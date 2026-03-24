Musim Lyon penuh dengan pasang surut emosi; naik-turun performa ini, hanya beberapa bulan menjelang akhir musim, telah membuat tim asuhan Paulo Fonseca tergelincir ke peringkat keempat dengan 47 poin, disusul oleh Lille setelah pekan terakhir, dan berisiko terlempar dari zona kualifikasi Eropa: ini bukanlah masa yang baik bagi tim, yang hanya meraih dua poin dalam lima pertandingan liga terakhir dan, jika memperhitungkan semua kompetisi, belum pernah menang dalam delapan pertandingan berturut-turut (tiga hasil imbang dan lima kekalahan).
Lyon tak kunjung menang, Fonseca terpuruk: delapan laga tanpa kemenangan, peluang lolos ke kompetisi Eropa terancam
PERKEMBANGAN LION
Rentetan lebih dari 10 kemenangan beruntun sebulan lalu kini sudah jauh berlalu; kini Lyon harus gigih berjuang dan berusaha lolos ke Liga Champions musim depan. Performa di bulan Maret telah menghambat ambisi tim asuhan Fonseca, yang selama jeda ini harus fokus mencari solusi untuk meningkatkan jumlah gol yang dicetak. Di lini belakang, tim ini tampil solid, dengan rata-rata kebobolan sedikit di atas satu gol per pertandingan dan setengah dari laga berakhir dengan clean sheet; di sisi lain lapangan, ada sisi buruknya: dengan 51 gol yang dicetak, Lyon memiliki serangan terburuk kedua di antara sepuluh tim teratas Ligue 1 (hanya Metz yang lebih buruk dengan 46 gol), serta hanya mencetak tiga gol dalam lima pertandingan terakhir.
SKUAD LION
Pencetak gol terbanyak tim dengan 11 gol adalah Pavel Sulc, penyerang kelahiran tahun 2000 yang bergabung pada musim panas lalu dari Viktoria Plzen (7,5 juta), disusul Corentin Tolisso dengan 7 gol, serta dua pemain lain yang masing-masing mencetak 3 gol. Salah satunya adalah pemain Brasil Endrick, yang dipinjamkan secara permanen dari Real Madrid pada Januari dan langsung mencetak gol pada debutnya di Piala Prancis serta mencetak hat-trick pada pertandingan liga keduanya. Dalam skuad Fonseca terdapat beberapa pemain yang pernah bermain di Serie A: mantan pemain Atalanta Hans Hateboer, Ainsley Maitland-Niles, yang sempat bersinar di Roma, dan pemain Amerika Serikat Tanner Tessmann yang didatangkan dari Venezia. Di antara para pemain muda, perhatikan Malick Fofana dan Afonso Moreira, dua pemain kelahiran 2005 yang mulai mengamankan posisi sebagai pemain inti.