Malagò berbicara tentang kasus Andrea Pirlo sebelum pertemuan dengan Maldini dan Leonardo: "Pelatih tim nasional yang baru? Saya menerima sangat banyak pesan, sebentar lagi saya akan berbicara dengan semuanya"

Keputusan mengenai pelatih kepala Italia berikutnya adalah persoalan prioritas dan Giovanni Malagò, yang hadir dalam sebuah acara Il Sole 24Ore, mengomentari perkembangan terbaru: “Pelatih kepala? Sejak pagi ini saya menerima sangat banyak pesan. Saya akan berbicara dengan semua orang sesegera mungkin, sebagaimana memang seharusnya. Untuk pemulihan kami dalam hal kredibilitas kompetitif di level tertinggi, di mana tidak ada yang bisa dianggap pasti, Anda harus bekerja pada anak-anak yang hari ini berusia antara 13 hingga 16 tahun. Karena itu Anda harus mengubah seluruh rantai pembinaan dari sisi pelatihan, budaya, dan itu juga mencakup pelatih. Ini adalah persoalan menanam, gagasannya sudah sangat jelas. Kami sedang melakukannya, bahkan di tengah seribu kerumitan, karena memang perlu ada transformasi. Perlu dipertimbangkan bahwa kita adalah negara yang dulu berpusat pada sepak bola, sementara sekarang kita tidak lagi seperti itu karena ada juga banyak cabang olahraga lain.”