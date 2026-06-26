Malik Tillman, Sebastian Berhalter, dan Folarin Balogun tampil gemilang di tengah kekhawatiran yang masih membayangi lini pertahanan - Peringkat Pemain Timnas AS: Naik dan Turun

IRVINE, California -- Babak penyisihan grup Tim Nasional Putra AS nyaris menyajikan segalanya: dua kemenangan meyakinkan, satu kekalahan yang mengecewakan, dan perdebatan nasional yang tak terduga sengit mengenai makna lagu "Country Roads." Dari segi statistik, ini merupakan penampilan terbaik di babak penyisihan grup sepanjang sejarah tim. Namun, pada Jumat pagi, semua itu tak lagi berarti.

Begitulah cara turnamen ini berjalan. USMNT telah melakukan apa yang harus dilakukan, memenangkan grup, dan memastikan tempatnya di Babak 32 Besar. Kini giliran Bosnia dan Herzegovina, dan inilah bagian yang sebenarnya akan menentukan perjalanan ini. Penampilan selama beberapa minggu terakhir memang penting, tetapi hanya karena hal itu membantu mempersiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Lalu, siapa saja yang telah membuktikan diri mampu membantu USMNT melanjutkan laju ini? Siapa yang berhasil menembus skema Mauricio Pochettino? Siapa yang memperkuat perannya, dan siapa yang melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sesungguhnya selama fase grup? GOAL meninjau siapa saja yang nilainya sedang naik, dan siapa yang nilainya justru merosot...