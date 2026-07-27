Malagò membahas kasus Andrea Pirlo sebelum pertemuan dengan Maldini dan Leonardo: "Pelatih tim nasional baru? Saya menerima sangat banyak pesan, sebentar lagi saya akan berbicara dengan semuanya"

Keputusan mengenai pelatih kepala Italia berikutnya adalah persoalan prioritas dan Giovanni Malagò, yang hadir dalam sebuah acara Il Sole 24Ore, mengomentari perkembangan terbaru: “Pelatih tim nasional? Sejak pagi ini saya menerima sangat banyak pesan. Saya akan berbicara dengan semua orang sesegera mungkin, sebagaimana mestinya. Untuk pemulihan kami dalam hal kredibilitas kompetitif di level tertinggi, di mana tidak ada yang pasti, Anda harus bekerja pada anak-anak yang hari ini berusia 13 hingga 16 tahun. Karena itu Anda harus mengubah seluruh rantai pembinaan dari sisi pelatihan, budaya, dan ini juga melibatkan pelatih. Ini adalah persoalan menanam, idenya sudah sangat jelas. Kami sedang melakukannya, juga di tengah seribu kompleksitas, karena memang perlu ada transformasi. Perlu diperhitungkan bahwa kita adalah negara yang dulu berpusat pada sepakbola, sedangkan sekarang kita bukan lagi seperti itu karena ada juga banyak cabang olahraga lain”.