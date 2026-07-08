Maldini-Tim Nasional, antusiasme semakin meningkat: kesepakatan hampir tercapai, namun masih ada satu kendala terakhir

Maldini menganggap tantangan untuk membangkitkan kembali Italia dan mengembalikannya ke Piala Dunia sebagai hal yang sangat menggugah semangat, terutama berkat kesempatan untuk mengikuti dari dekat perkembangan para talenta muda. Namun, seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, masih ada beberapa aspek yang perlu disepakati terkait komitmen yang telah diambil sebelum adanya proposal dari federasi. Setelah detail organisasi, tanggung jawab, dan juga aspek keuangan diklarifikasi, satu-satunya kendala adalah menyelesaikan situasi sebelumnya ini dengan sikap jujur dan adil yang menjadi ciri khasnya.





Malagò mengaku “sangat tenang” dan menafsirkan penantian ini sebagai tanda keseriusan, bukan keraguan. Presiden federasi menargetkan untuk mendapatkan jawaban paling lambat Jumat ini, dengan kemungkinan penundaan hingga akhir pekan. Penunjukan direktur teknis memang merupakan langkah krusial sebelum memulai proses pemilihan pelatih kepalabaru, dengan Antonio Conte yang masih unggul dibandingkan Roberto Mancini.