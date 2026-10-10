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Malagò Grafica
Gianluca Minchiotti
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Malagò: "Melihat sepakbola terpuruk seperti dulu adalah sebuah penderitaan bagi saya". Dan dia menegaskan: "Sekarang hasilnya mulai datang"

Italy

Komisaris FIGC angkat bicara

Giovanni Malagò, Komisaris FIGC, yang menjadi tamu di Sport e Culture Festival di Mondovì, kembali membahas alasan yang mendorongnya memimpin sepak bola Italia: "Melihat sepak bola terpuruk seperti saat itu merupakan sebuah rasa sakit bagi saya, itu sedikit seperti panggilan dari hutan. Kami harus memulihkan kebanggaan, juga dalam sepak bola. Saya pikir sebagai sebuah grup, kami bisa bersaing dengan siapa pun. Donnarumma mengatakan kepada saya bahwa mereka menghargai pilihan Mancini, dan saya selalu mendengarkan para atlet terlebih dahulu".


Malagò melanjutkan, seperti dikutip dari Sportmediaset: "Berbicara dengan Mancini, hal pertama yang saya katakan kepadanya adalah: sebelum pertandingan saya tidak akan pernah mengganggu kalian, itu akan menjadi invasi lapangan, tetapi saya selalu ada, untuk semua orang, dalam suka maupun duka. Saya melepaskan peran sebagai presiden Club Italia, saya mengerti sepak bola, tetapi bagaimana saya bisa memahaminya sebanyak Claudio Ranieri? Ranieri dan Zola memberi banyak kredibilitas pada proyek kami. Hari ini ada juga klub-klub penting yang mulai memahami betapa pentingnya memainkan pemain muda Italia".


"Apa yang akan dikatakan ayah saya hari ini? Pada 22 Juni dia akan mengatakan kepada saya bahwa dia bangga kepada saya, setelah itu, atas apa yang terjadi, dia akan meminta saya setiap hari untuk menyuruh mereka pergi ke sana. Apakah saya akan membeli mobil dari Abodi? Sepengetahuan saya dia tidak pernah berkecimpung di bidang mobil…", tambah mantan presiden CONI itu.


  • Kemudian, mengenai kasus terbaru yang membuatnya beralih dari peran sebagai presiden Federasi Sepakbola ke Komisaris: "Ini adalah bulan-bulan yang luar biasa dan melelahkan. Saya kini menjadi komisaris. Namun, kami tidak pernah berhenti bekerja, kami harus melakukan sesuatu yang berbeda dan berani, satu-satunya hal yang tidak boleh kami lakukan adalah diam. Soal pelatih timnas, banyak yang mengatakan itu keliru".


    Dan terakhir: "Hari ini saya mendapati Timnas U-21 lolos ke putaran final Euro, dengan ambisi kembali ke Olimpiade dan inilah tim yang akan kami mainkan di Euro 2032 di kandang sendiri. Timnas Italia pada November akan berjuang untuk lolos ke perempat-final Nations League, di grup yang berat dan dengan bermain bagus, penuh semangat, dipenuhi pemain debutan dan anak-anak muda yang bisa bermain di Euro U-21. Para pemain yang tidak dikenal orang-orang Italia, yang sedang ditangani dengan baik oleh Mancini. Lalu ada tim nasional wanita, yang sedang memperebutkan partisipasi di Piala Dunia. Apakah kami mampu? Saya tidak tahu, tetapi hasilnya mulai datang".



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