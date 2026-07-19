‘Maaf, Tottenham’ - Mengapa Harry Kane tidak akan kembali ke Spurs dalam transfer mengejutkan, seiring dengan kabar terbaru mengenai masa depan striker timnas Inggris itu di Bayern Munich

Kekecewaan akibat kekalahan Inggris 2-1 dari Argentina telah meninggalkan bekas yang mendalam pada sang penyerang, yang terlihat menatap ke arah tribun penonton dengan ekspresi pasrah setelah peluit akhir dibunyikan. Dalam sebuah unggahan penuh emosi di media sosial, sang penyerang mengakui bahwa ia merasakan kekosongan yang sangat besar, sambil menyatakan: "Tak ada kata-kata yang cukup kuat saat ini untuk menghilangkan rasa hampa di perut ini.

"Kami hampir saja, benar-benar hampir mencapai final lagi, tapi itu belum cukup. Kami telah memberikan segalanya selama 7 minggu terakhir ini, dan kegagalan ini sulit diterima! Saya tahu ekspektasinya tinggi dan memang seharusnya begitu; kami telah mengetuk pintu selama 8 tahun ini, tetapi sekali lagi kehilangan potongan terakhir dari teka-teki itu!" Kekecewaan ini tampaknya telah memicu periode refleksi yang mendalam, yang pada akhirnya memicu tekad baru dan kuat untuk mencari penebusan dan meraih kejayaan di musim mendatang di Jerman.