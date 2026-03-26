Penyerang Roma, Donyell Malen,yang sedang membela timnas Belanda, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga persahabatan melawan Norwegia dan mengungkap kisah di balik layar terkait bursatransfer: "Pindah ke Roma? Saya sudah membicarakannya dengan Koeman dan, untungnya, dia setuju, bahkan dia menyarankan saya untuk bermain di Serie A." Berikut pernyataan-pernyataannya yang lain:
Diterjemahkan oleh
Malen: "Saya bergabung dengan Roma atas saran Koeman. Sepak bola Italia cocok untuk saya"
SEPAK BOLA ITALIA
"Saya belum lama berada di Italia, tapi sepak bola cocok untuk saya. Ketika ada transfer seperti ini, orang juga memikirkan Piala Dunia: jadi, saya harus bermain. Saya telah berpartisipasi dalam dua turnamen besar; secara pribadi, semuanya berjalan lancar, tapi dari segi tim, kami sebenarnya bisa tampil lebih baik."
TIM NASIONAL BELANDA
"Ini benar-benar istimewa, saya berasal dari desa kecil. Saya selalu memiliki jersey tim nasional Belanda, tapi ini adalah kesempatan yang tak terlupakan bagi saya. Saya tidak akan pernah melupakan debut saya (6 September 2019, Jerman vs Belanda 2-4, masuk menggantikan Marten de Roon dan langsung mencetak gol, red.). Tapi saya ingin lebih. Saya baru saja berbicara dengan Ruud van Nistelrooij mengenai hal-hal yang masih perlu saya perbaiki. Saya selalu siap, baik sebagai pemain pengganti maupun starter. Saya ingin selalu berperan penting. Meskipun tidak bermain, saya tetap bisa memberikan yang terbaik."
MOMEN PERFORMA
"Tidak selalu mudah. Kita benar-benar harus meningkatkan intensitas, tapi menjadi bagian dari tim nasional adalah suatu kehormatan, dan bahkan dalam sepuluh menit pun kita bisa membuat perbedaan. Saat ini saya merasa sebagai penyerang yang bagus dan dalam kondisi prima. Ini juga berkat klub. Di Roma, kami menyerang dan memberikan tekanan yang kuat."