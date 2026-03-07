Getty Images Entertainment
Madonna memecahkan misteri! Penyanyi ikonik itu menanggapi surat terbuka presiden Celta Vigo dalam pencarian jersey terkenal
Penutupan untuk misteri sepak bola yang berlangsung selama 30 tahun
Konfirmasi resmi ini secara efektif mengakhiri pencarian selama 30 tahun untuk jersey biru langit dengan nomor lima, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda Vigo. Bagi klub dan para penggemarnya, mengetahui bahwa potongan sejarah ini masih berada dalam kondisi prima di koleksi pribadi sang penyanyi memberikan rasa penutupan yang mendalam bagi sebuah kisah yang telah menghubungkan dunia pop culture dan sepak bola selama lebih dari satu generasi.
Seruan presiden kepada seorang ikon pop
Pencarian semakin intensif setelah Presiden Celta Vigo, Marian Mourino, menerbitkan surat terbuka pada 4 Maret. Klub tersebut mengakui pekan ini bahwa mereka telah berusaha secara diam-diam untuk menemukan kaos ikonik tersebut selama bertahun-tahun, meskipun tanpa hasil, dan oleh karena itu memutuskan bahwa seruan publik langsung kepada para penggemar dan seniman itu sendiri adalah satu-satunya cara untuk menemukan petunjuk tentang keberadaannya. Menjelang pertandingan Jumat malam melawan Real Madrid, dengan penampilan yang mengesankan dari salah satu lagunya.
“Seiring waktu, kami semakin memahami apa yang Anda perjuangkan saat itu: mempertanyakan norma-norma yang sudah mapan dan melawan mereka yang mencoba memberitahu Anda apa yang boleh atau tidak boleh Anda lakukan,” tulis Mourino. Di klub kami, kami mengenali diri kami dalam pemikiran ini. Itulah mengapa kami tetap berharap untuk menemukan pakaian yang pernah Anda kenakan.
“Apakah Anda memilikinya? Jika Anda tahu di mana lokasinya, atau jika Anda ingin bergabung dengan kami dalam pencarian untuk mengembalikannya, silakan hubungi kami melalui pesan pribadi.”
Madonna mengungkap misteri tersebut.
Penyanyi tersebut menanggapi melalui media sosial, mengonfirmasi bahwa ia telah menjaga jersey tersebut dalam kondisi yang sangat baik. Dalam pernyataan yang dengan cepat menjadi viral, Madonna menyatakan: "Kaos ini digantung di arsip saya! Saya mengenakannya dan mewakili tim Anda dengan sepenuh hati!"
Penghormatan dan drama di lapangan
Meskipun ada kabar gembira dan penghormatan khusus kepada sang seniman selama pertandingan melawan Real Madrid pada hari Jumat, peristiwa di lapangan tidak seindah yang diharapkan. Celta menderita kekalahan tipis 2-1 dari raksasa Spanyol tersebut setelah gol penentu di menit akhir oleh Federico Valverde. Namun, konfirmasi bahwa penggemar terkemuka mereka masih sangat mencintai klub telah memberikan dorongan besar bagi komunitas Celta.
