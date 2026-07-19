Getty Images
Diterjemahkan oleh
‘Maaf, Tottenham’ - Mengapa Harry Kane tidak akan kembali ke Spurs dalam transfer mengejutkan, seiring dengan kabar terbaru mengenai masa depan striker timnas Inggris itu di Bayern Munich
Sikap Bayern terkait masa depan Kane
Bayern Munich berencana memberikan masa libur tambahan kepada Kane menyusul tersingkirnya Inggris secara mengecewakan dari Piala Dunia 2026. Menurut Christian Falk, klub raksasa Jerman tersebut ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempercepat pembicaraan mengenai kontrak baru bagi penyerang andalan mereka.
Kapten timnas Inggris tersebut secara efektif telah menahan semua tawaran dari klub lain terkait masa depannya di liga domestik selama turnamen di Amerika Utara berlangsung, demi menjaga fokus pada kampanye "Three Lions". Namun, kini setelah kekalahan di babak semifinal mereda, Bayern siap mengambil langkah. Klub meyakini bahwa pengalaman sang penyerang di panggung internasional justru semakin memperkuat ikatannya dengan Munich.
- Getty Images Sport
Tak ada peluang bagi Tottenham untuk kembali ke kandang
Meskipun gagasan romantis tentang kembalinya Kane ke London Utara sering kali mendominasi berita utama, kenyataannya jauh lebih suram bagi para penggemar Spurs. Kane didorong oleh obsesi tunggal untuk memenangkan Liga Champions, sebuah trofi yang belum pernah ia raih sepanjang karier gemilangnya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ia masih menyimpan rasa sayang yang mendalam terhadap Tottenham, ia tidak bisa menunggu proyek pembangunan kembali jangka panjang di klub lamanya.
Penyerang ini menyadari bahwa masa kejayaannya terbatas, dan kembali ke tim yang saat ini sedang dalam masa transisi kemungkinan besar akan mengakhiri harapannya untuk memenangkan Piala Eropa. Real Madrid juga disebut-sebut sebagai calon peminat, tetapi dengan Los Blancos yang dilaporkan berfokus pada perencanaan jangka panjang di bawah kepemimpinan masa depan yang potensial, jalan bagi Kane untuk tetap bertahan pun menjadi jelas.
Kekecewaan di kancah internasional memicu ambisi klub
Kekecewaan akibat kekalahan Inggris 2-1 dari Argentina telah meninggalkan bekas yang mendalam pada sang penyerang, yang terlihat menatap ke arah tribun penonton dengan ekspresi pasrah setelah peluit akhir dibunyikan. Dalam sebuah unggahan penuh emosi di media sosial, sang penyerang mengakui bahwa ia merasakan kekosongan yang sangat besar, sambil menyatakan: "Tak ada kata-kata yang cukup kuat saat ini untuk menghilangkan rasa hampa di perut ini.
"Kami hampir saja, benar-benar hampir mencapai final lagi, tapi itu belum cukup. Kami telah memberikan segalanya selama 7 minggu terakhir ini, dan kegagalan ini sulit diterima! Saya tahu ekspektasinya tinggi dan memang seharusnya begitu; kami telah mengetuk pintu selama 8 tahun ini, tetapi sekali lagi kehilangan potongan terakhir dari teka-teki itu!" Kekecewaan ini tampaknya telah memicu periode refleksi yang mendalam, yang pada akhirnya memicu tekad baru dan kuat untuk mencari penebusan dan meraih kejayaan di musim mendatang di Jerman.
- Getty Images
Status transfer Olise
Tekad Bayern untuk mempertahankan talenta terbaiknya tidak hanya terbatas pada posisi striker; klub ini juga mengambil sikap tegas terkait Michael Olise. Meskipun ada minat awal dari Real Madrid, pemain asal Prancis itu diperkirakan akan tetap bertahan di Allianz Arena untuk musim mendatang. Laporan tersebut menambahkan bahwa situasi Olise bisa menjadi lebih rumit pada musim panas mendatang, terutama jika ia tidak menandatangani kontrak baru, namun untuk saat ini, klub Bundesliga tersebut tidak berniat untuk melepasnya. Dengan mempertahankan baik Kane maupun Olise, Bayern mengirimkan pesan tegas kepada klub-klub Eropa lainnya bahwa mereka bertekad untuk mendominasi baik di level domestik maupun di kancah Eropa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami