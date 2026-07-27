Ini adalah hari yang krusial bagi presiden Federasi Sepakbola Italia Giovanni Malagò untuk mencoba meredam kegamangan yang jelas tercipta akibat kasus Andrea Pirlo, serta risiko pengunduran diri direktur teknik Timnas Italia dan penanggung jawab Club Italia Paolo Maldini beserta kolaboratornya, Leonardo. Orang nomor satu FIGC itu akan bertemu dengan dua sosok yang ia percayakan untuk proyek kebangkitan sepakbola Italia guna memahami apakah masih ada prasyarat untuk melanjutkan, dan mulai pukul 18.00, dengan para perwakilan dari berbagai komponen menjelang Dewan Federal besok.
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Malagò berbicara tentang kasus Andrea Pirlo sebelum pertemuan dengan Maldini dan Leonardo: "Pelatih tim nasional yang baru? Saya menerima sangat banyak pesan, sebentar lagi saya akan berbicara dengan semuanya"
MALAGO' DI SOLE 24 ORE
Keputusan mengenai pelatih kepala Italia berikutnya adalah persoalan prioritas dan Giovanni Malagò, yang hadir dalam sebuah acara Il Sole 24Ore, mengomentari perkembangan terbaru: “Pelatih kepala? Sejak pagi ini saya menerima sangat banyak pesan. Saya akan berbicara dengan semua orang sesegera mungkin, sebagaimana memang seharusnya. Untuk pemulihan kami dalam hal kredibilitas kompetitif di level tertinggi, di mana tidak ada yang bisa dianggap pasti, Anda harus bekerja pada anak-anak yang hari ini berusia antara 13 hingga 16 tahun. Karena itu Anda harus mengubah seluruh rantai pembinaan dari sisi pelatihan, budaya, dan itu juga mencakup pelatih. Ini adalah persoalan menanam, gagasannya sudah sangat jelas. Kami sedang melakukannya, bahkan di tengah seribu kerumitan, karena memang perlu ada transformasi. Perlu dipertimbangkan bahwa kita adalah negara yang dulu berpusat pada sepak bola, sementara sekarang kita tidak lagi seperti itu karena ada juga banyak cabang olahraga lain.”
“Pelatih kepala paling lambat besok”
Saat ditemui kemudian di depan kantor Federasi Sepak Bola di Via Allegri, Roma, Malagò berbicara kepada para wartawan yang hadir: "Pelatih tim nasional yang baru? Akan segera datang, paling lambat besok. Saya sedang bekerja.” Abodi mengatakan bahwa yang terjadi adalah kesan yang sangat buruk: “Kita harus melihat siapa yang membuatnya".
JAM-JAM KRUSIAL
Malagò akan mencoba mengatasi kegaduhan besar yang diwariskan oleh penolakan tokoh-tokoh besar seperti Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola, serta periode yang sangat singkat terkait pencalonan Andrea Pirlo yang diajukan oleh Maldini dan Leonardo, dengan mencari solusi yang bisa memberi kesinambungan pada proyek teknis yang baru lahir kurang dari tiga pekan lalu lewat penunjukan yang diinginkan presiden baru Federasi. Yang tentu saja sedang menyiapkan rencana keluar jika berpisah dengan Maldini dan Leonardo, serta memikirkan Giorgio Chiellini sebagai direktur teknis alternatif, dengan salah satu di antara Antonio Conte dan Roberto Mancini di bangku cadangan Italia.
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