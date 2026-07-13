Paolo Maldini adalah direktur teknis baru Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dan presiden Club Italia. Mantan rekan setim legenda Milan, Giovanni Galli, memberikan komentarnya mengenai penunjukan presiden baru FIGC, Giovanni Malagò. Berikut adalah pernyataannya kepada La Stampa.
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Maldini di Tim Nasional, pengakuan Galli: “Aku bilang padanya agar bersiap-siap karena giliran dia. Tapi dia tidak yakin. Dia menjawab, ‘Kamu tidak menyayangiku’”
"Maldini di tim nasional? Saya akan menjawabnya dengan sebuah anekdot. Begitu terjadi pengunduran diri massal setelah kekalahan dari Bosnia, saya mengirim pesan kepada Paolo: 'Siapkan dirimu, sekarang giliranmu'. Ada juga nama-nama lain yang beredar, tapi tak ada yang bisa melakukan yang lebih baik di fase kritis ini".
“Apa jawabannya? Dia tidak yakin. ‘Kamu tidak sayang padaku,’ katanya sambil bercanda. Tapi saat itu pemilihan federasi masih harus berlangsung. Paolo mewakili sejarah sepak bola. Saya sangat dekat dengan pemuda ini. Saya masih memanggilnya begitu karena dia sepuluh tahun lebih muda dari saya dan saya masih ingat saat dia pertama kali debut. Dia orang yang serius; selama lebih dari dua dekade, dia menjadi pemimpin di ruang ganti tim yang telah memenangkan segalanya. Dia adalah jaminan. Sekarang kita harus membiarkannya bekerja.”
“Duet dengan Leo? Saya tidak bisa menilai karena saya belum tahu pasti apa yang akan dilakukan Leonardo. Ini bukan kritik, melainkan pernyataan mengenai tugasnya yang masih perlu dipahami. Saya sangat yakin dengan Paolo karena saya tahu kompetensinya dan jelas apa yang harus dilakukan oleh direktur teknis.”
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