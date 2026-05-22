Persis Solo
Madura United & Persis Solo Ogah Terdegradasi, Faktor Mental Bisa Jadi Penentu
Laga Menegangkan Dua Tim Menghindari Degradasi
Madura United dan Persis Solo akan menjalani pertandingan menentukan untuk bertahan di Indonesia Super League, Sabtu (23/5) sore WIB. Dua tim ini hanya berselisih satu poin di klasemen sementara. Kemenangan menjadi kewajiban bagi kedua tim untuk tetap berada di kompetisi kasta tertinggi sepakbola nasional. Madura United berada di atas angin, karena mereka melakoni laga pamungkas melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bangkalan. Sedangkan Persis harus bertandang ke markas Persita Tangerang di Banten International Stadium. Jika Madura United berhasil mengalahkan PSM, maka kemenangan Persis atas Persita akan menjadi sia-sia dalam misi menyalip posisi di klasemen.
- Madura United
Mentalitas & Motivasi Pemain Menjadi Kunci
Aspek psikologis menjadi sorotan utama sang pelatih Rakhmad Basuki. Dia menekankan ketenangan dan kekuatan mental akan sangat memengaruhi performa pemain di bawah tekanan besar laga pamungkas. Motivasi untuk memenangkan pertandingan harus berada di level tertinggi sejak peluit pertama dibunyikan.
“Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, fokus pemain juga, mentalitas pemain, dan motivasi pemain juga bisa kita bawa di pertandingan hingga bisa menghasilkan tiga poin,” ujarnya menambahkan.
“Kami akan tetap bertarung untuk bisa mempertahankan tim ini tetap berada di Liga 1 (Super League). secara persiapan saya pikir tidak ada yang khusus, cuma pemain harus lebih fokus lagi, motivasinya juga harus lebih kuat lagi, keinginan untuk menangnya juga harus ditambah lagi,” beber Rakhmad.
Tantangan Berat Di Kandang Persita
Sementara itu, duel menghadapi Persita bukan menjadi urusan yang mudah bagi Persis. Status tim tamu dan motivasi lawan untuk menutup musim dengan kemenangan menjadi rintangan tambahan bagi misi penyelamatan ini. Pelatih Milomir Seslija mengakui tantangan yang akan dihadapi nanti tidak akan sederhana.
“Ini pertandingan sangat penting, dan kami akan terus maju untuk meraih hasil terbaik. Kami akan bermain dengan rasa bangga dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Kami akan menampilkan semangat serta mempedulikan satu sama lain,” tegas Milo.
- Persis Solo
Fokus Tunggal Laskar Sambernyawa
Milo menambahkan, timnya tidak ingin terdistraksi hasil pertandingan di tempat lain. Bagi pelatih asal Bosnia ini, nasib Laskar Sambernyawa harus ditentukan oleh keringat mereka sendiri di lapangan hijau.
“Kami ingin fokus ke pertandingan kami saja, kami tidak ingin terpengaruh dengan pertandingan lain dan kami harus menampilkan permainan terbaik. Persis akan terus berjuang untuk meraih tiga poin,” tandas Milo.