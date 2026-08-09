Dalam wawancara dengan Corriere della Sera, Paolo Maldini menjelaskan alasan mengapa Pep Guardiola menolak kursi pelatih tim nasional dan menceritakan soal panggilan telepon yang dilakukan kepada Carlo Ancelotti.





Mengapa Guardiola menolak?

"Karena kelelahan. Guardiola datang dari sepuluh tahun yang sangat menguras tenaga di Premier. Dia menjalani operasi punggung. Dia ingin beristirahat. Namun itu adalah pembahasan yang sangat serius, kami mempelajari skuad, dari U-17 ke atas... Jadi kami beralih ke Andrea. Malagò mengetahui segalanya, kami memberitahunya langkah demi langkah"