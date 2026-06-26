"Mainnya kayak sepak bola anak-anak!" Kritik tajam terhadap Jamal Musiala atas penampilannya di Piala Dunia melawan Ekuador

Meskipun kekalahan ini tidak terlalu berarti secara olahraga, kekhawatiran terhadap performa timnas Jerman (DFB) semakin meningkat. Pelatih timnas Julian Nagelsmann tidak hanya harus menemukan perpaduan yang tepat antara teknik dan ketangguhan menjelang babak 16 besar pada Senin di Foxborough—ia juga harus menjawab bagi dirinya sendiri apakah upayanya meremehkan masalah-masalah tersebut segera setelah pertandingan merupakan analisis sejatinya terhadap pertandingan itu—atau apakah ia hanya ingin melindungi para pemainnya di hadapan publik.

Sementara pemain seperti Deniz Undav (“Saya merasa mereka lebih bersemangat daripada kami”) dan kapten Joshua Kimmich mengevaluasi pertandingan tersebut secara kritis terhadap diri sendiri, Nagelsmann justru membentak para pakar dan pembawa acara Jürgen Klopp, Mats Hummels, serta Johannes B. Kerner di MagentaTV ketika mereka menanyakan soal semangat bertanding. “Hentikan omong kosong itu,” kata pelatih timnas Jerman tersebut.

Sementara itu, Marcel Reif melihat bahaya bahwa lawan-lawan lain kini bisa meniru pola permainan Ekuador untuk mematahkan alur permainan Jerman sejak awal. Jika pemain-pemain kreatif seperti Musiala atau Wirtz tidak menemukan cara untuk mengatasi tekanan fisik yang intens, menurut Reif, timnas Jerman terancam tersingkir lebih awal di babak gugur.

Tim nasional harus memahami bahwa “bermain sepak bola” yang indah saja tidak cukup dalam turnamen sebesar ini untuk bersaing melawan para elit dunia.

Jerman kemungkinan besar akan menghadapi Paraguay pada Senin (pukul 22.30) di babak 16 besar. Namun, secara teoritis, lawan tersebut masih bisa berubah hingga hari Minggu.