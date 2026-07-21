AFP
Diterjemahkan oleh
'Maaf sekali' - Emi Martinez mempertimbangkan untuk pensiun dari timnas Argentina setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol
Kekecewaan mendalam setelah kekalahan di Piala Dunia
Martinez mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan pensiun dari sepak bola internasional setelah Argentina kalah 1-0 dari Spanyol dalam final Piala Dunia di New Jersey. Kiper Aston Villa itu tampak sangat emosional setelah peluit akhir dibunyikan, karena Argentina gagal mempertahankan trofi yang mereka raih di Qatar empat tahun lalu. Martinez kemudian untuk pertama kalinya menanggapi kekalahan tersebut secara terbuka, yang memunculkan keraguan baru mengenai masa depannya bersama tim nasional.
Pesan yang sarat emosi memicu ketidakpastian
Martinez mengakui bahwa kekalahan tersebut membuatnya sangat terpukul saat ia merenungkan kegagalan Argentina mempertahankan gelar juara serta masa depannya bersama tim nasional. Ia menulis di Instagram: "Saya bermimpi bahwa kami bisa merebutnya kembali, saya bermimpi membawanya ke Argentina dan kembali menorehkan sejarah. Sebenarnya, rasa sakit ini sulit dijelaskan; kini saatnya merenungkan banyak hal dan melihat bagaimana langkah ke depan, serta apakah sudah waktunya untuk mundur. Saya sangat menyesal, saya benar-benar telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu negara saya dan sesama warga negara saya."
Aksi heroik tak cukup bagi Argentina
Meskipun mengalami kekalahan, Martinez mendapat pujian atas penampilannya di final setelah melakukan serangkaian penyelamatan penting yang membuat Argentina tetap bertahan dalam pertandingan. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah Ferran Torres mencetak gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu yang mengakhiri harapan Albiceleste untuk meraih gelar Piala Dunia dua kali berturut-turut.
- Getty Images Sport
Keputusan mengenai pensiun kini masih menunggu
Setelah kekalahan Argentina dari Spanyol, Martinez kini dihadapkan pada keputusan sulit saat ia mempertimbangkan apakah akan mengakhiri karier internasionalnya dan fokus pada karier klubnya. Sementara itu, di level klub, kiper berusia 33 tahun ini masih terikat kontrak dengan Aston Villa hingga 2029, namun beberapa laporan menyebutkan bahwa ia mungkin akan meninggalkan Villa Park pada musim panas ini.
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