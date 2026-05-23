Madura United Selamat, Persis Solo Ikuti Jejak Semen Padang dan PSBS Biak Ke Championship
Brace Junior Brandao Mengamankan Madura United
Madura United berhasil bertahan di Indonesia Super League setelah dalam laga pamungkas yang krusial meraih kemenangan 2-0 atas PSM Makassar di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (23/5) sore WIB. Kemenangan ini memastikan Laskar Sape Kerrab finis di posisi ke-14 dengan 35 poin, sebuah hasil yang cukup untuk mengamankan napas mereka di kompetisi kasta tertinggi musim depan.
Sejak peluit pertama dibunyikan, tim tuan rumah langsung menggempur pertahanan Juku Eja lewat kombinasi Lulinha dan Junior Brandao. Meski mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola yang dominan, gol pembuka baru tercipta pada menit ke-42 melalui Brandao. Penyerang asal Brasil tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53 melalui sundulan akurat yang memaksimalkan umpan Pedro Monteiro.
Kemenangan Hambar Persis Solo
Di tempat lain, Persis sejatinya menjalankan tugas mereka dengan sangat baik saat bertandang ke markas Persita Tangerang di Banten International Stadium. Laskar Sambernyawa tampil agresif dan sukses membungkam tuan rumah dengan skor meyakinkan 3-1.
Namun, kegembiraan para pemain Persis di lapangan seketika berubah menjadi duka saat mengetahui hasil akhir dari Bangkalan. Meski meraih poin penuh, Persis tertahan di peringkat ke-16 dengan 34 angka. Koleksi poin tersebut sebenarnya sama dengan PSM, tetapi Persis harus terdegradasi karena kalah head-to-head dari Juku Eja. Dalam dua pertemuan, Persis hanya meraih imbang dan kekalahan.
Rakhmad Basuki Puji Kekompakan Laskar Sape Kerrab
Pelatih caretaker Madura United, Rakhmad Basuki, memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya yang mampu bermain di bawah tekanan tinggi pada laga terakhir. Dia menilai skema permainan yang telah direncanakan berhasil dijalankan dengan sangat disiplin oleh seluruh pemain di lapangan. “Kemenangan kali ini tidak lepas dari pola permainan kompak antarlini, sehingga peluang yang tercipta mampu dikonversi menjadi gol,” kata Rakhmad.
Keberhasilan bertahan di Super League menjadi modal berharga bagi Madura United untuk melakukan evaluasi total dan menatap persaingan musim depan dengan lebih baik.
Dua Wajah Baru Menghiasi Musim 2026/27
Dengan berakhirnya pekan ke-34, peta persaingan untuk musim depan mulai terlihat. Persis bergabung dengan Semen Padang dan PSBS Biak sebagai tim yang harus berkompetisi di kasta kedua Championship. Kekosongan yang ditinggalkan ketiga tim tersebut akan segera diisi dua wajah baru, Garudayaksa FC dan Adhyaksa FC, serta PSS Sleman yang hanya satu musim berada di Liga 2 (sekarang bernama Championship). PSS sempat terdegradasi dari kasta tertinggi setelah hanya menempati peringkat 16 pada musim 2024/25.