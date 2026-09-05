Malick Fofana mengungkapkan ambisi Sunderland setelah Mikel Arteta memblokir transfer ke Arsenal

Sunderland merampungkan salah satu kesepakatan paling menarik pada bursa transfer musim panas dengan merekrut winger berusia 21 tahun, Fofana, dari Olympique Lyon. Kesepakatan yang bernilai sekitar £30 juta itu membuat Sunderland mengalahkan persaingan besar untuk mendapatkan pemain internasional Belgia yang sangat dihargai tersebut. Menariknya, jalur karier Fofana bisa saja sangat berbeda andai Arteta memberi lampu hijau untuk kepindahan ke London utara. Arsenal ditawari kesempatan untuk merekrut pemain Belgia itu pekan lalu ketika mereka menyisir pasar untuk mencari tambahan kekuatan lini serang setelah kepergian Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli.

Arsenal telah mengidentifikasi Julian Alvarez sebagai target utama mereka, tetapi setelah menjadi jelas bahwa pemain Argentina itu bertahan di Atletico Madrid, perhatian sempat beralih kepada Fofana. Namun, laporan menyebutkan bahwa Arteta mengkhawatirkan kemampuan Fofana untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik Premier League dalam waktu dekat. Petinggi Arsenal juga ragu karena mereka lebih menginginkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian, sedangkan Lyon hanya mencari penjualan permanen untuk menyeimbangkan pembukuan mereka sendiri.