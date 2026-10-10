Giovanni Malagò, Komisaris FIGC, yang menjadi tamu di Sport e Culture Festival di Mondovì, kembali membahas alasan yang mendorongnya memimpin sepak bola Italia: "Melihat sepak bola terpuruk seperti saat itu merupakan sebuah rasa sakit bagi saya, itu sedikit seperti panggilan dari hutan. Kami harus memulihkan kebanggaan, juga dalam sepak bola. Saya pikir sebagai sebuah grup, kami bisa bersaing dengan siapa pun. Donnarumma mengatakan kepada saya bahwa mereka menghargai pilihan Mancini, dan saya selalu mendengarkan para atlet terlebih dahulu".





Malagò melanjutkan, seperti dikutip dari Sportmediaset: "Berbicara dengan Mancini, hal pertama yang saya katakan kepadanya adalah: sebelum pertandingan saya tidak akan pernah mengganggu kalian, itu akan menjadi invasi lapangan, tetapi saya selalu ada, untuk semua orang, dalam suka maupun duka. Saya melepaskan peran sebagai presiden Club Italia, saya mengerti sepak bola, tetapi bagaimana saya bisa memahaminya sebanyak Claudio Ranieri? Ranieri dan Zola memberi banyak kredibilitas pada proyek kami. Hari ini ada juga klub-klub penting yang mulai memahami betapa pentingnya memainkan pemain muda Italia".





"Apa yang akan dikatakan ayah saya hari ini? Pada 22 Juni dia akan mengatakan kepada saya bahwa dia bangga kepada saya, setelah itu, atas apa yang terjadi, dia akan meminta saya setiap hari untuk menyuruh mereka pergi ke sana. Apakah saya akan membeli mobil dari Abodi? Sepengetahuan saya dia tidak pernah berkecimpung di bidang mobil…", tambah mantan presiden CONI itu.



