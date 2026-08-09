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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Maldini mengungkapkan: "Inilah alasan Guardiola menolak Italia. Panggilan telepon kepada Ancelotti..."

Italy
Transfers
P. Maldini
P. Guardiola

Mantan kapten itu menceritakan sejumlah cerita di balik layar dari dua pekannya di FIGC

Dalam wawancara dengan Corriere della Sera, Paolo Maldini menjelaskan alasan mengapa Pep Guardiola menolak kursi pelatih tim nasional dan menceritakan soal panggilan telepon yang dilakukan kepada Carlo Ancelotti.


Mengapa Guardiola menolak?

"Karena kelelahan. Guardiola datang dari sepuluh tahun yang sangat menguras tenaga di Premier. Dia menjalani operasi punggung. Dia ingin beristirahat. Namun itu adalah pembahasan yang sangat serius, kami mempelajari skuad, dari U-17 ke atas... Jadi kami beralih ke Andrea. Malagò mengetahui segalanya, kami memberitahunya langkah demi langkah"

  • Tentang Ancelotti: "Kami sempat menelepon pelatih Italia terbaik sepanjang masa, sahabat karib saya Carlo Ancelotti. Dia menjawab bahwa Brasil kembali menegaskan kepercayaan penuh kepadanya, lalu menutup pembicaraan dengan mengucapkan semoga beruntung kepada kami. Sebuah panggilan telepon yang memang wajib dilakukan".


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