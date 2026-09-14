Maifredi: "Juventus, Spalletti memang tidak layak dipertahankan, dia selalu menjawab dengan penjelasan yang berbelit-belit"

Tentang Spalletti: "Jika seseorang tidak membawamu ke Liga Champions dan Anda tetap mempertahankannya apa pun yang terjadi, itu berarti Anda tidak menilainya. Dia memang tidak layak dipertahankan, lalu dia selalu menjawab dengan penjelasan-penjelasannya yang berbelit-belit. Mungkin kesabaran para suporter Juventus sudah mulai habis. Apakah para suporter ingin Antonio Conte kembali? Tentu saja, sosok yang seharusnya direkrut memang Conte. Jika kemudian pemilik klub masih mempertimbangkan apa yang terjadi di masa lalu, itu karena dia agak sensitif. Masalahnya, semua itu justru berbalik merugikan Juventus".





Formasi: "Saya selalu mengkritik 4-2-3-1, karena menurut saya itu formasi yang merugikan diri sendiri. Formasi 4-3-3 bisa memberikan lebih banyak kepuasan, lalu Juventus punya pemain-pemain untuk memainkan jenis sepak bola seperti itu. Menurut saya, Spalletti harus menemukan kejelasan yang lebih besar dalam segala hal, terutama dalam peran".



