Focus Images
Diterjemahkan oleh
Makhanya tak gentar siap untuk Celtic! Rekrutan musim panas itu berjanji tampil maksimal dalam duel derby
Makhanya bersiap untuk duel Old Firm pertamanya
Rekrutan musim panas Olwethu Makhanya menikmati pengalaman pertamanya merasakan atmosfer derby Glasgow saat Rangers menjamu Celtic pada perempat-final Premier Sports Cup hari Minggu. Hearts, Hibernian, dan Aberdeen yang bermain dengan 10 orang sudah lebih dulu memastikan tempat di semi-final di Hampden Park jelang laga di Ibrox.
Bek asal Afrika Selatan berusia 22 tahun itu datang dari MLS dan dengan cepat memantapkan posisinya di susunan starter Derek McInnes.
Tanpa kehadiran suporter tim tamu menyusul keputusan SPFL, Makhanya bertekad memanfaatkan dukungan penuh publik tuan rumah untuk mengamankan tempat di empat besar.
- Getty Images Sport
Bek bertumpu pada kepercayaan diri dan ikatan di lini pertahanan
Berbicara dalam konferensi pers pralaga, Makhanya mengungkapkan keyakinan penuh terhadap kemampuannya tampil di panggung besar. Ia memuji kemitraan barunya di jantung pertahanan bersama Emmanuel Fernandez, yang membantu Rangers meraih empat kemenangan beruntun dengan hanya kebobolan sekali.
Bek tersebut menekankan bahwa komunikasi yang kuat dengan Fernandez, James Penrice, dan Dujon Sterling membuat transisinya ke sepakbola Skotlandia berjalan mulus.
"Bahkan sebelum saya datang ke sini, saya selalu merasa bisa bermain di level tinggi ini," kata Makhanya. "Saya tidak akan bilang saya terkejut karena saya sudah punya keyakinan bahwa saya akan tampil baik. Dalam bertahan, ada kemitraan yang sangat bagus antara saya dan Fernandez."
Kebersamaan dan kekuatan mental jadi kunci kesuksesan di derby
Makhanya menunjuk kemenangan dramatis 1-0 atas St Mirren pada Rabu sebagai bukti berkembangnya karakter mental dan kebersamaan skuad. Bek tersebut menegaskan bahwa kebersamaan di luar lapangan telah membangun fondasi kuat bagi tim untuk menghadapi momen-momen bertekanan tinggi.
Ia bersikeras bahwa setiap pemain, termasuk para pemain pengganti, harus tetap bersatu saat menghadapi Celtic.
"Kami menciptakan peluang dan terus melaju sampai akhirnya mencetak gol pada menit-menit akhir," tambah Makhanya. "Itu menunjukkan mentalitas dan karakter yang sangat besar. Kami hanya harus mencoba melakukan tugas kami dan memberikan hasil karena kami tahu para suporter akan berada di belakang kami."
- Getty Images Sport
Rangers bidik tempat di semifinal Hampden
Kemenangan pada hari Minggu akan mengantarkan Rangers ke semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober di Hampden Park. Undian resmi akan dilakukan segera setelah peluit akhir berbunyi di Ibrox.
Makhanya tetap fokus untuk mengabaikan hiruk-pikuk dari luar dan berkonsentrasi penuh pada tugas-tugas bertahannya.
Rangers berupaya membawa momentum mereka terus berlanjut dan meraih kemenangan derby krusial bagi para pendukungnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami