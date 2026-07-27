Ini akan menjadi hari yang sangat krusial bagi presiden Federasi Sepakbola Italia Giovanni Malagò untuk mencoba meredam kegamangan yang jelas tercipta akibat kasus Andrea Pirlo, serta risiko pengunduran diri direktur teknik Timnas Italia dan penanggung jawab Club Italia, Paolo Maldini, beserta kolaboratornya, Leonardo. Orang nomor satu FIGC itu akan bertemu dengan dua sosok yang sebelumnya ia percayakan proyek kebangkitan sepakbola Italia untuk memahami apakah masih ada dasar untuk melanjutkan, dan mulai pukul 18.00, para perwakilan dari berbagai komponen menjelang Dewan Federal besok.
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Malagò berbicara soal kasus Andrea Pirlo sebelum pertemuan dengan Maldini dan Leonardo: "Pelatih tim nasional yang baru? Saya menerima sangat banyak pesan, sebentar lagi saya akan berbicara dengan semuanya"
MALAGO' di Il Sole 24 Ore
Keputusan soal pelatih tim nasional Italia berikutnya adalah persoalan prioritas dan Giovanni Malagò, yang hadir dalam sebuah acara Il Sole 24Ore, mengomentari perkembangan terbaru: “Pelatih timnas? Sejak pagi ini saya menerima sangat banyak pesan. Saya akan berbicara dengan semua pihak sesegera mungkin, sebagaimana mestinya. Untuk pemulihan kami dari segi kredibilitas kompetitif di level tertinggi, di mana tidak ada yang pasti, Anda harus bekerja pada anak-anak yang hari ini berusia 13 hingga 16 tahun. Karena itu Anda harus mengubah seluruh rantai pembinaan dari sisi pelatihan, budaya, dan itu juga mencakup pelatih. Ini adalah persoalan menanam, idenya sangat jelas. Kami sedang melakukannya, meski di tengah seribu kompleksitas, karena ada transformasi yang harus dilakukan. Perlu diperhitungkan bahwa kami adalah negara yang dulu berpusat pada sepak bola, sedangkan sekarang kami tidak lagi seperti itu karena ada juga banyak olahraga lain”.
"Pelatih timnas paling lambat besok"
Ditemui kemudian di depan kantor Federasi Sepak Bola di via Allegri, Roma, Malagò berbicara kepada para jurnalis yang hadir: "Pelatih tim nasional yang baru? Akan segera datang, besok paling lambat. Saya sedang bekerja.” Abodi mengatakan bahwa yang terjadi adalah penampilan yang sangat buruk: “Kita harus melihat siapa yang melakukannya".
JAM-JAM PALING PANAS
Malagò akan mencoba mengatasi kegaduhan besar yang ditinggalkan oleh penolakan dari nama-nama besar seperti Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola, serta episode yang sangat singkat terkait pencalonan Andrea Pirlo, yang diajukan oleh Maldini dan Leonardo, dengan mencari solusi yang bisa memberi kesinambungan pada proyek teknis yang baru lahir kurang dari tiga pekan lalu lewat penunjukan yang diinginkan presiden baru Federasi. Yang tentu juga menyiapkan rencana keluar jika berpisah dengan Maldini dan Leonardo, serta memikirkan Giorgio Chiellini sebagai direktur teknik alternatif, dengan salah satu di antara Antonio Conte dan Roberto Mancini di bangku cadangan Timnas Italia.
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