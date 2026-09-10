Berbicara kepada RAC1, Deco menjelaskan keputusan sulit untuk membiarkan Rashford kembali ke Inggris. "Kami sangat berterima kasih kepada Rashford," ujar direktur olahraga itu. "Dia banyak berkontribusi musim lalu, tetapi ide permainan kami jauh lebih terkait dengan Anthony. Gayanya cocok dengan apa yang dicari pelatih."

Mantan pemain internasional Portugal itu menjelaskan lebih lanjut alasan di balik upaya merekrut Gordon, dengan menyoroti kurangnya percikan dalam skuad pada musim-musim sebelumnya. "Kami melihat setiap sesi latihan dan menganalisis tim," tambah Deco. "Kami punya gambaran yang jelas tentang apa yang kami cari. Salah satu area yang menyulitkan kami musim lalu, tanpa Raphinha, adalah energi tim menurun. Itu hilang.

"Kami membutuhkan intensitas yang lebih besar. Kami menganalisis banyak pemain sayap. Merekrut seseorang dari Premier League hampir mustahil, tetapi [Flick] jelas dengan apa yang dia inginkan dan kami bekerja untuk mewujudkan kesepakatan dari sana."



