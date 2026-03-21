Daniel Maldini Lazio

Maldini telah bergabung dengan Lazio dan tampaknya akan dipertahankan: berapa biaya yang harus dikeluarkan Lazio untuk membelinya dari Atalanta

Daniel Maldini telah meyakinkan semua orang di Lazio. Putra dari keluarga sepak bola ini, yang bergabung pada Januari dari Atalanta, berhasil merebut posisi starter sebagai "false nine" dalam formasi tridente klasik yang diterapkan Maurizio Sarri, berkat kepergian Castellanos serta performa yang kurang memuaskan dari pemain baru Ratkov dan Dia.


Kemampuannya yang membuat lawan sulit membaca pergerakannya membuat perbedaan dan memberikan energi baru bagi Lazio yang telah memenangkan dua pertandingan terakhir di liga melawan Sassuolo dan terutama melawan Milan. Gol pertamanya bersama Lazio tercipta saat melawan Sassuolo, diikuti oleh penampilan luar biasa saat menghadapi mantan klubnya. Kini, Lazio mempertimbangkan masadepan Maldini menjelang musim panas, di mana Lotito dan Fabiani harus memutuskan apakah akan menebus pemain milik Atalanta tersebut.



  • PENEBUSAN DARI ATALANTA

    Daniel Maldini tiba di ibu kota dengan status pinjaman berbayar (500 ribu euro) yang dilengkapi opsi pembelian, yang akan berubah menjadi kewajiban jika Lazio lolos ke salah satu kompetisi Eropa. Meskipun opsi ini tampaknya sudah tidak relevan lagi, Lazio, menurut Il Messaggero, tampaknya bersedia menginvestasikan 14 juta euro yang disepakati dalam perjanjian dengan Atalanta untuk membeli hak kepemilikan sang putra dari keluarga sepak bola ternama tersebut.

