Hasil ini memperpanjang awal musim yang sulit bagi Wrexham setelah mereka gagal tipis lolos ke play-off pada musim lalu. Tim asuhan Parkinson itu hanya meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan pertama mereka di Championship, membuat mereka lebih dekat ke zona degradasi daripada enam besar.

Sebaliknya, West Ham naik ke puncak klasemen Championship menjelang rangkaian pertandingan akhir pekan berkat kemenangan terbesar mereka sejak September 2018. West Ham tampak berada dalam posisi yang baik untuk melancarkan dorongan cepat demi segera kembali ke kasta tertinggi.

Wrexham harus segera bangkit dari kemunduran bersejarah ini saat mereka berusaha menstabilkan posisi mereka di liga. Parkinson akan fokus membenahi kelemahan di lini belakang untuk memastikan skuadnya beradaptasi dengan tuntutan sepak bola level kedua.