Rekrutan musim panas Olwethu Makhanya menikmati pengalaman pertamanya merasakan atmosfer derby Glasgow saat Rangers menjamu Celtic pada perempat-final Premier Sports Cup hari Minggu. Hearts, Hibernian, dan Aberdeen yang bermain dengan 10 orang sudah lebih dulu memastikan tempat di semi-final di Hampden Park jelang laga di Ibrox.

Bek asal Afrika Selatan berusia 22 tahun itu datang dari MLS dan dengan cepat memantapkan posisinya di susunan starter Derek McInnes.

Tanpa kehadiran suporter tim tamu menyusul keputusan SPFL, Makhanya bertekad memanfaatkan dukungan penuh publik tuan rumah untuk mengamankan tempat di empat besar.



