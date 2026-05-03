Kimmich tidak masuk dalam susunan pemain inti saat melawan Heidenheim, namun masuk ke lapangan pada babak pertama saat skor 1-2 bersama Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz. Berkat masuknya para pemain kunci tersebut, tim akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir.
Diterjemahkan oleh
"Malam Ini, Wawancara Eksklusif": Joshua Kimmich bercanda tentang tindakan Vincent Kompany di FC Bayern
Ketika ditanya tentang posisinya di bangku cadangan, Kimmich menjawab: "Saya masih harus bicara dengan pelatih. Malam ini, pertemuan empat mata." Lalu ia mulai tersenyum; tentu saja itu hanya candaan kecil.
Jadi, sekarang serius: Apakah rotasi ini membuatnya kehilangan ritme? "Tidak, saya sudah melewati usia di mana saya butuh ritme seperti itu," kata Kimmich, namun menambahkan: "Tentu saja saya selalu senang berada di lapangan." Leluconnya mungkin memang mengandung sedikit kebenaran.
- Getty Images Sport
Joshua Kimmich: "Hari ini saya sudah siap"
Kimmich dikenal sebagai pemain yang lebih suka bermain penuh di setiap pertandingan, terlepas dari jadwal yang padat. Selama ini, gelandang berusia 31 tahun itu memang selalu dikecualikan dari rotasi pemain. Namun, di fase krusial musim ini, Kompany pun memutuskan untuk memberi Kimmich waktu istirahat. Sabtu lalu, saat menang 4-3 atas FSV Mainz 05, ia bahkan tidak masuk dalam daftar pemain.
"Minggu lalu saya cukup senang, karena saya membawa beberapa masalah kecil," kata Kimmich. "Hari ini saya sudah siap. Pada akhirnya, pelatih yang memutuskan." Di antara itu, ia bermain penuh dalam kekalahan 4-5 melawan Paris Saint-Germain, dan pada pertandingan leg kedua Rabu nanti, ia tentu saja akan memulai sebagai gelandang bertahan bersama Aleksandar Pavlovic. "Saya dalam kondisi prima saat melawan Paris, dan saya akan kembali prima pada Rabu nanti," kata Kimmich. "Saya tidak terlalu banyak berlari."
Pada musim ini, Kimmich telah bermain selama 3.713 menit. Itu adalah angka tertinggi ketiga di FC Bayern, tepat di bawah Luis Diaz (3.760) dan Michael Olise (3.716).