Maldini dan Leonardo, penampilan resmi pertama di Coverciano. Ini adalah momen-momen yang sangat menegangkan menjelang penentuan pelatih kepala baru Tim Nasional; apa kabar terbaru mengenai Pirlo dan Mancini?

Di sisi lain, ada pilihan sosok yang tidak harus seorang tokoh ternama dan jelas lebih di luar pola serta konvensi biasa, yang mulai dikerjakan oleh Paolo Maldini dan Leonardo dalam beberapa hari terakhir. Ada beberapa petunjuk yang mengarah ke Andrea Pirlo, pelatih United FC saat ini, klub yang berlaga di liga Uni Emirat Arab dan terikat kontrak dengannya hingga Juni 2027. Pirlo saat ini berada bersama para pemainnya di Latvia, untuk menjalani masa persiapan menjelang dimulainya kembali kegiatan kompetisi, dan hingga saat ini ia belum menerima sinyal konkret mengenai undangan ke Roma untuk bertemu dengan Maldini dan Leonardo. Namun, gagasan untuk menjadi pelatih kepala Tim Nasional berikutnya – di mana ia pernah menjadi salah satu ikon pada awal tahun 2000-an, termasuk saat menjadi tokoh utama dalam kemenangan Piala Dunia 2006 – sangat memikat hatinya.