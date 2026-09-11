'Malam seperti ini adalah alasan saya bertahan!' - Nico Paz bereaksi atas kemenangan bersejarah Como 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions

Como menandai laga Liga Champions pertama sepanjang sejarah mereka dengan kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig di kandang sendiri. Pertandingan bersejarah itu digelar di Stadio Sinigaglia yang baru direnovasi, yang ditingkatkan selama musim panas untuk memenuhi standar ketat UEFA.

Hebatnya, keempat gol untuk Como dicetak oleh para pemain yang membantu klub mengamankan status mereka di level tertinggi Eropa musim lalu. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao, dan pemain pengganti Maxi Perrone sama-sama mencatatkan nama di papan skor untuk menyempurnakan debut impian di kancah kontinental.

Andrija Maksimovic mencetak gol hiburan spektakuler untuk Leipzig, tetapi itu tak banyak mengurangi kemeriahan perayaan. Tim Italia itu benar-benar mendominasi jalannya pertandingan di depan para pendukung fanatik mereka.