Kegagalan memalukan tim nasional Jerman di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko memang sudah terjadi beberapa minggu yang lalu, namun kekalahan melalui adu penalti di babak 16 besar melawan Paraguay itu masih terus menimbulkan kegemparan. Kini, mantan perenang kelas dunia Franziska van Almsick kembali melontarkan kritik—terutama terhadap Leon Goretzka.
Diterjemahkan oleh
"Maaf, saya salah mengambil keputusan!" Kritik tajam kembali dilontarkan kepada Leon Goretzka terkait penolakan tendangan penalti
"Menurut saya, itu penampilan yang sangat buruk dari para pemain kami. Ada seorang pemain di sana yang benar-benar membuat saya sangat kecewa secara pribadi," jelas wanita berusia 48 tahun itu dalam podcast Kerners11. "Karena jelas ada reaksi yang menunjukkan bahwa dia tidak mau mengeksekusi penalti, dan ketika seseorang secara terang-terangan menghindar dan tidak mau bertanggung jawab, hal itu sama sekali tidak saya duga."
Saat ditanya oleh Johannes B. Kerner, Van Almsick menegaskan bahwa yang dia maksud adalah mantan pemain profesional Bayern tersebut: “Bagi saya, itu adalah puncak dari semuanya. Hal itu benar-benar, benar-benar banyak mengungkapkan tentang tim ini. Menurut saya, seseorang harus bisa menerima kritik. Itulah yang paling membuat saya kesal terhadap masyarakat kita, tetapi juga sekarang dalam Piala Dunia sepak bola kita atau pertandingan tim nasional kita. Mampu menerima kritik dan mengambil tanggung jawab.”
Bagi van Almsick, ini bukan soal “bahwa tidak ada yang boleh membuat kesalahan. Ini soal berani mengakui kesalahan sendiri. Setiap orang boleh membuat kesalahan. Lalu kita bisa mengatakan, ‘Maaf, saya telah mengambil keputusan yang salah.’ (...) Tapi itu hampir seperti penolakan, atau bahkan setelah pertandingan berakhir tidak mampu mengatakan, ‘Maaf...’ Saya tidak pernah menyangka bahwa hal itu begitu sulit.”
Apakah Goretzka sengaja gagal mengeksekusi tendangan penalti saat melawan Paraguay?
Kritik tersebut bermula dari sebuah adegan saat adu penalti. Setelah dua tendangan penalti pertama yang gagal, tim Jerman sudah berada dalam posisi terdesak, sebelum tendangan penalti pertama Paraguay yang meleset kembali membangkitkan harapan. Setelah perayaan singkat di lingkaran tengah, kapten Joshua Kimmich—yang sebelumnya telah dengan percaya diri mencetak gol pada giliran keduanya sebagai penendang Jerman—mengambil alih komando.
Kapten tersebut menanyakan satu per satu kepada para pemain yang tersisa untuk menentukan urutan selanjutnya. Melalui mikrofon yang disebut Spidercam, kata-kata Kimmich terdengar jelas dalam siaran TV.
“Nene nomor delapan?” tanya Kimmich kepada seluruh pemain dan menunjuk Nathaniel Brown, yang mengangguk, sebagai calon penendang kedelapan. Segera setelah itu, sang kapten berpaling kepada Goretzka yang berpengalaman dan bertanya: "Atau Leon, kamu?" Namun, pemain veteran berusia 31 tahun itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesiapan pada saat itu. Sebaliknya, Goretzka hanya mengembungkan pipinya sebentar dan tampak menggelengkan kepala seolah menolak.
Hummels pun melontarkan kritik terhadap Goretzka
Kritik serupa pun telah dilontarkan oleh juara dunia Mats Hummels. Fakta bahwa Jonathan Tah, seorang bek tengah, yang harus mengambil tendangan penalti keenam DFB—bukan misalnya Goretzka—dan pada akhirnya gagal mencetak gol yang menentukan, membuat mantan bek tersebut kesal saat tampil di MagentaTV: "Dia belum pernah mengambil tendangan penalti sepanjang kariernya. Fakta bahwa dia harus menendangnya karena semua pemain lain tidak mau lagi, sayangnya juga menunjukkan sesuatu.
Hummels kemudian mengutip sebuah contoh dari kariernya sendiri sebagai perbandingan dan mengenang pertandingan perempat final Euro 2016 melawan Italia, yang berhasil dimenangkannya bersama Jerman melalui adu penalti. "Saat itu, setelah sekitar satu menit, saya menghampiri pelatih (Joachim Löw, red.) dan mengatakan kepadanya bahwa saya yang akan menendang. Lalu dia berkata: 'Mats, kita sudah punya lima,'" kata pemain berusia 37 tahun itu. "Kami memiliki begitu banyak pemain yang siap maju ke titik penalti."
Saat itu, Hummels mengambil tendangan penalti keenam tim DFB dan harus mencetaknya agar timnya tetap bertahan di turnamen. "Kamu bisa terlihat seperti orang bodoh di situ. Aku berdiri di sana dan menghadapi tendangan penalti melawan Buffon, di mana aku tahu: Jika aku gagal, kita akan tersingkir. Saat itu lututku juga gemetar, tapi itu tidak boleh ditunjukkan ke luar, melainkan kita harus maju dan melakukannya tetap saja.”
Tah “setidaknya memiliki keberanian untuk maju ke sana,” kata Hummels tanpa menyalahkan bek Bayern itu sama sekali. “Saya merasa sedikit disayangkan bahwa kami tidak berhasil membuat beberapa orang tampil dengan keyakinan penuh.”
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami