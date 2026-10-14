Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Lyon kantongi pemasukan tak terduga jutaan euro dari UEFA meski tersingkir secara menyakitkan dari Liga Champions
Lyon patah hati di Liga Champions
Lyon mendapat sedikit penghiburan finansial setelah tersingkir dari Liga Champions. Harapan klub Prancis itu untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa pupus pada babak play-off setelah menjalani dua laga menegangkan melawan Fenerbahce.
Meski sebelumnya menyingkirkan Sparta Prague di babak kualifikasi, tim asuhan Paulo Fonseca gagal mencapai fase liga kompetisi tersebut. Kini, mereka mengalihkan fokus ke Liga Europa, tempat mereka baru-baru ini mengalahkan Anderlecht 2-1.
- AFP
UEFA memberikan hadiah hiburan finansial
Gagal tampil di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa merupakan kekecewaan besar dari sisi olahraga, tetapi tersingkirnya klub tersebut tidak membuatnya pulang dengan tangan hampa. UEFA menyalurkan pembayaran solidaritas struktural kepada semua tim yang gagal melewati tahap akhir kualifikasi.
Menurut laporan Sportune, badan sepakbola Eropa itu secara resmi memproses pembayaran pada 17 September sebagai kompensasi atas tersingkirnya klub tersebut di babak play-off.
Merinci pembayaran UEFA
Model distribusi keuangan resmi UEFA menjamin pembayaran tetap sebesar €4,29 juta bagi setiap tim yang tersingkir pada babak terakhir play-off. Namun, laporan lain menyebut total kompensasi Lyon sebenarnya bisa mencapai sekitar €4,6 juta.
Jumlah akhir itu hanya sebagian kecil dari pendapatan besar yang tersedia di kompetisi utama. Klub yang berhasil lolos ke fase Liga Champions langsung memperoleh peningkatan pemasukan yang signifikan.
Tim peserta menerima bonus keikutsertaan yang dijamin sebesar €18,62 juta, belum termasuk bonus berdasarkan performa dan pendapatan komersial.
- AFP
Menyeimbangkan neraca keuangan di Prancis
Suntikan dana yang sangat dibutuhkan ini datang pada saat krusial bagi jajaran direksi Lyon. Klub tersebut masih berada di bawah pengawasan keuangan ketat DNCG, badan pengawas keuangan sepakbola Prancis, dan harus mengelola biaya operasionalnya dengan cermat selama beberapa bulan ke depan.
Belakangan ini, manajemen klub terpaksa beroperasi dengan anggaran yang sangat terbatas. Mereka sangat bergantung pada penjualan pemain untuk menyeimbangkan keuangan dan memenuhi persyaratan regulasi sepakbola Prancis.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami