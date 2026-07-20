Maaf, Leo - Gaya permainan Argentina yang bertentangan dengan esensi sepak bola tidak pantas meraih kejayaan di Piala Dunia: Para pemenang dan pecundang saat Messi mengakhiri perjalanannya dengan air mata, sementara Spanyol menargetkan era dominasi yang abadi

Mungkin ini bukan final yang paling berkesan dalam hal aksi di depan gawang atau kualitas permainan sepak bola yang menonjol, tetapi tidak akan mengejutkan jika pertandingan ini menjadi salah satu laga yang dikenang karena intensitas fisiknya yang luar biasa—sekalipun pertandingannya sangat timpang—bahkan mungkin dengan julukannya sendiri (‘Pertempuran New Jersey’, siapa yang setuju?!).

Kartu merah yang tidak perlu yang diterima Enzo Fernandez akibat pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu kuning pada masa tambahan waktu di akhir 90 menit terbukti menjadi penentu, karena sang juara bertahan yang agresif harus bermain dengan 10 orang selama seluruh babak perpanjangan waktu. Mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan.

Pada akhirnya, dalam pertandingan di mana Spanyol gencar menyerang gawang Emi Martinez namun sebagian besar gagal menciptakan peluang yang jelas, gol Ferran Torres pada menit ke-106 terbukti menjadi penentu. Pemain pengganti itu melepaskan tendangan akurat ke sudut atas gawang berkat umpan sundulan sempurna dari Nico Williams, dan pasukan De la Fuente berhasil melewati beberapa ancaman di menit-menit akhir untuk merebut gelar juara Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka.

Untuk kali ini, Messi hanya menjadi penonton belaka, tak mampu melepaskan satu tembakan luar biasa terakhir untuk secara ajaib menyelamatkan negaranya dalam apa yang pasti menjadi penampilan terakhirnya.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari New Jersey...