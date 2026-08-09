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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Maldini: "Saya juga sempat memikirkan De Rossi dan Grosso sebagai pelatih timnas, tetapi kami tidak bisa mengusik pelatih-pelatih Serie A"

Italy
Transfers
P. Maldini

Mantan kapten itu menceritakan sejumlah cerita di balik layar selama dua pekannya di FIGC

Dalam wawancara dengan Corriere della Sera, Paolo Maldini menjelaskan alasan yang membuatnya memilih Andrea Pirlo sebagai pelatih tim nasional Italia, sebelum masa jabatannya yang singkat sebagai presiden Club Italia dan direktur teknik tim nasional Italia berakhir. Maldini juga mengungkap dua nama lain yang sempat dia dan Leonardo pertimbangkan untuk peran pelatih tim nasional: Daniele De Rossi dan Fabio Grosso.


Maldini menjelaskan: "Pirlo? Ide kami terkait dengan teknik. Dengan permainan ofensif. Dengan sebuah perubahan. Di Italia kami tertinggal dalam banyak hal. Kami ingin pembinaan para pemain muda didasarkan bukan pada penekanan taktik yang berlebihan, melainkan pada teknik, duel satu lawan satu, mentalitas ofensif. Dan kami menginginkan pelatih muda, yang punya sejarah di tim nasional Italia. Nama-namanya ada tiga".



  • Siapa, selain Pirlo?

    "Daniele De Rossi dan Fabio Grosso. Tiga juara dunia. Namun presiden mengatakan kepada kami bahwa berdasarkan kesepakatan yang membawanya terpilih, dengan dukungan semua klub kecuali Lazio, kami tidak bisa menyentuh pelatih tim-tim Serie A. Jadi De Rossi dan Grosso tersisih".


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