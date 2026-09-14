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AC Cesena v Brescia Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Maifredi: "Juventus, Spalletti memang tidak layak dipertahankan, dia selalu menjawab dengan penjelasan yang berbelit-belit"

Juventus
L. Spalletti

Mantan pelatih Juventus pada 1990-91 mengomentari periode buruk Juventus

Gigi Maifredi, pelatih Juventus pada musim 1990-91, dalam wawancara dengan TuttoJuve.com berbicara soal momen sulit Juventus: "Juventus adalah tim yang masih belum menemukan identitasnya, bisa menampilkan sekilas permainan bagus dan melakukan kesalahan-kesalahan sepele seperti yang terjadi tadi malam".


Gol-gol yang kebobolan pada akhir laga melawan Sassuolo: "Gila. Lalu banyak yang berlindung di balik cedera, tetapi tim ini bisa menanggung absennya Locatelli. Namun Anda harus punya antusiasme di dalam tim, yang saat ini tidak mereka miliki, semua merasa sedang diuji".



  • Tentang Spalletti: "Jika seseorang tidak membawamu ke Liga Champions dan Anda tetap mempertahankannya apa pun yang terjadi, itu berarti Anda tidak menilainya. Dia memang tidak layak dipertahankan, lalu dia selalu menjawab dengan penjelasan-penjelasannya yang berbelit-belit. Mungkin kesabaran para suporter Juventus sudah mulai habis. Apakah para suporter ingin Antonio Conte kembali? Tentu saja, sosok yang seharusnya direkrut memang Conte. Jika kemudian pemilik klub masih mempertimbangkan apa yang terjadi di masa lalu, itu karena dia agak sensitif. Masalahnya, semua itu justru berbalik merugikan Juventus".


    Formasi: "Saya selalu mengkritik 4-2-3-1, karena menurut saya itu formasi yang merugikan diri sendiri. Formasi 4-3-3 bisa memberikan lebih banyak kepuasan, lalu Juventus punya pemain-pemain untuk memainkan jenis sepak bola seperti itu. Menurut saya, Spalletti harus menemukan kejelasan yang lebih besar dalam segala hal, terutama dalam peran".


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