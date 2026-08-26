Ketegangan terjadi pada akhir Lyon-Fener. Saat tim Turki merayakan kelolosan ke babak berikutnya, Guendouzi ingin memprovokasi lawan dengan melakukan, di antaranya, gestur Jul (seorang rapper asal Marseille). Tindakan itu memicu reaksi para suporter Lyon dan para pemain yang mencoba menegakkan keadilan dengan tangan mereka sendiri. Perkelahian pun pecah di lapangan, dengan para pemain dipisahkan oleh staf teknis. Tertangkap kamera, mantan pemain Lazio itu kemudian berteriak "Allez l'OM", yang berarti "Ayo Marseille".





Namun semua itu sebenarnya sudah bermula sejak sebelum pertandingan. Dicemooh sejak pemanasan dan sepanjang laga di Groupama Stadium, Guendouzi menoleh ke sektor suporter OL dan beberapa kali menunjukkan jari tengah kepada mereka. Mantan pemain Lazio itu karena gestur ini juga bisa diskors.