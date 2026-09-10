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Maaf, Marcus! Deco menjelaskan mengapa Barcelona mencoret bintang Manchester United Rashford demi menuntaskan transfer Anthony Gordon senilai £59 juta
Rashford kembali ke United saat Barca jor-joran untuk Gordon
Rashford menjalani masa peminjaman yang produktif di Catalonia musim lalu. Penyerang Manchester United itu mencetak 14 gol, membantu Barcelona meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol. Meski sukses tersebut diraih, juara Spanyol itu pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi senilai €30 juta (£26 juta) demi mengamankan jasanya secara permanen.
Sebagai gantinya, Barcelona melancarkan langkah ambisius senilai €70 juta (£59 juta) untuk merekrut Gordon dari Newcastle. Winger berusia 25 tahun itu dinilai sebagai sosok yang lebih cocok secara taktis untuk rezim baru, dan kedatangannya menjadi bagian dari perekrutan besar-besaran pada musim panas yang juga membuat Rodri, Joao Cancelo, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, dan Dominik Livakovic bergabung ke Camp Nou.
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Deco menjelaskan perlunya intensitas dan tuntutan Flick
Berbicara kepada RAC1, Deco menjelaskan keputusan sulit untuk membiarkan Rashford kembali ke Inggris. "Kami sangat berterima kasih kepada Rashford," ujar direktur olahraga itu. "Dia banyak berkontribusi musim lalu, tetapi ide permainan kami jauh lebih terkait dengan Anthony. Gayanya cocok dengan apa yang dicari pelatih."
Mantan pemain internasional Portugal itu menjelaskan lebih lanjut alasan di balik upaya merekrut Gordon, dengan menyoroti kurangnya percikan dalam skuad pada musim-musim sebelumnya. "Kami melihat setiap sesi latihan dan menganalisis tim," tambah Deco. "Kami punya gambaran yang jelas tentang apa yang kami cari. Salah satu area yang menyulitkan kami musim lalu, tanpa Raphinha, adalah energi tim menurun. Itu hilang.
"Kami membutuhkan intensitas yang lebih besar. Kami menganalisis banyak pemain sayap. Merekrut seseorang dari Premier League hampir mustahil, tetapi [Flick] jelas dengan apa yang dia inginkan dan kami bekerja untuk mewujudkan kesepakatan dari sana."
Silva gabung dengan Real Madrid setelah berselisih soal waktu bermain
Sementara Gordon datang untuk menyuntikkan dinamisme, target besar lainnya lepas dari genggaman. Bernardo Silva pada akhirnya memilih bergabung dengan rival sengit El Clasico, Real Madrid. Mandeknya pembicaraan dengan mantan kapten Manchester City itu sebagian besar disebabkan oleh jaminan menit bermain, bukan semata-mata karena kendala finansial.
"Pada akhirnya, dia bukan yang kami cari," jelas Deco. "Saya menyukainya. Dia salah satu yang terbaik di dunia di posisinya. Dia ingin datang ke Barca, tetapi semuanya tidak berlanjut karena kami punya parameter tertentu. Itu bukan hanya masalah finansial, tetapi juga soal waktu bermain."
Deco menegaskan bahwa jaminan bermain tetap sepenuhnya berada di bawah wewenang Flick, dengan menambahkan: "Bukan tugas saya untuk mengatakan apakah dia akan bermain atau tidak, itu keputusan pelatih. Tetapi dia punya persepsi yang berbeda dengan kami setelah bermain [secara reguler] di City. Dia ingin bermain."
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Flick mengharapkan kontribusi kreatif berlanjut dari winger barunya
Gordon sudah memberikan dampak yang terlihat di Spanyol. Meski belum mencetak gol, pemain internasional Inggris itu telah membukukan lima assist dalam lima penampilan pertamanya untuk klub, menyamai rekor La Liga.
Ia dengan cepat merebut hati publik Camp Nou, mendapat dukungan lantang dan namanya diteriakkan para suporter saat kemenangan meyakinkan 5-2 atas Rayo Vallecano. Flick akan mengandalkan penyerang energiknya itu untuk mempertahankan performa kreatif impresif ini saat Barcelona memburu kejayaan domestik dan Eropa lebih lanjut musim ini.
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