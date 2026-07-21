'Maaf sekali' - Emi Martinez mempertimbangkan untuk pensiun dari timnas Argentina setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol

Martinez mengakui bahwa kekalahan tersebut membuatnya sangat terpukul saat ia merenungkan kegagalan Argentina mempertahankan gelar juara serta masa depannya bersama tim nasional. Ia menulis di Instagram: "Saya bermimpi bahwa kami bisa merebutnya kembali, saya bermimpi membawanya ke Argentina dan kembali menorehkan sejarah. Sebenarnya, rasa sakit ini sulit dijelaskan; kini saatnya merenungkan banyak hal dan melihat bagaimana langkah ke depan, serta apakah sudah waktunya untuk mundur. Saya sangat menyesal, saya benar-benar telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu negara saya dan sesama warga negara saya."







