Real Madrid susah payah melewati Elche dengan kemenangan 3-2 di Martinez Valero, mengulangi kesalahan yang sudah familiar dengan mendominasi babak pertama sebelum nyaris terkena bencana setelah jeda. Di bawah arahan kreatif Arda Guler, Real Madrid memasuki turun minum dengan keunggulan nyaman dua gol. Namun, mereka tampil di babak kedua tanpa ambisi, energi, dan fokus bertahan, sehingga memberi kesempatan kepada Elche yang tampil penuh semangat untuk melancarkan kebangkitan sengit.

Penampilan itu memunculkan kekhawatiran baru soal inkonsistensi tim dan kecenderungan mereka melambat saat mempertahankan keunggulan.