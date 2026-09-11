Getty Images Sport
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'Malam seperti ini adalah alasan saya bertahan!' - Nico Paz bereaksi atas kemenangan bersejarah Como 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions
Como ukir sejarah di Liga Champions
Como menandai laga Liga Champions pertama sepanjang sejarah mereka dengan kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig di kandang sendiri. Pertandingan bersejarah itu digelar di Stadio Sinigaglia yang baru direnovasi, yang ditingkatkan selama musim panas untuk memenuhi standar ketat UEFA.
Hebatnya, keempat gol untuk Como dicetak oleh para pemain yang membantu klub mengamankan status mereka di level tertinggi Eropa musim lalu. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao, dan pemain pengganti Maxi Perrone sama-sama mencatatkan nama di papan skor untuk menyempurnakan debut impian di kancah kontinental.
Andrija Maksimovic mencetak gol hiburan spektakuler untuk Leipzig, tetapi itu tak banyak mengurangi kemeriahan perayaan. Tim Italia itu benar-benar mendominasi jalannya pertandingan di depan para pendukung fanatik mereka.
- Getty Images Sport
Paz senang dengan keputusan transfer
Mantan prospek Real Madrid, Paz, menjadi sosok sentral dalam kesuksesan Como dan mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa setelah peluit akhir. Pemain timnas Argentina itu menolak kesempatan untuk pindah ke tempat lain pada musim panas, dengan menegaskan bahwa malam seperti ini membuktikan pilihannya benar.
"Ini malam yang bersejarah, kami menjalani pertandingan yang luar biasa, kami sangat antusias memainkan laga ini dan kami benar-benar bahagia," kata Paz kepada Sky Sport Italia. "Untuk malam seperti inilah saya ingin bertahan, saya tahu di sinilah saya akan berkembang paling pesat, dan saya sangat senang dengan keputusan saya. Saya membuat pilihan yang tepat."
Baturina bersinar di panggung Eropa
Momen itu terasa makin luar biasa mengingat banyak pemain Como menjalani penampilan pertama mereka di kompetisi Eropa. Meski minim pengalaman di level tertinggi, tuan rumah menolak gentar oleh besarnya turnamen ini. Baturina mendapat pujian khusus setelah membuka skor dan mencatatkan assist krusial.
"Baturina adalah pemain yang luar biasa, dia melihat betapa besar ruang yang dia miliki untuk menyakiti Leipzig dan melakukan tugasnya dengan luar biasa," kata Paz.
Ia menambahkan: "Kami harus lebih banyak bertahan di babak kedua, karena kami unggul 3-1. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan energi pada menit-menit akhir untuk assist itu, tetapi saya mengerahkan segalanya!"
- Getty Images Sport
Mengibarkan bendera untuk Italia
Kemenangan telak Como semakin menonjol jika melihat kesulitan yang dialami para rival domestik mereka di Eropa. Mereka menjadi satu-satunya tim Italia yang meraih kemenangan pada matchday 1 Liga Champions.
Sementara raksasa seperti Inter dan Napoli sama-sama menelan kekalahan mengecewakan, Roma hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahce. Hal itu membuat kemenangan meyakinkan Como atas tim yang berpengalaman di kompetisi Eropa seperti Leipzig menjadi semakin mengesankan.
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