk menjadi penyerang modern papan atas, dan USMNT telah merasakan manfaatnya.

    Namun, Balogun masih memiliki ruang untuk berkembang, yang merupakan prospek yang menggembirakan bagi AS saat mereka memasuki babak gugur dengan striker yang sedang dalam performa terbaik dan siap memimpin serangan.

  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    Penurunan performa: Ricardo Pepi

    Hal ini sama-sama berkaitan dengan Balogun maupun Pepi, namun hasil akhirnya sama: persaingan striker kini tak lagi terasa seperti persaingan yang sesungguhnya.

    Selama beberapa tahun terakhir, Pepi telah melakukan bagiannya untuk menjaga perbincangan itu tetap hidup. Ia telah mencetak gol di Eredivisie, memberikan momen-momen penting bagi timnas AS, dan menunjukkan bahwa ia dapat diandalkan di momen-momen krusial. Namun, musim panas ini, Balogun telah menonjol. Penyerang Monaco ini tampil lebih tajam, lebih berbahaya, dan lebih terlibat, dan kini ia menjadi pilihan utama sebagai nomor 9 menjelang babak gugur.

    Pepi masih memiliki momen-momen bagus. Ia tampil luar biasa saat melawan Senegal dan berlari keras melawan Australia. Namun, ketika ia diturunkan sebagai starter melawan Turkiye, ia terlalu tidak menonjol. Tim AS memang kesulitan memasukkannya ke dalam alur permainan, ya, tetapi Pepi juga tidak melakukan cukup banyak hal untuk memaksakan dirinya masuk ke dalam permainan.

    Hal itu tidak membuatnya menjadi pilihan yang buruk. Itu hanya menjadikannya pilihan kedua. Saat ini, Balogun tampil lebih baik, memberikan kontribusi lebih banyak, dan tidak memberi Mauricio Pochettino alasan untuk membuka kembali perdebatan tersebut.

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    Persediaan: Sebastian Berhalter

    Tillman, Weston McKennie, dan Tyler Adams memang tak tergantikan, namun ketika timnas AS membutuhkan pemain cadangan yang tangguh di lini tengah, Berhalter telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar mampu.

    Ia menjadi pemain pengganti yang sangat penting dalam dua pertandingan pertama Piala Dunia, dan ketika diberi kesempatan sebagai starter pada pertandingan ketiga, ia menjadi pemain terbaik timnas AS. Berhalter memberikan assist untuk gol pertama melawan Turki melalui tendangan sudut yang fantastis, sebelum kemudian mencetak gol di babak kedua lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Memang, ia sempat berada di ambang pelanggaran, namun ia berhasil lolos dari masalah tersebut meski mendapat kartu kuning di awal pertandingan, sehingga ia tetap siap untuk babak gugur.

    Jika AS sedang mengejar gol, Berhalter bisa membuat perbedaan dari situasi bola mati. Jika mereka sedang mempertahankan keunggulan, ia memiliki mentalitas dan energi untuk merebut bola. Itu berarti Berhalter memiliki tempat di tim ini, yang sangat penting mengingat minimnya pemain di lini tengah.

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