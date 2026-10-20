Cesc Fabregas berbicara kepada UEFA untuk merefleksikan pencapaiannya saat Como bersiap menjamu Manchester United pada matchday ketiga Liga Champions UEFA. Kebangkitan pesat klub asal Lombardia itu membawa mereka promosi ke Serie A pada 2024, sebelum finis di posisi keempat musim lalu untuk memastikan kelolosan ke kompetisi Eropa.

Bagi Fabregas, menjamu tim Premier League tersebut merupakan tonggak penting bagi seluruh Kota Como.

Pelatih asal Spanyol itu meminta skuadnya tetap tenang dan menikmati kesempatan bersaing di level tertinggi.