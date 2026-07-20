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Krishan Davis

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Maaf, Leo - Gaya permainan Argentina yang bertentangan dengan esensi sepak bola tidak pantas meraih kejayaan di Piala Dunia: Para pemenang dan pecundang saat Messi mengakhiri perjalanannya dengan air mata, sementara Spanyol menargetkan era dominasi yang abadi

Winners & losers
World Cup
Spain
Argentina
L. Messi
F. Torres
E. Fernandez
L. de la Fuente
L. Martinez
FEATURES
Spain vs Argentina

Di akhir pertarungan sengit antara dua filosofi sepak bola, Spanyol kembali menjadi juara dunia. Pertandingan final Piala Dunia 2026 ini menjadi pertarungan antara “kendali” melawan “kekacauan”, saat tim ahli umpan asuhan Luis de la Fuente berhadapan dengan juara bertahan sekaligus ahli “seni gelap”, Argentina. Pada akhirnya, setelah 120 menit pertandingan yang penuh benturan keras, La Roja (dan sepak bola) berhasil menang 1-0, meninggalkan Lionel Messi dalam kesedihan.

Mungkin ini bukan final yang paling berkesan dalam hal aksi di depan gawang atau kualitas permainan sepak bola yang menonjol, tetapi tidak akan mengejutkan jika pertandingan ini menjadi salah satu laga yang dikenang karena intensitas fisiknya yang luar biasa—sekalipun pertandingannya sangat timpang—bahkan mungkin dengan julukannya sendiri (‘Pertempuran New Jersey’, siapa yang setuju?!).

Kartu merah yang tidak perlu yang diterima Enzo Fernandez akibat pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu kuning pada masa tambahan waktu di akhir 90 menit terbukti menjadi penentu, karena sang juara bertahan yang agresif harus bermain dengan 10 orang selama seluruh babak perpanjangan waktu. Mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan.

Pada akhirnya, dalam pertandingan di mana Spanyol gencar menyerang gawang Emi Martinez namun sebagian besar gagal menciptakan peluang yang jelas, gol Ferran Torres pada menit ke-106 terbukti menjadi penentu. Pemain pengganti itu melepaskan tendangan akurat ke sudut atas gawang berkat umpan sundulan sempurna dari Nico Williams, dan pasukan De la Fuente berhasil melewati beberapa ancaman di menit-menit akhir untuk merebut gelar juara Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka.

Untuk kali ini, Messi hanya menjadi penonton belaka, tak mampu melepaskan satu tembakan luar biasa terakhir untuk secara ajaib menyelamatkan negaranya dalam apa yang pasti menjadi penampilan terakhirnya.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari New Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PEMENANG: Sepak Bola

    Itu adalah pertarungan yang melelahkan, tetapi pada akhirnya ini tak diragukan lagi merupakan kemenangan sepak bola atas kelakuan tidak terpuji dan taktik kotor. Argentina menerapkan taktik fisik dan mengganggu yang sama yang membuat Inggris gelisah di semifinal, tetapi mungkin kali ini mereka bahkan meningkatkan intensitasnya. Pasukan Lionel Scaloni tampak bertekad bulat untuk mengusir lawan mereka dari lapangan, dan selama 106 menit, pendekatan—katakanlah—kasar mereka kembali berhasil melawan juara Eropa tersebut.

    Namun, pada kesempatan ini Albiceleste harus mengakui kekalahan, dan banyak yang berpendapat bahwa mereka pantas dihukum atas permainan anti-sepak bola mereka di panggung terbesar sepak bola dunia. Beberapa pemain mereka melampaui batas, terutama Fernandez dan Leandro Paredes—dengan yang pertama diusir dari lapangan tanpa alasan yang jelas dan yang kedua melakukan pelanggaran berulang kali sebelum tampak melayangkan pukulan kepada pemain Spanyol setelah peluit akhir berbunyi.

    Tim Argentina juara Piala Dunia 2022 memang mendapatkan banyak pengagum berkat semangat juang dan sikap pantang menyerah mereka, namun sifat penampilan ini serta adegan-adegan tidak menyenangkan yang terjadi setelahnya telah menodai warisan tim ini.

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  • Lionel MessiGetty Images

    PEMENANG: Lionel Messi

    Seharusnya bukan begini akhir yang diharapkan bagi Messi, dengan medali perak menggantung di lehernya dan air mata mengalir di pipinya. Setelah mendominasi Piala Dunia 2026 hingga babak final dengan delapan gol dan empat assist, sungguh sangat disayangkan bahwa pemain Argentina yang dijuluki GOAT ini justru menampilkan penampilan terburuknya di panggung terbesar, meskipun hal itu mungkin bukan kebetulan belaka.

