Segala hal terjadi pada akhir Lyon-Fenerbahce, leg kedua playoff Liga Champions yang dimenangi tim Turki untuk mengamankan tiket ke League Phase. Kekecewaan besar dirasakan tuan rumah asal Prancis yang pada akhir laga terutama meluapkan kekesalan kepada gelandang tim kuning-biru itu, mantan Lazio, Matteo Guendouzi. Sang pemain Prancis, yang merupakan mantan pemain Marseille dan idola OM, mengejek para rivalnya dan memicu perkelahian setelah peluit panjang berbunyi.
Diterjemahkan oleh
Lyon-Fenerbahce, Guendouzi memancing provokasi dan memicu keributan: gesturnya, referensinya kepada Marseille, dan jari tengah. Segalanya terjadi
Ketegangan terjadi pada akhir Lyon-Fener. Saat tim Turki merayakan kelolosan ke babak berikutnya, Guendouzi ingin memprovokasi lawan dengan melakukan, di antaranya, gestur Jul (seorang rapper asal Marseille). Tindakan itu memicu reaksi para suporter Lyon dan para pemain yang mencoba menegakkan keadilan dengan tangan mereka sendiri. Perkelahian pun pecah di lapangan, dengan para pemain dipisahkan oleh staf teknis. Tertangkap kamera, mantan pemain Lazio itu kemudian berteriak "Allez l'OM", yang berarti "Ayo Marseille".
Namun semua itu sebenarnya sudah bermula sejak sebelum pertandingan. Dicemooh sejak pemanasan dan sepanjang laga di Groupama Stadium, Guendouzi menoleh ke sektor suporter OL dan beberapa kali menunjukkan jari tengah kepada mereka. Mantan pemain Lazio itu karena gestur ini juga bisa diskors.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami