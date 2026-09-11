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Malagò Grafica
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Malagò: "Sedikit pemain Italia di lapangan, tetapi banyak yang berkewarganegaraan ganda memilih Italia. Pemilihan saya? Itu sah"

Italy
R. Mancini
Serie A
Serie D
Serie C
Serie B

Pemilihan presiden FIGC telah digugat oleh kejaksaan CONI, tetapi orang nomor satu di Via Allegri itu tidak berhenti.

Presiden federasi Giovanni Malagò terus melaju di jalannya sendiri, dengan tegas menolak semua rumor seputar "ketidaklayakannya untuk mencalonkan diri" pada pemilu yang membuatnya menjadi orang nomor 1 di sepak bola Italia, dan terus mendorong kuat soal tim nasional, yang pada jeda internasional berikutnya bisa menghadirkan sangat banyak hal baru di level pemanggilan pemain dari pelatih baru Roberto Mancini.

Berbicara di sela-sela penampilannya di "Il tempo delle Donne", presiden federasi itu lalu menjelaskan kepada Ansa situasi yang sedang dialami timnas Italia.


  • "Percaya pada Mancini"

    "Kepercayaan terhadap tim nasional? Tentu harus ada kepercayaan, dan kurang lagi kalau itu tidak ada. Menurut saya juga ada energi, hal-hal positif, lalu semuanya harus dibuktikan di lapangan"

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  • Warga negara Italia berkewarganegaraan ganda

    "Pemain Italia yang tampil di Serie A? Secara jumlah, pemain Italia memang tidak terlalu banyak, tetapi mereka tampil sangat baik pada awal musim ini. Dan ada juga pemain Italia dengan kewarganegaraan ganda, saya senang mereka memilih bersama kami".

  • PEMILIHAN BERJALAN NORMAL

    "Pemilihan saya berlangsung secara reguler dan sah, tetapi mendapat tentangan dari pihak oposisi. Saya memahami situasinya dengan baik, tetapi arah baru ini ditentang sebelum pemilihan, saat pemilihan, dan segera setelahnya. Selama bertahun-tahun saya sudah terbiasa berdialog dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Saya adalah perwakilan masyarakat sipil, saya melakukan semua ini secara sukarela dan saya terpilih, saya tidak pernah ditunjuk. Saya membela dunia olahraga dan dunia sepak bola".

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