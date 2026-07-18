"Menurut saya, itu penampilan yang sangat buruk dari para pemain kami. Ada seorang pemain di sana yang benar-benar membuat saya sangat kecewa secara pribadi," jelas wanita berusia 48 tahun itu dalam podcast Kerners11. "Karena jelas ada reaksi yang menunjukkan bahwa dia tidak mau mengeksekusi penalti, dan ketika seseorang secara terang-terangan menghindar dan tidak mau bertanggung jawab, hal itu sama sekali tidak saya duga."

Saat ditanya oleh Johannes B. Kerner, Van Almsick menegaskan bahwa yang dia maksud adalah mantan pemain profesional Bayern tersebut: “Bagi saya, itu adalah puncak dari semuanya. Hal itu benar-benar, benar-benar banyak mengungkapkan tentang tim ini. Menurut saya, seseorang harus bisa menerima kritik. Itulah yang paling membuat saya kesal terhadap masyarakat kita, tetapi juga sekarang dalam Piala Dunia sepak bola kita atau pertandingan tim nasional kita. Mampu menerima kritik dan mengambil tanggung jawab.”

Bagi van Almsick, ini bukan soal “bahwa tidak ada yang boleh membuat kesalahan. Ini soal berani mengakui kesalahan sendiri. Setiap orang boleh membuat kesalahan. Lalu kita bisa mengatakan, ‘Maaf, saya telah mengambil keputusan yang salah.’ (...) Tapi itu hampir seperti penolakan, atau bahkan setelah pertandingan berakhir tidak mampu mengatakan, ‘Maaf...’ Saya tidak pernah menyangka bahwa hal itu begitu sulit.”