AFP
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Madrid era Mourinho terhindar dari kehancuran! Gol kemenangan telat Espi menyelamatkan raksasa yang sedang limbung setelah kolaps mengerikan
Kisah dua babak di Martinez Valero
Real Madrid susah payah melewati Elche dengan kemenangan 3-2 di Martinez Valero, mengulangi kesalahan yang sudah familiar dengan mendominasi babak pertama sebelum nyaris terkena bencana setelah jeda. Di bawah arahan kreatif Arda Guler, Real Madrid memasuki turun minum dengan keunggulan nyaman dua gol. Namun, mereka tampil di babak kedua tanpa ambisi, energi, dan fokus bertahan, sehingga memberi kesempatan kepada Elche yang tampil penuh semangat untuk melancarkan kebangkitan sengit.
Penampilan itu memunculkan kekhawatiran baru soal inkonsistensi tim dan kecenderungan mereka melambat saat mempertahankan keunggulan.
- AFP
Kecemerlangan Guler dan peluang-peluang yang terbuang
Arda Guler memanfaatkan kesempatan dalam peran gelandang yang lebih maju, mengorkestrasi permainan menyerang dan membuka skor lewat tendangan bebas langsung brilian yang berbelok masuk mengenai tiang dan kiper Dituro. Real Madrid seharusnya bisa unggul lebih cepat, tetapi Vinicius Junior menyia-nyiakan tiga peluang emas satu lawan satu melawan Dituro karena kurang tenang dalam penyelesaian akhir. Kylian Mbappe menambah gol kedua sebelum jeda, mencetak gol ketujuhnya musim ini dari umpan silang berbahaya yang dikirim Diomande.
Meski mendominasi statistik babak pertama, Real Madrid gagal mengunci pertandingan, sehingga memberi Elche peluang besar untuk bangkit.
Elche bangkit untuk mengejutkan Real Madrid
Elche menghukum sikap lengah Real Madrid pada babak kedua ketika tim tamu turun terlalu dalam dalam garis pertahanan mereka dan kehilangan kendali di lini tengah. Osorio memperkecil ketertinggalan lewat sundulan menjulang dari umpan silang yang terukur sempurna dari pemain pengganti Cepeda. Kekacauan di barisan Madrid memburuk ketika serangkaian kesalahan berujung pada Fer Nino yang melepaskan tembakan silang brilian melewati Thibaut Courtois untuk membuat skor menjadi 2-2.
Bangku cadangan Jose Mourinho terlambat melakukan penyesuaian hingga skor menjadi imbang, mencerminkan pola mengkhawatirkan yang sebelumnya terlihat pada awal musim ini.
- Getty Images Sport
Espi tampil sebagai penentu kemenangan di akhir laga
Saat skor imbang 2-2, Mourinho akhirnya bermain habis-habisan dengan menambah daya gedor pada menit-menit akhir, memasukkan Espi dan Endrick. Pertaruhan taktik itu membuahkan hasil pada menit ke-91 ketika Jude Bellingham menerobos sisi kiri dan mengirim bola kepada Mbappe, yang tanpa mementingkan diri sendiri menyodorkannya kepada Espi untuk mencetak gol penentu kemenangan. Meski kemenangan ini menyelamatkan tiga poin, laga tersebut menyingkap masalah mendasar yang harus diperbaiki jika Real Madrid ingin tetap kompetitif dalam perburuan gelar.
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