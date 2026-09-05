Getty Images Sport
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Malick Fofana mengungkapkan ambisi Sunderland setelah Mikel Arteta memblokir transfer ke Arsenal
Mikel Arteta menghalangi kepindahan ke Arsenal
Sunderland merampungkan salah satu kesepakatan paling menarik pada bursa transfer musim panas dengan merekrut winger berusia 21 tahun, Fofana, dari Olympique Lyon. Kesepakatan yang bernilai sekitar £30 juta itu membuat Sunderland mengalahkan persaingan besar untuk mendapatkan pemain internasional Belgia yang sangat dihargai tersebut. Menariknya, jalur karier Fofana bisa saja sangat berbeda andai Arteta memberi lampu hijau untuk kepindahan ke London utara. Arsenal ditawari kesempatan untuk merekrut pemain Belgia itu pekan lalu ketika mereka menyisir pasar untuk mencari tambahan kekuatan lini serang setelah kepergian Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli.
Arsenal telah mengidentifikasi Julian Alvarez sebagai target utama mereka, tetapi setelah menjadi jelas bahwa pemain Argentina itu bertahan di Atletico Madrid, perhatian sempat beralih kepada Fofana. Namun, laporan menyebutkan bahwa Arteta mengkhawatirkan kemampuan Fofana untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik Premier League dalam waktu dekat. Petinggi Arsenal juga ragu karena mereka lebih menginginkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian, sedangkan Lyon hanya mencari penjualan permanen untuk menyeimbangkan pembukuan mereka sendiri.
- AFP
Antusiasme Fofana terhadap proyek Wearside
Meski ketertarikan dari Emirates gagal terwujud, Fofana tiba di Sunderland dengan pola pikir positif dan visi yang jelas untuk masa depannya di North East. Berbicara kepada media resmi klub setelah menandatangani kontrak jangka panjang, ia mengungkapkan sambutan hangat yang diterimanya dan kegigihan tim rekrutmen Sunderland.
"Saya sangat senang dan antusias berada di sini dan saya tidak sabar untuk segera memulai," kata sang winger. "Saya berbicara dengan banyak orang sebelum datang ke sini dan mereka memberi saya perasaan bahwa mereka benar-benar menginginkan saya. Ini menjadi 48 jam yang sibuk, tetapi saya tidak sabar untuk segera mulai. Saya sudah pernah bermain di Liga Europa dan saya berharap bisa membawa pengalaman itu ke sini."
Tarik ulur untuk Fofana
Meski manajer Regis Le Bris sangat ingin menambah kecepatan eksplosif sang penyerang ke dalam skuadnya, tidak mudah bagi Sunderland untuk mendapatkan Fofana. Sang pemain juga menjadi subjek tarik-ulur transfer pada menit-menit akhir dengan Crystal Palace pada hari terakhir bursa transfer. Namun, kedatangan Fofana menjadi pernyataan niat yang signifikan bagi Sunderland, yang aktif membentuk ulang skuad mereka untuk kompetisi kasta tertinggi.
Pemain Belgia itu ingin memantapkan dirinya sebagai idola suporter di Stadium of Light, dengan menjanjikan gaya bermain yang mengutamakan flair dan hiburan. "Saya adalah pribadi dan pemain yang kreatif, dan saya berharap orang-orang menonton saya dengan gembira. Premier League adalah pengalaman baru bagi saya, jadi saya berharap ini menjadi musim yang hebat. Saya tahu dengan skuad ini kami bisa melakukan sesuatu yang spesial," tambahnya.
- Getty Images Sport
Aktivitas musim panas ambisius Sunderland
Fofana menjadi rekrutan kelima dalam bursa transfer musim panas yang transformatif bagi Sunderland, bergabung dengan nama-nama seperti Kevin Danso dan bintang muda Angulo. Strategi rekrutmen klub berfokus pada perpaduan pengalaman Eropa yang sudah terbukti dengan talenta muda berpotensi tinggi, sebuah strategi yang dicerminkan oleh kedatangan Fofana dari Ligue 1. Le Bris secara terbuka menyoroti kualitas para pemain anyar, bahkan ketika skuad menghadapi kendala cedera pada awal musim terhadap pemain seperti Diarra. Dengan bursa transfer musim panas kini telah ditutup, fokus sepenuhnya beralih ke performa di lapangan, dimulai dengan lawatan yang berat ke markas Brentford.
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