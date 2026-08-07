Menilai kepindahan ke West Yorkshire itu, mantan pemain pinjaman Leeds, Stack, dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan casino.net, mengatakan: “Luar biasa, dia terus bermain makin sedikit dan makin sedikit pertandingan, tetapi terus pindah dengan nilai uang yang lebih besar. Ini seperti kegilaan. Saya belum pernah melihatnya.

“Saya pikir dia punya potensi yang sangat besar. Saya pikir dia akan menjadi kiper nomor satu Inggris. Saya juga suka anak itu, [James] Beadle. Saya sangat suka dia. Saya tidak berpikir itu sudah pasti karena kita pernah melihat di masa lalu kiper-kiper muda menembus tim utama, mendapat sedikit sorotan, banyak pemberitaan, lalu, sayangnya, ketika menghadapi tekanan, mereka sering gagal, yang jelas disayangkan.

“Tetapi saya pikir James Trafford telah menunjukkan, pertama-tama, saat dia pergi ke Burnley, betapa hebatnya dia sebagai penjaga gawang. Jumlah clean sheet rekor, menurut saya, berhasil dia catatkan. Dan memang sepantasnya begitu. Dia pindah dengan biaya besar.

“Tetapi saya hanya merasa itu mungkin terlalu dini baginya untuk ke City. Saya merasa itu datang sedikit terlalu cepat. Hanya karena Anda menjalani satu musim yang sangat bagus di Championship, itu tidak otomatis berarti Anda akan langsung menjadi kiper nomor satu di Premier League untuk tim penantang gelar. Saya hanya berpikir itu tekanan yang besar.

“Saat Anda bermain untuk Man City, Anda tidak punya terlalu banyak hal untuk dilakukan dalam hal menjaga gawang. Tetapi dalam hal menjadi pemain tambahan itu, kalau boleh dibilang begitu, Anda benar-benar harus sangat tepat. Dan saya pikir dia sempat ketahuan beberapa kali di awal. Dan saya pikir itu memang mengguncang kepercayaan dirinya.

“Tetapi, saya sangat, sangat menilainya tinggi. Saya pikir dia akan menjadi kiper top, top. Saya pikir dia punya semua perangkatnya. Tinggal apakah dia bisa merangkainya menjadi satu kesatuan atau tidak.”

Stack menambahkan soal Trafford yang perlu membuktikan dirinya di level paling tinggi, dengan baru mencatatkan 32 penampilan di Premier League: “Tetapi Burnley bisa dibilang adalah tim terburuk di Premier League. Dan saya pikir pada saat itu, biasanya ketika Anda berada di posisi seperti itu sebagai kiper, Anda biasanya berkembang bukan dengan menjadi tim terburuk di liga, tetapi karena sebagai kiper Anda punya begitu banyak hal untuk dilakukan, atau ada jauh lebih banyak tekanan di pundak Anda karena Anda akan jauh lebih aktif.

“Saya tidak tahu apakah itu soal pengalaman. Saat Anda berjuang menghindari degradasi di Premier League, sebagai penjaga gawang, saya pikir memiliki kepala yang dingin itu penting. Dan sekali lagi, saya pikir itu mungkin klub yang salah pada saat itu.”