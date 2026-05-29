Madonna memamerkan kaos Chelsea terbarunya! Ikon musik ini menari mengenakan jersey The Blues yang belum dirilis dalam video bersama Gymskin, beberapa minggu setelah pegolf Justin Rose mengenakannya di PGA Tour
Seragam Chelsea yang bocor kembali tampil di ajang bergengsi
Madonna tampaknya telah 'mengonfirmasi' desain seragam kandang baru Chelsea setelah mengenakan jersey yang belum dirilis itu dalam sebuah video bersama kreator konten asal Inggris, Gymskin. Keduanya terekam sedang menari di atas meja di dalam rumah penyanyi tersebut di London, dan para penggemar dengan cepat mengenali seragam biru Nike tersebut. Penampilan ini semakin memperkuat spekulasi yang sedang beredar seputar seragam kandang Chelsea musim 2026-27. Seragam yang dikenakan Madonna memiliki desain yang sama dengan yang sebelumnya terlihat pada pegolf Justin Rose awal bulan ini.
Rose memicu spekulasi di dunia maya
Rose, yang dikenal sebagai pendukung Chelsea, tiba di Kejuaraan PGA di Aronimink dengan mengenakan jersey tersebut sebelum putaran pembukaannya bersama Scottie Scheffler dan Matt Fitzpatrick. Petenis peringkat 7 dunia itu menanggapi perhatian di media sosial dengan emoji kaos dan emoji mata, yang semakin mengisyaratkan bahwa desain yang ditampilkan secara publik itu mungkin merupakan seragam kandang Chelsea yang akan datang.
Madonna juga belum menanggapi penampilan jersey tersebut secara terbuka, meskipun keterlibatan penyanyi tersebut langsung menarik perhatian baik dari para penggemar sepak bola maupun penikmat budaya pop di dunia maya.
Chelsea tampaknya akan tampil dengan wajah baru musim depan
Seragam yang bocor ini menandai perubahan yang cukup mencolok dari seragam kandang Chelsea belakangan ini. Desainnya menampilkan kerah tradisional dan aksen kuning, sementara lambang klub tampil tanpa lingkaran yang selama ini menghiasi lambang tersebut sejak 2005. Kedua versi yang dikenakan di depan umum oleh Madonna dan Rose juga tidak menampilkan logo sponsor di bagian depan seragam. Desain yang simpel ini sejalan dengan bocoran-bocoran online sebelumnya terkait seragam baru klub tersebut. Seragam tersebut merupakan bagian dari kemitraan jangka panjang Chelsea dengan Nike, yang menandatangani perjanjian 15 tahun dengan klub senilai £900 juta pada tahun 2016. Meskipun semakin sering terlihat di publik, Chelsea belum secara resmi meluncurkan kaos tersebut.
Peluncuran resmi diperkirakan akan segera dilakukan
Chelsea diperkirakan akan secara resmi meluncurkan seragam kandang barunya dalam beberapa pekan mendatang, seiring dengan semakin tingginya antusiasme terhadap desainnya. Keterlibatan tokoh-tokoh terkenal di kancah internasional seperti Madonna dan Rose telah membuat seragam tersebut mendapat sorotan yang luas bahkan sebelum peluncuran resminya.