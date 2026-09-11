Presiden federasi Giovanni Malagò terus melaju di jalannya sendiri, dengan tegas menolak semua rumor seputar "ketidaklayakannya untuk mencalonkan diri" pada pemilu yang membuatnya menjadi orang nomor 1 di sepak bola Italia, dan terus mendorong kuat soal tim nasional, yang pada jeda internasional berikutnya bisa menghadirkan sangat banyak hal baru di level pemanggilan pemain dari pelatih baru Roberto Mancini.

Berbicara di sela-sela penampilannya di "Il tempo delle Donne", presiden federasi itu lalu menjelaskan kepada Ansa situasi yang sedang dialami timnas Italia.



