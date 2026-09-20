AFP
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Madrid asuhan Mourinho hancur berantakan! Atletico mendominasi derby panas saat keputusan wasit yang kontroversial memicu kemarahan
Kekacauan di Metropolitano saat keputusan wasit memicu kemarahan
Edisi terbaru derbi Madrid menjadi pertarungan gaya lama yang sudah memanas jauh sebelum peluit akhir berbunyi, dipicu oleh keputusan-keputusan kontroversial dari wasit Miguel Angel Ortiz Arias. Ketegangan mencapai titik didih ketika Cristian "Cuti" Romero dari Atletico lolos dari kartu merah setelah melakukan tekel tinggi berbahaya terhadap Jude Bellingham. Meski ada rekomendasi dari ruang VAR untuk meninjau insiden itu terkait kemungkinan pengusiran, sang wasit memilih tetap pada kartu kuning, keputusan yang membuat bangku cadangan Real Madrid tak percaya.
Frustrasi Real Madrid kian dalam ketika Lee Kang-in tampak mengenai Federico Valverde dengan tekel keras yang juga luput dari hukuman wasit dan para asisten videonya. Mourinho, yang mempertahankan susunan pemain yang relatif konsisten setelah kemenangan-kemenangan terbaru, hanya bisa melihat timnya kekurangan determinasi yang dibutuhkan untuk lingkungan dengan tensi setinggi itu.
Babak pertama berakhir tanpa gol, tetapi kerusakan psikologisnya sudah telanjur terjadi, dengan tim tamu lebih fokus pada kepemimpinan wasit ketimbang kekurangan taktis yang membuat Atletico Madrid mampu mengendalikan tempo permainan.
- Getty Images Sport
Simeone menginspirasi kebangkitan Atletico Madrid
Meski sorotan utama akan tertuju pada kepemimpinan wasit, kisah sepak bolanya adalah tentang energi tanpa henti Atletico, yang dipersonifikasikan lewat penampilan Giuliano Simeone. Penyerang muda itu terus menjadi duri dalam daging bagi Marc Cucurella, mendorong timnya ke depan dengan "keberanian dan hati" yang kerap dirayakan dalam lagu kebangsaan klub.
Penyesuaian taktik Diego Simeone, termasuk memainkan Pubill sejak awal untuk perlindungan dan menempatkan Julian Alvarez di bangku cadangan, membuahkan hasil saat tim tuan rumah mengendalikan tempo.
Pertandingan berbalik secara tegas pada awal babak kedua ketika Dean Huijsen dinilai melanggar Simeone di dalam kotak penalti. Dalam momen yang sangat kontras dengan insiden-insiden di babak pertama, Ortiz Arias meninjau monitor VAR dan menaikkan kartu kuning awalnya menjadi kartu merah, membuat Real Madrid bermain dengan sepuluh orang. Alex Grimaldo maju sebagai algojo dan dengan klinis superó a Courtois untuk memberi tuan rumah keunggulan yang pantas.
Atleti mencetak gol lagi. Giuliano, protagonis tak terbantahkan pada sore itu, mengirim umpan silang sempurna untuk diselesaikan Jonathan David dengan mudah. Gol striker Kanada itu terasa seperti vonis, menegaskan bahwa Jonathan David menggandakan keunggulan dan memperdalam luka bagi tim Madrid yang tampak benar-benar kehabisan ide dan semangat juang.
Harapan terlambat Rudiger gagal menutupi kemunduran Madrid
Ada momen singkat yang penuh drama pada menit-menit akhir ketika Antonio Rudiger melompat paling tinggi untuk menyundul masuk tendangan bebas Bernardo Silva, memangkas ketertinggalan menjadi 2-1. Gol itu memicu kepanikan di antara penonton Metropolitano, tetapi ternyata hanya secercah harapan palsu bagi juara bertahan Eropa. Yan Diomande memiliki peluang emas untuk mengubah skor menjadi 3-1 lewat serangan balik, tetapi digagalkan oleh penyelamatan brilian Jan Oblak, dan tim tamu sama sekali tidak punya tenaga atau keyakinan untuk menemukan gol penyeimbang kedua. Tekanan di akhir laga itu "tidak cukup untuk bersaing di level elite", dan ketika peluit panjang dibunyikan, kontras antara kedua bangku cadangan tidak mungkin lebih mencolok lagi.
Menjelang jeda internasional, Real Madrid berada dalam posisi yang genting, tertinggal enam poin dari Barcelona yang sempurna. Bagi Atletico, ini adalah pernyataan niat, kemenangan yang dibangun di atas nilai-nilai inti sang manajer yang mengangkat mereka di atas tetangga mereka di klasemen La Liga.
- Getty Images Sport
Stagnasi taktik membuat Mourinho berada di bawah sorotan tajam
Dampak kekalahan itu sudah membuat sorotan tertuju kepada Mourinho, yang periode keduanya di Bernabeu dengan cepat mulai kehilangan pamor. Meski ada tambahan amunisi mahal pada musim panas, termasuk kedatangan Denzel Dumfries dan kembalinya Bellingham, tim ini tidak memiliki "daya juang" khas yang diharapkan bisa ditanamkan Mourinho. Ketiadaan gaya bermain yang jelas menjadi kekhawatiran besar bagi jajaran petinggi Madrid, seiring jarak dengan Barcelona terus melebar bahkan pada tahap awal musim ini.
Sebaliknya, penyesuaian taktis Diego Simeone tampil luar biasa. Dengan memasukkan Koke saat turun minum untuk menggantikan Marc Pubill yang sudah mendapat kartu, ia mengambil kendali penuh atas lini tengah. Fleksibilitas Marcos Llorente kembali terlihat ketika ia digeser ke bek kanan, sehingga para pemain yang lebih kreatif bisa memanfaatkan ruang yang ditinggalkan tim tamu yang bermain dengan 10 orang.
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