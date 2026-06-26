Reif terutama mengkritik gaya permainan sang bintang Bayern dalam duel-duel melawan para pemain Ekuador yang bermain dengan berani, yang berkat kemenangan tersebut memastikan posisi ketiga di grup dan lolos ke babak 16 besar. Timnas Jerman memang sudah memastikan posisi teratas di Grup E sebelumnya, namun cara mereka tampil membuat para pakar terkejut. Marcel Reif secara khusus menyoroti Jamal Musiala dalam acara "Reif ist Live" di bild.de. "Musiala kemarin bermain seperti anak-anak. Ekuador selalu terlibat dalam setiap duel – itulah gaya permainan mereka, dan hal itu tidak mengejutkan siapa pun!" kata pria berusia 76 tahun itu.
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"Mainnya kayak sepak bola anak-anak!" Kritik tajam terhadap Jamal Musiala atas penampilannya di Piala Dunia melawan Ekuador
Reif menilai penampilan bintang Bayern tersebut (nilai SPOX 4,5), yang setelah cedera panjangnya masih berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya seperti dulu, sebagai kegagalan total. Pemain tersebut sama sekali tidak mampu bersaing melawan para pemain Amerika Selatan yang kuat secara fisik. "Musiala tidak tampil kemarin," kata Reif.
Kurangnya ketangguhan fisik menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini, sehingga Reif menyimpulkan: "Mereka tidak membiarkannya bermain kemarin."
"Terkalahkan habis-habisan dalam duel-duel": Jürgen Klopp pun mengkritik pendekatan para bintang DFB
Bukan hanya Marcel Reif yang melihat adanya kekurangan dalam mentalitas dan ketangguhan tim Jerman. Jürgen Klopp sependapat dan mengkritik kurangnya kesiapan para pemain untuk melawan secara fisik. "Kita harus meningkatkan tempo sekarang. Kita harus bermain setidaknya dengan intensitas yang sama. Kita dihancurkan dalam duel-duel," jelas Klopp di MagentaTV.
Kurangnya ketangguhan di lini tengah merembet ke seluruh tim. Reif menekankan bahwa para pemain dari Ekuador bertindak dengan konsisten: “Gaya mereka begini: Mereka terjun ke setiap duel dan sesekali menggunakan bahu.” Dan lanjutnya: “Satu-satunya yang benar-benar memberikan perlawanan adalah adegan dengan Tah, saat dia—seingat saya—mengusir Valencia ke bangku cadangan timnya sendiri, karena Valencia ingin bergelut dan mendorong-dorongnya. Di situ, Tah menunjukkan kepadanya bagaimana caranya. Itu bagian dari permainan.”
Timnas Jerman kemungkinan besar akan menghadapi Paraguay di babak 16 besar
Meskipun kekalahan ini tidak terlalu berarti secara olahraga, kekhawatiran terhadap performa timnas Jerman (DFB) semakin meningkat. Pelatih timnas Julian Nagelsmann tidak hanya harus menemukan perpaduan yang tepat antara teknik dan ketangguhan menjelang babak 16 besar pada Senin di Foxborough—ia juga harus menjawab bagi dirinya sendiri apakah upayanya meremehkan masalah-masalah tersebut segera setelah pertandingan merupakan analisis sejatinya terhadap pertandingan itu—atau apakah ia hanya ingin melindungi para pemainnya di hadapan publik.
Sementara pemain seperti Deniz Undav (“Saya merasa mereka lebih bersemangat daripada kami”) dan kapten Joshua Kimmich mengevaluasi pertandingan tersebut secara kritis terhadap diri sendiri, Nagelsmann justru membentak para pakar dan pembawa acara Jürgen Klopp, Mats Hummels, serta Johannes B. Kerner di MagentaTV ketika mereka menanyakan soal semangat bertanding. “Hentikan omong kosong itu,” kata pelatih timnas Jerman tersebut.
Sementara itu, Marcel Reif melihat bahaya bahwa lawan-lawan lain kini bisa meniru pola permainan Ekuador untuk mematahkan alur permainan Jerman sejak awal. Jika pemain-pemain kreatif seperti Musiala atau Wirtz tidak menemukan cara untuk mengatasi tekanan fisik yang intens, menurut Reif, timnas Jerman terancam tersingkir lebih awal di babak gugur.
Tim nasional harus memahami bahwa “bermain sepak bola” yang indah saja tidak cukup dalam turnamen sebesar ini untuk bersaing melawan para elit dunia.
Jerman kemungkinan besar akan menghadapi Paraguay pada Senin (pukul 22.30) di babak 16 besar. Namun, secara teoritis, lawan tersebut masih bisa berubah hingga hari Minggu.