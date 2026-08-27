Paulo Fonseca sangat marah setelah kekalahan Lyon dari Fenerbahce pada leg kedua play-off untuk lolos ke League Phase Liga Champions. Pelatih OL itu menjawab seperti ini kepada seorang jurnalis, yang menyerangnya terkait pengelolaan pergantian pemain: "Ini selalu pertanyaan yang sama, saya sudah terbiasa. Setelah pertandingan, mudah untuk bicara, bicara soal pergantian pemain, selalu itu-itu saja. Mungkin alasannya adalah saya pelatih sialan... Itu penjelasannya".
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Lyon, Paulo Fonseca: "Pengelolaan pergantian pemain? Mudah bicara setelah pertandingan usai. Alasannya adalah mungkin saya pelatih yang b..."
Terpaksa menjual
Lalu soal pertandingan: "Kami kurang agresif, terutama di sisi sayap. Fenerbahce adalah tim yang sangat bagus. Lolos kualifikasi sangat penting bagi kami untuk melanjutkan musim dengan grup ini, setelah kekalahan ini kami wajib menjual beberapa pemain. Itulah kenyataannya".
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami