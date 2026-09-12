Getty Images Sport
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'Malam yang sangat berat' - Phil Parkinson ambil tanggung jawab saat West Ham memberi kekalahan terburuk pada Wrexham di era Hollywood klub itu
Wrexham menelan kekalahan terbesar pada era kepemilikan Hollywood
Wrexham mengalami kekalahan terberat mereka sejak Ryan Reynolds dan Rob McElhenney menuntaskan pengambilalihan klub pada 2021 setelah dibantai 6-0 oleh West Ham. Kekalahan telak di London Stadium itu melampaui rekor kekalahan terburuk mereka sebelumnya, yakni tumbang 5-0 dari Stockport County pada September 2023.
Klub asal Wales itu mencapai Championship musim ini setelah menjalani laju luar biasa dengan tiga promosi beruntun. Namun, tim asuhan Phil Parkinson terbukti bukan tandingan bagi West Ham yang terdegradasi dari Premier League musim lalu.
- Getty Images Sport
Parkinson menerima tanggung jawab atas keruntuhan London Stadium
Manajer Parkinson berbicara blak-blakan setelah melihat timnya tertinggal akibat gol-gol babak pertama dari Jarrod Bowen dan Joel Piroe. Wrexham ambruk setelah jeda, dengan Konstantinos Mavropanos, Valentín Castellanos, Mohamadou Kante, dan Manor Solomon menambah gol-gol lain untuk tuan rumah.
"Sangat berat," kata Parkinson setelah pertandingan. "Malam yang sangat berat. Saya harus menganalisis diri saya sendiri dan punya tanggung jawab atas itu. Saya akan melihat apa yang seharusnya bisa saya lakukan dengan lebih baik. Selama 25 menit kami masih dalam permainan, lalu ada dua momen saat pertahanan kami tidak cukup bagus. Gol ketiga benar-benar mematikan kami."
Penonton bersejarah menyaksikan Wrexham melewatkan momen krusial yang bisa mengubah keadaan
Pertandingan itu berlangsung di hadapan 59.712 penonton, menandai jumlah penonton terbesar yang pernah menyaksikan laga Wrexham. Angka kehadiran itu melampaui rekor klub sebelumnya, 54.096, yang tercatat saat melawan Liverpool di Anfield pada Piala FA pada Januari 1970.
Wrexham melewatkan peluang krusial untuk mengubah jalannya pertandingan saat tertinggal 1-0, ketika upaya George Dobson dibuang tepat di garis gawang oleh Mavropanos. Tak lama kemudian, West Ham sepenuhnya mengambil alih kendali dan membuat pertandingan menjadi berjalan satu arah.
"Sebagian dari diri saya bersikap realistis dan mengatakan mereka adalah tim yang sangat bagus, kekuatan serangan bernilai jutaan pound yang seharusnya berada di Premier League," aku Parkinson.
- Getty Images Sport
Lintasan yang berlawanan membentuk kampanye Championship yang menantang
Hasil ini memperpanjang awal musim yang sulit bagi Wrexham setelah mereka gagal tipis lolos ke play-off pada musim lalu. Tim asuhan Parkinson itu hanya meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan pertama mereka di Championship, membuat mereka lebih dekat ke zona degradasi daripada enam besar.
Sebaliknya, West Ham naik ke puncak klasemen Championship menjelang rangkaian pertandingan akhir pekan berkat kemenangan terbesar mereka sejak September 2018. West Ham tampak berada dalam posisi yang baik untuk melancarkan dorongan cepat demi segera kembali ke kasta tertinggi.
Wrexham harus segera bangkit dari kemunduran bersejarah ini saat mereka berusaha menstabilkan posisi mereka di liga. Parkinson akan fokus membenahi kelemahan di lini belakang untuk memastikan skuadnya beradaptasi dengan tuntutan sepak bola level kedua.
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