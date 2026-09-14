Maifredi: "Juventus, Spalletti memang tidak layak dipertahankan, dia selalu menjawab dengan penjelasan yang berbelit-belit"

Gigi Maifredi, pelatih Juventus pada musim 1990-91, dalam wawancara dengan TuttoJuve.com berbicara soal momen sulit Juventus: "Juventus adalah tim yang masih belum menemukan identitasnya, bisa menampilkan sekilas permainan bagus dan melakukan kesalahan-kesalahan sepele seperti yang terjadi tadi malam".
Gol-gol yang kebobolan pada akhir laga melawan Sassuolo: "Gila. Lalu banyak yang berlindung di balik cedera, tetapi tim ini bisa menanggung absennya Locatelli. Namun Anda harus punya antusiasme di dalam tim, yang saat ini tidak mereka miliki, semua merasa sedang diuji".