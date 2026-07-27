Ini menjadi hari yang krusial bagi presiden Federasi Sepak Bola Italia Giovanni Malagò untuk mencoba meredam kecanggungan yang jelas terlihat akibat kasus Andrea Pirlo, serta risiko pengunduran diri direktur teknik tim nasional Italia dan penanggung jawab Club Italia, Paolo Maldini, beserta kolaboratornya, Leonardo. Orang nomor satu FIGC itu akan bertemu dengan dua sosok yang telah ia percayai untuk proyek kebangkitan sepak bola Italia guna memahami apakah masih ada dasar untuk melanjutkan, dan mulai pukul 18.00, dengan para perwakilan dari berbagai komponen menjelang Consiglio Federale besok.
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Malagò membahas kasus Andrea Pirlo sebelum pertemuan dengan Maldini dan Leonardo: "Pelatih tim nasional baru? Saya menerima sangat banyak pesan, sebentar lagi saya akan berbicara dengan semuanya"
MALAGO' DI SOLE 24 ORE
Keputusan mengenai pelatih kepala Italia berikutnya adalah persoalan prioritas dan Giovanni Malagò, yang hadir dalam sebuah acara Il Sole 24Ore, mengomentari perkembangan terbaru: “Pelatih tim nasional? Sejak pagi ini saya menerima sangat banyak pesan. Saya akan berbicara dengan semua orang sesegera mungkin, sebagaimana mestinya. Untuk pemulihan kami dalam hal kredibilitas kompetitif di level tertinggi, di mana tidak ada yang pasti, Anda harus bekerja pada anak-anak yang hari ini berusia 13 hingga 16 tahun. Karena itu Anda harus mengubah seluruh rantai pembinaan dari sisi pelatihan, budaya, dan ini juga melibatkan pelatih. Ini adalah persoalan menanam, idenya sudah sangat jelas. Kami sedang melakukannya, juga di tengah seribu kompleksitas, karena memang perlu ada transformasi. Perlu diperhitungkan bahwa kita adalah negara yang dulu berpusat pada sepakbola, sedangkan sekarang kita bukan lagi seperti itu karena ada juga banyak cabang olahraga lain”.
JAM-JAM PENUH TEKANAN
Malagò akan mencoba meredam kegaduhan besar yang diwariskan oleh penolakan bergengsi dari Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola serta episode yang sangat singkat terkait pencalonan Andrea Pirlo, yang diajukan oleh Maldini dan Leonardo, dengan mencari solusi yang bisa memberi kesinambungan pada proyek teknis yang baru lahir kurang dari tiga pekan lalu melalui penunjukan yang diinginkan presiden baru Federasi. Ia tentu juga menyiapkan rencana keluar jika berpisah dengan Maldini dan Leonardo, serta memikirkan Giorgio Chiellini sebagai direktur teknik alternatif, dengan salah satu dari Antonio Conte atau Roberto Mancini di bangku cadangan timnas Italia.
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