    Rekan-rekan setim Messi biasanya bermain hanya untuknya, berusaha menguasai bola di lini tengah untuk menciptakan ruang umpan ke arahnya, tetapi pendekatan mereka yang terlalu agresif di final justru membuat sang ikon terpinggirkan, karena timnya malah fokus sepenuhnya pada upaya menggagalkan serangan Spanyol dengan melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya sepanjang turnamen Messi tidak mampu memberikan kontribusi apa pun dalam serangan.

    Dari sudut pandang kolektif, ini adalah cara yang menyedihkan bagi Messi untuk mengakhiri turnamen ini, dengan beberapa rekan senegaranya merendahkan prestasi skuad istimewa Scaloni melalui tingkah laku mereka yang tidak pantas. Messi, negaranya, dan dunia sepak bola pada umumnya hanya akan bersyukur bahwa ia berhasil meraih trofi empat tahun lalu untuk mengukuhkan warisannya.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PEMENANG: Ferran Torres

    Sebelum final, turnamen ini seharusnya menjadi kenangan yang ingin dilupakan bagi penyerang Barcelona, Torres, yang kesulitan memberikan kontribusi berarti saat harus menjadi pendamping pencetak gol terbanyak Spanyol, Mikel Oyarzabal, dan gagal mencetak satu gol pun. Namun, pada saat yang paling krusial, ia akhirnya tampil gemilang—bahkan melebihi ekspektasi.

    Dimasukkan menggantikan Oyarzabal saat waktu normal tersisa setengah jam di New Jersey, Torres muncul di momen penentu pada babak perpanjangan waktu untuk memastikan gelar juara Piala Dunia kedua sepanjang sejarah negaranya. Ia bisa dimaklumi jika kurang percaya diri di depan gawang, namun ia justru menunjukkan sebaliknya saat ia melesakkan umpan sundulan sempurna dari Williams ke atas gawang untuk memastikan kemenangan.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Enzo Fernandez

    Astaga, astaga, astaga. Enzo Fernandez—apa sih yang kamu pikirkan?! Pemain Chelsea itu sama sekali tak menonjol sepanjang waktu normal di East Rutherford; ia gagal menciptakan satu pun peluang, melepaskan satu tembakan pun, ATAU melakukan satu sentuhan pun di kotak penalti Spanyol, namun ia tetap berhasil memberikan dampak signifikan, karena kartu merah yang diterimanya membuka jalan bagi kemenangan Spanyol.

    Setelah sebelumnya mendapat kartu kuning karena menunjukkan ketidaksetujuan yang sangat jelas setelah wasit menolak memberikan pelanggaran di dekat garis tengah pada menit-menit akhir, Fernandez secara tak terduga melakukan tekel terhadap Pau Cubarsi pada masa tambahan waktu di titik yang persis sama dan hanya mengenai pemain tersebut tanpa menyentuh bola sama sekali. Terlepas dari protesnya yang berlarut-larut dan memalukan, itu jelas merupakan kartu kuning kedua. Tindakan tersebut membuat negaranya harus membayar mahal.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    PEMENANG: Luis de la Fuente

    Itu adalah pertandingan yang menguras tenaga, namun De la Fuente pada akhirnya kembali menerapkan taktik yang tepat di panggung terbesar. Semua pergantian pemain yang dilakukannya di babak kedua memberikan efek yang diinginkan, dengan Spanyol seolah-olah menjadi satu-satunya tim yang terus mencari gol selama 90 menit, dan dua di antaranya berkolaborasi untuk mencetak gol penentu di babak perpanjangan waktu.

    Pedri menguasai jalannya pertandingan setelah masuk sebagai pemain pengganti, menciptakan lebih banyak peluang daripada siapa pun (empat) meskipun baru masuk tak lama setelah menit ke-60; kekuatan fisik Mikel Merino memberikan dimensi serangan baru dan ia nyaris mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan; sementara Williams menjadi ancaman yang jauh lebih langsung daripada Alex Baena di sayap kiri. Tentu saja,正是 yang terakhir inilah yang memberikan umpan sempurna kepada rekan penggantinya, Torres, melalui sundulan terbalik ke bawah yang akurat.

