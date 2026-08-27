Paulo Fonseca sangat marah setelah kekalahan Lyon dari Fenerbahce pada leg kedua play-off untuk lolos ke League Phase Liga Champions. Pelatih OL itu menjawab seperti ini kepada seorang jurnalis, yang menyerangnya terkait pengelolaan pergantian pemain: "Ini selalu pertanyaan yang sama, saya sudah terbiasa. Setelah pertandingan, mudah untuk bicara, bicara soal pergantian pemain, selalu itu-itu saja. Mungkin alasannya adalah saya pelatih sialan... Itu penjelasannya".