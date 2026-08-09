Dalam wawancara dengan Corriere della Sera, Paolo Maldini menjelaskan alasan yang membuatnya memilih Andrea Pirlo sebagai pelatih tim nasional Italia, sebelum masa jabatannya yang singkat sebagai presiden Club Italia dan direktur teknik tim nasional Italia berakhir. Maldini juga mengungkap dua nama lain yang sempat dia dan Leonardo pertimbangkan untuk peran pelatih tim nasional: Daniele De Rossi dan Fabio Grosso.





Maldini menjelaskan: "Pirlo? Ide kami terkait dengan teknik. Dengan permainan ofensif. Dengan sebuah perubahan. Di Italia kami tertinggal dalam banyak hal. Kami ingin pembinaan para pemain muda didasarkan bukan pada penekanan taktik yang berlebihan, melainkan pada teknik, duel satu lawan satu, mentalitas ofensif. Dan kami menginginkan pelatih muda, yang punya sejarah di tim nasional Italia. Nama-namanya ada tiga".







