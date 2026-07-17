Kunjungan pertama Paolo Maldini dan Leonardo—masing-masing sebagai direktur teknis baru dan presiden Club Italia, serta penasihat kepercayaannya—ke pusat pelatihan federasi di Coverciano. Petualangan baru para tokoh yang telah diidentifikasi dan dipilih oleh presiden FIGC Giovanni Malagò untuk menata ulang masa depan Tim Nasional dan, secara lebih luas, dunia sepak bola Italia, kini telah resmi dimulai.
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Maldini dan Leonardo, penampilan resmi pertama di Coverciano. Ini adalah momen-momen yang sangat menegangkan menjelang penentuan pelatih kepala baru Tim Nasional; apa kabar terbaru mengenai Pirlo dan Mancini?
ACARA SIMBOLIS
Setelah pertemuan yang berlangsung kemarin di Milan antara mantan legenda Milan dan orang kepercayaannya, hari ini Maldini dan Leonardo untuk pertama kalinya mengunjungi markas besar tempat mereka akan bertugas merancang langkah-langkah awal era baru ini. Kejadian ini merupakan pertemuan dengan perwakilan Asosiasi Pesepakbola Italia, sementara di dalam pusat teknis federasi sedang berlangsung kursus khusus bagi calon pelatih baru. Kunjungan resmi pertama ini, yang juga diabadikan dalam beberapa foto, terutama merupakan peristiwa simbolis, mengingat kabar terbaru menyebutkan bahwa dalam beberapa jam ke depan dan akhir pekan yang akan datang mungkin akan ada perkembangan signifikan terkait nama pelatih kepala baru Tim Nasional.
DUA SOLUSI UNTUK TIM NASIONAL
Terlepas dari spekulasi-spekulasi menarik – Pep Guardiola secara resmi mengundurkan diri dengan menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia tidak terburu-buru untuk segera kembali ke bangku pelatih – atau beberapa nama kandidat yang muncul dalam beberapa jam terakhir, kesan yang muncul adalah bahwa persaingan untuk memimpin Azzurri mulai dari kembalinya Nations League pada bulan September dan dengan tujuan merebut kembali gelar Piala Dunia dalam 4 tahun ke depan, termasuk melalui partisipasi di Euro 2028, pada dasarnya terbatas pada dua opsi. Di satu sisi, opsi yang paling didukung dan dipromosikan oleh Presiden Federasi Malagò—berdasarkan pertimbangan pengetahuan, reputasi, dan biaya—yang mendesak kembalinya Roberto Mancini empat tahun setelah pengunduran dirinya pada Agustus 2022.
MALDINI MENDUKUNG PIRLO
Di sisi lain, ada pilihan sosok yang tidak harus seorang tokoh ternama dan jelas lebih di luar pola serta konvensi biasa, yang mulai dikerjakan oleh Paolo Maldini dan Leonardo dalam beberapa hari terakhir. Ada beberapa petunjuk yang mengarah ke Andrea Pirlo, pelatih United FC saat ini, klub yang berlaga di liga Uni Emirat Arab dan terikat kontrak dengannya hingga Juni 2027. Pirlo saat ini berada bersama para pemainnya di Latvia, untuk menjalani masa persiapan menjelang dimulainya kembali kegiatan kompetisi, dan hingga saat ini ia belum menerima sinyal konkret mengenai undangan ke Roma untuk bertemu dengan Maldini dan Leonardo. Namun, gagasan untuk menjadi pelatih kepala Tim Nasional berikutnya – di mana ia pernah menjadi salah satu ikon pada awal tahun 2000-an, termasuk saat menjadi tokoh utama dalam kemenangan Piala Dunia 2006 – sangat memikat hatinya.
KATA-KATA MALAGO'
Dalam wawancara yang baru-baru ini diberikan kepada DAZN, Ketua Federasi Sepak Bola Italia Giovanni Malagò menyampaikan hal berikut mengenai penunjukan pengganti Gennaro Gattuso: “Mengenai pemilihan pelatih kepala berikutnya, tidak ada kontak dengan para pelatih lain sebelum pembicaraan dengan Paolo dan Leonardo. Jika tidak, kami akan memulai dengan sangat buruk; saya akan langsung mengkhianati prinsip-prinsip yang telah membawa kami untuk menjalin hubungan ini.” Pernyataan tersebut mengisyaratkan harapan untuk mencapai kesepakatan mengenai nama yang disetujui bersama paling lambat pada awal minggu depan.
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