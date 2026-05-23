Madura United Selamat, Persis Solo Ikuti Jejak Semen Padang dan PSBS Biak Ke Championship

Madura United berhasil bertahan di Indonesia Super League setelah dalam laga pamungkas yang krusial meraih kemenangan 2-0 atas PSM Makassar di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (23/5) sore WIB. Kemenangan ini memastikan Laskar Sape Kerrab finis di posisi ke-14 dengan 35 poin, sebuah hasil yang cukup untuk mengamankan napas mereka di kompetisi kasta tertinggi musim depan.

Sejak peluit pertama dibunyikan, tim tuan rumah langsung menggempur pertahanan Juku Eja lewat kombinasi Lulinha dan Junior Brandao. Meski mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola yang dominan, gol pembuka baru tercipta pada menit ke-42 melalui Brandao. Penyerang asal Brasil tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53 melalui sundulan akurat yang memaksimalkan umpan Pedro Monteiro.