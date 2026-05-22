Madura United & Persis Solo Ogah Terdegradasi, Faktor Mental Bisa Jadi Penentu

Aspek psikologis menjadi sorotan utama sang pelatih Rakhmad Basuki. Dia menekankan ketenangan dan kekuatan mental akan sangat memengaruhi performa pemain di bawah tekanan besar laga pamungkas. Motivasi untuk memenangkan pertandingan harus berada di level tertinggi sejak peluit pertama dibunyikan.

“Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, fokus pemain juga, mentalitas pemain, dan motivasi pemain juga bisa kita bawa di pertandingan hingga bisa menghasilkan tiga poin,” ujarnya menambahkan.

“Kami akan tetap bertarung untuk bisa mempertahankan tim ini tetap berada di Liga 1 (Super League). secara persiapan saya pikir tidak ada yang khusus, cuma pemain harus lebih fokus lagi, motivasinya juga harus lebih kuat lagi, keinginan untuk menangnya juga harus ditambah lagi,” beber Rakhmad.