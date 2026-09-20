Edisi terbaru derbi Madrid menjadi pertarungan gaya lama yang sudah memanas jauh sebelum peluit akhir berbunyi, dipicu oleh keputusan-keputusan kontroversial dari wasit Miguel Angel Ortiz Arias. Ketegangan mencapai titik didih ketika Cristian "Cuti" Romero dari Atletico lolos dari kartu merah setelah melakukan tekel tinggi berbahaya terhadap Jude Bellingham. Meski ada rekomendasi dari ruang VAR untuk meninjau insiden itu terkait kemungkinan pengusiran, sang wasit memilih tetap pada kartu kuning, keputusan yang membuat bangku cadangan Real Madrid tak percaya.

Frustrasi Real Madrid kian dalam ketika Lee Kang-in tampak mengenai Federico Valverde dengan tekel keras yang juga luput dari hukuman wasit dan para asisten videonya. Mourinho, yang mempertahankan susunan pemain yang relatif konsisten setelah kemenangan-kemenangan terbaru, hanya bisa melihat timnya kekurangan determinasi yang dibutuhkan untuk lingkungan dengan tensi setinggi itu.

Babak pertama berakhir tanpa gol, tetapi kerusakan psikologisnya sudah telanjur terjadi, dengan tim tamu lebih fokus pada kepemimpinan wasit ketimbang kekurangan taktis yang membuat Atletico Madrid mampu mengendalikan tempo permainan.