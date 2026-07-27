Malagò berbicara soal kasus Andrea Pirlo sebelum pertemuan dengan Maldini dan Leonardo: "Pelatih tim nasional yang baru? Saya menerima sangat banyak pesan, sebentar lagi saya akan berbicara dengan semuanya"

Keputusan soal pelatih tim nasional Italia berikutnya adalah persoalan prioritas dan Giovanni Malagò, yang hadir dalam sebuah acara Il Sole 24Ore, mengomentari perkembangan terbaru: “Pelatih timnas? Sejak pagi ini saya menerima sangat banyak pesan. Saya akan berbicara dengan semua pihak sesegera mungkin, sebagaimana mestinya. Untuk pemulihan kami dari segi kredibilitas kompetitif di level tertinggi, di mana tidak ada yang pasti, Anda harus bekerja pada anak-anak yang hari ini berusia 13 hingga 16 tahun. Karena itu Anda harus mengubah seluruh rantai pembinaan dari sisi pelatihan, budaya, dan itu juga mencakup pelatih. Ini adalah persoalan menanam, idenya sangat jelas. Kami sedang melakukannya, meski di tengah seribu kompleksitas, karena ada transformasi yang harus dilakukan. Perlu diperhitungkan bahwa kami adalah negara yang dulu berpusat pada sepak bola, sedangkan sekarang kami tidak lagi seperti itu karena ada juga banyak olahraga lain”.