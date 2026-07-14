Malagò: "Maldini adalah opsi utama, tidak ada kontak dengan pelatih kepala sebelum dia dan Leonardo. Saya seorang inovator"

Hubungan dengan Lega Serie A





Mereka sudah memahaminya, dan saya juga sedang menjelaskan hal ini kepada mereka secara mendalam, bahwa mereka memiliki produk yang sangat bergantung pada Federasi. Hubungan antara klub dan tim nasional sangat penting karena menentukan nilai para pemain yang ada dalam skuad Anda.





Mengenai kondisi FIGC





Menurut saya, ada dorongan untuk berprestasi, dorongan tambahan khusus dari para pihak. Mereka tahu ini adalah tantangan dan mereka harus benar-benar terlibat secara aktif. Saya akan melakukan segala cara agar mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang penting.





Tentang fenomena pembajakan





Liga telah berupaya keras, pihak politik pun ikut turun tangan. Saya tahu bahwa pihak yang memiliki hak siar adalah korban pertama. Saya telah melihat angka-angka pembajakan yang benar-benar tidak masuk akal. Saya akan turut berkontribusi, dengan kemampuan manajerial, hubungan interpersonal, dan ide-ide yang saya miliki, agar masalah pembajakan ini benar-benar berakhir, jika tidak sepenuhnya, setidaknya sebagian besar.





Mengenai basis gerakan sepak bola Italia





Kami kehilangan hampir enam juta orang dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun, yang merupakan basis potensial utama bagi tim nasional. Hal ini disebabkan baik oleh penurunan demografi maupun fakta bahwa semakin banyak pemuda yang memilih untuk bermain olahraga lain. Meskipun demikian, jumlah anggota tidak hanya tetap stabil, tetapi bahkan meningkat berkat masuknya sepak bola lima orang, sepak bola wanita, dan sepak bola pantai. Namun, tantangan sesungguhnya saat ini adalah mengembalikan daya tarik tersebut, dengan memupuk fenomena peniruan yang mendorong anak-anak muda untuk mendekati suatu olahraga. Jika ada pemain seperti Sinner yang menang, kemungkinan besar seorang pemuda akan berkata: “Saya ingin bermain tenis.” Demikian pula, jika Olimpiade Milan-Cortina menghasilkan prestasi luar biasa, wajar jika olahraga musim dingin menjadi lebih menarik.





Tentang sepak bola wanita





Jika kita melihat kembali ke beberapa tahun yang lalu, aspek profesionalisme di liga Serie A merupakan sebuah kemenangan. Beberapa tim kita memiliki tingkat kompetisi yang baik dan hampir mencapai podium di Eropa, serta tim nasional yang tentunya kompetitif. Di Amerika Serikat, Norwegia, Kanada, dan Inggris Raya, para gadis bermain sepak bola di sekolah dan universitas karena ada organisasi dan struktur yang mendukung. Tentu saja, kesenjangan masih ada; jelas bahwa basis pemain harus diperluas. Jika dalam sepak bola pria kita perlu mengkonsolidasikan situasi yang sudah ada dan kini terancam merosot, dalam sepak bola wanita kita harus merebutnya.





Tentang inovasi dan evolusi sepak bola





Segala hal yang diperlukan untuk menciptakan pertunjukan yang lebih menarik, tanpa mengkhianati filosofi—bahkan bisa dibilang agama—olahraga tersebut, patut dipertimbangkan. Namun, berhati-hatilah agar tidak melangkah terlalu jauh. Menurut saya, olahraga yang telah melakukan pekerjaan luar biasa adalah bola voli: mereka telah menciptakan sesuatu yang spektakuler. Jika dipikirkan, ketika sistem “rally point” diperkenalkan—di mana poin diberikan untuk setiap aksi alih-alih sistem pergantian bola yang lama—hal itu tampak seperti revolusi besar. Namun, kini tak ada lagi yang mempertanyakannya. Itulah sebabnya saya tidak terlalu menentang inovasi-inovasi yang sedang muncul. Justru, saya mendukung, misalnya, sanksi terhadap simulasi dan sangat mendukung juga hukuman bagi yang mengulur waktu: hal itu benar-benar tak bisa ditoleransi. Itu merupakan bentuk ketidakadilan bagi penonton yang datang ke stadion dan ingin menyaksikan pertandingan.





Tentang semifinal Prancis-Spanyol di Piala Dunia





Prancis memiliki keunggulan dalam hal kedalaman skuad dan kualitas secara keseluruhan. Dalam beberapa hal, Prancis vs Spanyol adalah final yang dimajukan: siapa pun yang keluar sebagai pemenang dari pertandingan ini akan memiliki keunggulan penting dalam turnamen, juga berkat kondisi fisik yang lebih baik.







