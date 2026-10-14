Lyon kantongi pemasukan tak terduga jutaan euro dari UEFA meski tersingkir secara menyakitkan dari Liga Champions

Lyon mendapat sedikit penghiburan finansial setelah tersingkir dari Liga Champions. Harapan klub Prancis itu untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa pupus pada babak play-off setelah menjalani dua laga menegangkan melawan Fenerbahce.

Meski sebelumnya menyingkirkan Sparta Prague di babak kualifikasi, tim asuhan Paulo Fonseca gagal mencapai fase liga kompetisi tersebut. Kini, mereka mengalihkan fokus ke Liga Europa, tempat mereka baru-baru ini mengalahkan Anderlecht 2-1.