"Malam Ini, Wawancara Eksklusif": Joshua Kimmich bercanda tentang tindakan Vincent Kompany di FC Bayern

Kimmich dikenal sebagai pemain yang lebih suka bermain penuh di setiap pertandingan, terlepas dari jadwal yang padat. Selama ini, gelandang berusia 31 tahun itu memang selalu dikecualikan dari rotasi pemain. Namun, di fase krusial musim ini, Kompany pun memutuskan untuk memberi Kimmich waktu istirahat. Sabtu lalu, saat menang 4-3 atas FSV Mainz 05, ia bahkan tidak masuk dalam daftar pemain.

"Minggu lalu saya cukup senang, karena saya membawa beberapa masalah kecil," kata Kimmich. "Hari ini saya sudah siap. Pada akhirnya, pelatih yang memutuskan." Di antara itu, ia bermain penuh dalam kekalahan 4-5 melawan Paris Saint-Germain, dan pada pertandingan leg kedua Rabu nanti, ia tentu saja akan memulai sebagai gelandang bertahan bersama Aleksandar Pavlovic. "Saya dalam kondisi prima saat melawan Paris, dan saya akan kembali prima pada Rabu nanti," kata Kimmich. "Saya tidak terlalu banyak berlari."

Pada musim ini, Kimmich telah bermain selama 3.713 menit. Itu adalah angka tertinggi ketiga di FC Bayern, tepat di bawah Luis Diaz (3.760) dan Michael Olise (3.716).