    Kita mungkin sedang menyaksikan awal dari dinasti Spanyol lainnya di bawah De la Fuente, yang telah membuktikan dirinya sebagai ahli turnamen baik bersama tim muda La Roja maupun tim senior. Setelah meraih gelar Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia secara berturut-turut, skuad yang relatif muda ini berpotensi mendominasi selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinannya.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Lisandro Martinez

    Ketika Lisandro Martinez membayangkan bagaimana final Piala Dunia-nya mungkin berlangsung pada malam sebelumnya, ini jelas bukan yang ada dalam benaknya. Bek Manchester United itu hanya bertahan selama 44 menit di laga puncak tersebut sebelum terpaksa ditarik keluar karena cedera. Hal itu pasti sangat menyakitkan bagi seorang pemain yang saat itu hanya menjadi cadangan yang tak diturunkan ketika Argentina mengalahkan Prancis di Qatar pada 2022.

    Yang memperburuk keadaan, bek tengah yang agresif ini kemungkinan besar mengalami cedera saat melakukan pelanggaran kasar terhadap Oyarzabal, yang membuatnya mendapat kartu kuning hanya tiga menit sebelum ditarik keluar menjelang akhir babak pertama. Klubnya pasti sangat berharap masalah ini — yang tampaknya terkait dengan paha — bukanlah sesuatu yang serius bagi pemain yang telah sering dilanda cedera.

  • Lionel Messi Harry Kane Argentina England 2026 World CupGetty

    PEMENANG: Harry Kane

    Salah satu alur cerita sampingan yang menarik dari final Piala Dunia adalah persaingan untuk meraih Ballon d'Or 2026, dan baik Messi maupun Lamine Yamal mungkin telah memberikan bantuan besar bagi kapten Inggris, Harry Kane, dalam upayanya meraih penghargaan individu tersebut.

    Kane dianggap sebagai favorit untuk meraih penghargaan tersebut sebelum turnamen dimulai, namun harapannya mendapat pukulan telak ketika Inggris tersingkir di babak semifinal oleh Argentina, sementara Messi melaju sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dan Yamal juga berhasil menembus babak final meskipun gagal menampilkan performa terbaiknya di Amerika Utara.

    Namun, Messi akhirnya gagal tampil memukau di New Jersey saat Argentina tersingkir, dan bintang muda terbaru Barcelona, Yamal, juga kesulitan memberikan dampak berarti dalam penampilan yang tak seperti biasanya—meski ia berhasil mengangkat trofi tersebut. Akibatnya, peluang Kane untuk meraih Ballon d'Or tahun ini masih sangat terbuka lebar setelah penampilan luar biasa yang ia tunjukkan bersama Bayern Munich musim lalu.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PEMENANG: Presentasi

    Mengingat jutaan, jutaan, dan jutaan dolar yang, sejujurnya, terbuang percuma untuk menjadikan final ini pertunjukan yang sebesar dan semegah mungkin, sungguh ironis bahwa lapangan di New York New Jersey Stadium tampaknya diabaikan, dengan sepak bola itu sendiri jelas menjadi salah satu prioritas terendah.

    Untuk pertandingan sebesar ini, lapangan tersebut benar-benar memalukan, dengan area-area luas yang terlihat berlubang-lubang, kering, dan keras akibat cuaca yang sangat terik. Biasanya stadion NFL menggunakan lapangan sintetis, namun rumput di East Rutherford telah menjadi masalah sepanjang turnamen, yang menimbulkan pertanyaan serius mengapa tempat ini dipilih sebagai tuan rumah final sejak awal.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PECUNDANG: 'Hiburan' FIFA

    Ini adalah pertandingan final yang mencerminkan komersialisasi “olahraga indah” ini, yang telah terungkap dengan jelas terutama dalam turnamen ini. Dalam pertandingan di mana para penonton telah membayar ribuan dan ribuan dolar untuk sebuah tiket, para pemain di lapangan mungkin adalah selebriti dengan profil paling rendah di antara para hadirin.

    Robbie Williams (yang mengenakan baju olahraga berpayet), Nicole Scherzinger, dan Tom Cruise termasuk di antara kumpulan bintang yang tidak serasi yang membuka pertandingan final tersebut, sementara pertunjukan paruh waktu yang tidak diminta oleh siapa pun menampilkan legenda Brasil Ronaldo dan Ronaldinho yang mengantar Madonna melalui terowongan serta penampilan dari The Muppets dan Justin Bieber.

    Seperti yang diungkapkan Wayne Rooney dengan sangat tepat dalam siaran final di BBC, “itu benar-benar payah”.