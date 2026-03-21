Daniel Maldini telah meyakinkan semua orang di Lazio. Putra dari keluarga sepak bola ini, yang bergabung pada Januari dari Atalanta, berhasil merebut posisi starter sebagai "false nine" dalam formasi tridente klasik yang diterapkan Maurizio Sarri, berkat kepergian Castellanos serta performa yang kurang memuaskan dari pemain baru Ratkov dan Dia.





Kemampuannya yang membuat lawan sulit membaca pergerakannya membuat perbedaan dan memberikan energi baru bagi Lazio yang telah memenangkan dua pertandingan terakhir di liga melawan Sassuolo dan terutama melawan Milan. Gol pertamanya bersama Lazio tercipta saat melawan Sassuolo, diikuti oleh penampilan luar biasa saat menghadapi mantan klubnya. Kini, Lazio mempertimbangkan masadepan Maldini menjelang musim panas, di mana Lotito dan Fabiani harus memutuskan apakah akan menebus pemain milik Atalanta tersebut.







